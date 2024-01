Muş'ta nükleer tıp polikliniği açıldı

MUŞ - Muş Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan nükleer tıp polikliniği hasta kabulüne başladı.

Muş Devlet Hastanesinde kurulan nükleer tıp polikliniğinde hastalık tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve takibiyle hastaların çevre illere olan bağımlılığı azalırken, polikliniğin hizmete girmesiyle Muş'ta önemli bir eksiklik de giderildi. Poliklinikte günde en az 10 hastaya çekim yapılarak Gamma kamera cihazı ile kalp, tiroid ve böbrek gibi organların çalışma durumunu, anatomisini, fizyolojisini ve patolojisini göstermek için görüntüleme yapılarak hastalık tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve hasta takibi yapılıyor. Poliklinikte ayrıca tiroid sintigrafi, kalp sintigrafi, böbrek sintigrafi ve tüm vücut kemik sintigrafi çekimleri de yapılıyor. Polikliniğin açılmasıyla hastaların çevre illere olan bağımlılığı azalırken, çevre illerden ise hasta kabulü arttı.

Nükleer tıp polikliniğinin hasta kabulüne başladığını söyleyen Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ömer Başer, hastalarının artık çevre illere gitmeden tedavi olabileceklerini ifade ederek, "Nükleer tıp birimi hastanemizde yeni kurulan bir birim. Yaklaşık 2 aydır hasta almaya başladık. Daha öncesinde bu hastalarımız çevre illere gitmek durumunda kalıyordu. Bu da hastalar için ciddi anlamda sıkıntılı bir durumdu. Yaklaşık 2 aydır bu hizmete başladığımız için artık vatandaşlarımız şehir dışına gitmek zorunda kalmıyorlar. Hizmetleri ve tedavileri burada alabiliyorlar, hatta ilimize yakın Bingöl ve Bitlis gibi çevre illerden de biz hasta kabulüne başladık. Orada da şu an bu hizmet olmadığı için oradaki vatandaşlara hizmet veriyoruz. Muş halkına daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Muş Devlet Hastanesinde görevli Nükleer Tıp Uzamanı Doktor Seyfullah Karadoğan da, "Hasta almaya başladık. Bizim cihazımız Gamma kamera cihazı, şu an Türkiye'de aktif cihaz içerisindeki en yeni cihazlardan biridir. Burada sintigrafi dediğimiz hastaların organlarını gösteren ama diğer görüntülemelerden farklı olarak hastaya damar yolundan radyoaktif maddeyi verdiğimizde, sonrasında her istediğimiz organ için farklı bir görüntüleme yaptığımız bir yöntemdir. Şu an biz kalp ve tiroid hastalarına çekimler yapmaya başladık. Kemik hastalarımıza sintigrafi çekimler yapmaya başladık. Onunla beraber çevre illerden hasta alımına başladık. Son birkaç ay önceye kadar bu hastaları diğer hastanelere sevk ediyorduk. Hastalar Van, Elazığ ve Erzurum'a gidiyordu. Artık tiroid ve tiroid kanseri hastaları il dışına gitmek durumunda kalmıyor. Nükleer tıp polikliniğini açtıktan sonra o hastaları takip ediyorum" şeklinde konuştu.