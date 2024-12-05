MUSKİ'den Sayaç Okuma Açıklaması - Son Dakika
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MUSKİ'den Sayaç Okuma Açıklaması

MUSKİ\'den Sayaç Okuma Açıklaması

MUSKİ, sayaç okuma personelinin işten çıkarılmayacağını, hizmet alımı yapacağını duyurdu.

05.12.2024 11:37
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Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (MUSKİ), sayaç okuma personelinin işine son verileceği, sayaç okumanın özelleşeceği yönündeki iddialara yönelik yazılı olarak basın açıklamasında bulundu.

MUSKİ'den yapılan açıklamada, "Son günlerde sayaç okuma personelinin işine son verileceği, görev yaptığı ilçelerin değişeceği ve sayaç okumanın özelleşeceği gibi birtakım iddialar yer almaktadır. Bu iddialara yönelik kamuoyuna açıklama yapılması gereği doğmuştur. MUSKİ Genel Müdürlüğü arazi hizmetleri arasında su arıza, kanal arıza, abone bağlantı gibi çalışmalar bulunmakta iken bu çalışmalar için de zaman zaman hizmet satın alınması yoluna gidilmektedir. Sayaç okuma işi ile diğer arazi işleri arasında herhangi bir fark bulunmamakta olup bu hizmetler satın alındığında hiçbir şekilde gündem oluşmamıştır. Dolayısıyla sayaç okuma işlemlerinin ihale edilmesi, özelleştirme değil hizmet alımı kapsamında yer almaktadır. Düşünülen çalışma ile sayaç okuma işlemleri Genel Müdürlük tarafından denetlenen ve bağlı çalışan şirket eliyle yürütülerek daha etkili bir hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. Şirket bünyesinde çalışacak olan tüm personelin hakları yine şirket tarafından karşılanacak olsa da kurumumuz ihaleyi alacak firmayı denetleyerek işçi haklarını koruyacaktır. Hayata geçirilmesi planlanan proje ile sayaç okuma personeli olarak istihdam edilen personelin, mezuniyet durumlarına ve mesleki yeterliliklerine göre kendi alanı çerçevesindeki işlerde görevlendirilmesi planlanmaktadır. Mevcut personel görev yaptığı bölgede farklı bir pozisyonda çalışmaya devam edecektir. Personel eksikliği nedeniyle yapılamayan işlerin hizmet satın alma işi ile yapılması kurumun ciddi miktarda gelir elde etmesini sağlayacağı öngörülmektedir. Öngörünün üstünde bir gelir artışı söz konusu olması durumunda da su satış tarifelerinde istenilen indirimlerin değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Kaldı ki su sayacı okuma hizmeti ihale yoluyla; Malatya, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kayseri, Ordu, Konya, Edirne, Mersin illerinde uygulanmış olup, pek çok su kanal idaresinde uygulanmaya devam edilmektedir. Kurum olarak Başkanımızın işçi hakları konusunda gösterdiği yüksek hassasiyet doğrultusunda emekçilerimizin haklarına sonuna kadar sahip çıkacağımızın ve bu uygulama dolayısıyla Genel Müdürlüğümüzün kuruluşundan bu yana emek veren, deneyim ve tecrübe kazanan hiçbir çalışanımızın mağdur edilmeyeceğinin bilinmesini isteriz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

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