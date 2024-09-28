Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Coşkuyla Başladı

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Mut Zeytin ve Zeytinyağı festivali coşkulu başladı

Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen festivale bir çok davetlinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta katıldı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin 1'incisi Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda açılış töreniyle başladı.

Festival açılışına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, çevre ilçelerin belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival Mut Belediyesi Halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle start verildi, ardında da konuşmalara geçildi.

Festivalin açılışında konuşan Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, "Bugün ilçemiz için son derece önemli bir gün. Bence tarihi bir gün. Bizler Türkmen'iz, bizler vatanımıza bayrağımıza bağlı insanlarız, bizler ekonomisi tarıma dayalı olan bir ilçeyiz. Ekonomimiz nüfusumuzun yüzde 90'nı tarımla uğraşır. Son dönemlerde hakikaten üreticimiz zor durumda üretmiş olduğu ürünler hak ettiği değerden maalesef değerini bulamamakta. Mut Zeytin ve Zeytinyağı festivalini yaparak ürünümüz hak ettiği değere taşıma noktasında inşallah gereken neyse bu festivalimizde tanıtarak marka değerini tanıtarak ürünümüzü hak ettiği değere taşımak istiyoruz. İlçemizde 200 bin tona yakın zeytin rekoltesi bekleniyor. İlçemiz zeytin ağacı varlığı noktasında Türkiye'de Manisa'nın Akhisar ilçesinden sonra en fazla zeytin ağacı varlığına sahip ikinci ilçe. 10 milyona yakın zeytin ağacımız var. Bakın ilçemiz zeytincilik noktasında gerçekten ülkemize önemli bir noktada. İlçemizde Türkiye'de tescilli bin 300 yaşında anıt zeytin ağacı da var. İnşallah bunun yanı sıra işletmeler her geçen yıl içimizde zeytin sanayisinde yol kat ediyor. Yine o dönemde devletimizin vermiş olduğu teşviklerle ciddi bir zeytin potansiyeline sahip olduk. Ben düşünüyorum ki bundan bir on yıl sonra ilçemizde zeytin rekoltesi 500 bin tona yaklaşacak" dedi.

Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı ise konuşmasında, "Sizlerin de bildiği gibi 269 bin dekar alanda zeytin üretimi yapıyoruz. 2024 yılı içinde rekolte beklentimiz 13 bin ton zeytinyağı bu müstesna coğrafyada bulunan Mut ilçemiz içinde bulunduğu mikro klima özelliği taşıyan iklim koşulları ve coğrafi özellikleri itibarıyla dünyada zeytin üretimi yapılan bölgeler içerisinde Akdeniz sineği hastalığı görülmediği tek bölgeyiz" ifadelerini kullandı.

Seçer: "Mut'a geliyoruz, mutlu oluyoruz"

Festivalde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, "Mut'umuzdan bereket akıyor. Her zaman söylüyoruz Mut'la övünüyoruz. Muta geliyoruz, mutlu oluyoruz. Sayenizde Mut üretmeye devam ettikçe bizde Mut'a desteği devam edeceğiz. Belediyede güzel hizmetler yapıyorlar. Ayrımcılıkta yapmıyorlar adaletsizlikte yapmıyorlar herkesi kucaklıyorlar. Belki de bize diyecekler ki yüksek ihtimal o zaman ülkeyi sizler yönetin bizde siz yönetin bakalım bu memleketin evladı değil misiniz siz yönetin diyecekler. Ben buna canı yürekten inanıyorum. Mut'un zeytinyağı başka markalar adı altında sanki başka bir bölgenin zeytinyağı gibi pazarlanıyor. Üretim güzel ama akılla hareket edeceğiz. Marka oluşturup tanıtacağız. Dünyanın dört bir yanında Mut'un zeytini zeytinyağı aranır olsun"şeklinde konuştu.

Yavaş: "Tarımı yok edersek yarın kriz döneminde kimden ne isteyeceğiz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Mut'a geldik mutlu olduk. Böyle güler yüzlü insanları görünce gerçekten Mutlu olduk. Gönlümüz ister ki herkes yerinde ve kazancına sahip olsun ailesiyle birlikte mutlu ve huzur içerisinde yaşasın inşallah size böyle güzel günler diliyorum. Çocukluğumuzda hep şununla övünürdük. Dünyada kendi kendine yeten dünya ülkelerinden birisi Türkiye'dir diye. Seviniyorduk şimdi buğdayı dışardan ithal ediyoruz. Her türlü ürünü dışarıdan ithal ediyoruz ucuza diye böyle bir politikanın peşinde geziyoruz. Şuna benziyor Nuri Demiral Türkiye'de uçak imal ederken Amerikalıların o günkü yöneticileri kandırıp bırakın uğraşmayın ben size daha ucuzunu veriyoruz deyip o fabrikayı kapattırmalarına benziyor. Bize de diyorlar ki tarım yapmayın biz Amerika'dan size daha ucuzunu veririz. Oysa bunun böyle olmadığı ne zaman ortaya çıktı. Pandemi döneminde Ukrayna savaş yokken bile bir gemi buğday göndermedi. Çünkü ne kadar kapalı kalacaklarını bilmiyorlardı. Önce kendi ülkem dedi dolaysıyla buğday bugün son derece stratejik bir üründür. Arkasından Rusya savaşı çıktı aynı şeylerle karşılaştık herkes önce diyecek ki elbette kendi üretimi diyecek peki biz ekmezsek tarımı yok edersek yarın kriz döneminde kimden ne isteyeceğiz"diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalin akşam bölümünde sanatçıların konser vereceği, 3 gün çeşitli etkinliklerle devam edeceği belirtildi.