İzmir Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere Metrosu istasyonlarını maki bitkileriyle yeşillendiriyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, açılışına günler kalan Narlıdere Metrosu'nun istasyon üstlerini, İzmir'in doğasına uygun maki bitkileriyle yeşillendiriyor. 17 farklı türden 15 bin 350 bitkiyle donatılan parklar, kent mobilyaları ve sosyal alanlarıyla kentin yaşayan noktaları olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 Şubat'ta açılacak Narlıdere Metrosu için hazırlıklarını hızla sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Bornova Evka-3 ile Narlıdere'yi birbirine bağlayacak Narlıdere Metrosu'nun istasyon üstlerini yaşayan yeşil alanlar olarak düzenliyor. Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık olmak üzere İzmir Metrosu'na eklenen 7 yeni istasyonun 6'sı (Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi hariç) parka açılıyor. İzmirlilerin keyifle zaman geçireceği mekanlar olarak yeniden tasarlanan bu parklar Narlıdere Metrosu ile birlikte hizmete açılacak.

İZMİR'İN MAKİ BİTKİ ÖRTÜSÜ İSTASYONLARDA YAŞAYACAK

İstasyonların üzerinde bulunan yeşil alanlarda geniş taç yapısı oluşturan ağaç türlerinin yetişebilmesi için toprak tepeler oluşturuldu. Tepelerin oluşturduğu arazi formu ve İzmir'in maki bitki örtüsündeki türlerin kullanılmasıyla parkların maki ekosistemlerini temsil etmesi amaçlandı. Bölgede yetişen türlerin kent içinde kullanılması, öncelikli olarak biyoçeşitliliğin ihtiyaç duyduğu türlerin varlığını arttıracak. İstasyon üstlerinde kullanılan bitki ekosistemi, uzun vadede sulama ile harcanan suyun azaltılması gibi bakım maliyetlerinden tasarruf ederek sağlayacak.

İZMİR'İN DOKUSUNA UYGUN 15 BİN BİTKİ

Her istasyonda, İzmir'de yetişen toplam 17 farklı bitki türünden; 350'si ağaç, bini ağaççık ve 14 bini çalı olmak üzere 15 bin 350 adet bitki kullanıldı. İzmir'in biyolojik dokusunu yansıtacak istasyon üstü parkları, aynı zamanda kent mobilyaları, oturma alanları, aydınlatmaları ve sosyal alanlarıyla kent estetiğine katkı sağlayacak.