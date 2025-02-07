Nazilli'de Deprem Anma ve Farkındalık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli'de Deprem Anma ve Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Geniş Video İzle

Nazilli Belediyesi, 6 Şubat depremlerini anmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla ilkyardım ve yangın farkındalığı eğitimi düzenledi. Etkinlikte, afetlere hazırlık ve müdahale yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

07.02.2025 12:02  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de depremi anma ve farkındalık eğitimi yapıldı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi'nin ev sahipliğinde '6 Şubat Depremleri Anma ve Farkındalık Etkinliği' kapsamında ilkyardım ve yangın farkındalığı eğitimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, eğitim faaliyetlerinin öneminden söz ederek eğitmenlere ve ekiplere teşekkür etti. Tetik: "Sizler var olduğu sürece bizler her türlü afet ve olaya hem hazırlıklı olacağız hem de muhtemel afetlerde daha az zarar görmüş olacağız" dedi.

Nazilli Belediyesi hizmet binası Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro salonunda düzenlenen etkinlikte ilkyardım ve yangın farkındalık konuları işlendi. Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yıldıray Topaloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nazilli İtfaiye Amiri Akansel Kuru ve Nazilli Belediyesi Afet Acil Durum Biriminde görevli Sağlık Bakanlığı İlkyardım ve Afet Farkındalık Eğitmeni Uzay Tok, eğitimlere katılanlara önemli bilgiler verdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren etkinlikte günlük hayatta karşılaşabilecek yangın çeşitleri ve müdahale yöntemleri ile birlikte ilk yardım yöntemleri anlatıldı.

"Dünya var oldukça, bizler yaşadıkça 6 Şubatlar bir şekilde olacak"

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, "Bugün burada Nazilli halkımızla beraber eğitim açısından güzel bir gün olmasına rağmen 6 Şubat depremlerinin 2. yılını andığımız bir gün olması nedeniyle hüzünlendiğimiz bir gün. Dünya var oldukça, bizler yaşadıkça 6 Şubatlar bir şekilde olacak. Özellikle deprem bölgesi olan bizim bölgemizde bir şekilde olacak. Hafif olacak, ağır olacak, ama olacak. Bundan korkmamak lazım. Nazilli başta olmak üzere tüm Türkiye olarak bizlerin bu eğitimleri yapması gerekiyor. Bir taraftan 6 Şubat'ın hüznünü yaşarken diğer taraftan da 6 Şubat bize çok şey öğretti. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz başta olmak üzere Nazilli Belediyesi ekiplerimiz, arama kurtarma, sağlık, TRAC, Kızılay gibi STK ekiplerimizle birlikte 'başımıza bir felaket gelirse ne yaparız' düşüncesiyle eğitimlerimizi yapıyoruz. Arkadaşlarımız burada, 'felaketleri yaşamadan nasıl tedbirler alırız, yaşadığımızda da nasıl en az düzeye indirebiliriz' çok özverili bir çalışma ve uygulamalı anlatımla Nazilli halkımıza gösterdiler. İnanılmaz bir eğitimdi. Emeği geçen tüm ekiplere çok teşekkür ediyorum ve emeklerine sağlık diyorum" dedi.

Etkinliğe Nazilli Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik başta olmak üzere belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, ilçede görev yapan arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nazilli, Deprem, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de Deprem Anma ve Farkındalık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 05:03:17. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de Deprem Anma ve Farkındalık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.