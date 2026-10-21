Nazilli'de pamuk üreticisi mazotun litresi 30'dan 100 liraya çıkınca destek istedi. - Son Dakika
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Nazilli'de pamuk üreticisi mazotun litresi 30'dan 100 liraya çıkınca destek istedi.

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Nazilli'de pamuk üreticisi, mazotun litresinin 30 liradan 100 liraya çıktığını belirterek destek ve taban fiyatın sezon öncesi açıklanmasını istedi. Üretici, pamuğun bu yıl 35-40 liraya satıldığını ancak artan maliyetlerin karşılanamadığını söyledi.

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN)- Aydın Nazilli'de pamuk üreticisi Mesut Yörükoğlu, artan mazot, gübre, ilaç ve işçilik maliyetleri karşısında üreticinin ayakta kalmakta zorlandığını belirterek, "Sekiz-on yıl önce dile getirdiğimiz meseleleri bugün yine konuşuyoruz. Geçen yıl 24-25 liraya sattığımız pamuğu bu yıl 35-40 liraya satıyoruz, ancak mazotun litresi 30 liradan 100 liraya çıktı. Çiftçinin dilinde tüy bitti, anlata anlata bitiremedik" dedi.

Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Nazilli'de üreticiler, artan girdi maliyetleri, ürün fiyatlarındaki yetersiz artış nedeniyle ayakta kalmakta zorlandıklarını belirttiler.

Geçmiş dönemde Nazilli Ziraat Odası Meclis Başkanlığı görevini yürüten, aynı zamanda pamuk ve nar üreticiliği yapan Mesut Yörükoğlu, çiftçilerin yıllardır aynı sorunları yaşadığını belirterek, tarımda yaşanan çıkmaza dikkati çekti. Pamuktan incire, nar üretiminden buğday ve mısıra kadar farklı ürünlerde benzer sorunların yaşandığını anlatan Yörükoğlu, üreticinin önünü görebilmesi için girdi maliyetlerini karşılayacak destekler verilmesini ve taban fiyatların üretim sezonundan önce açıklanmasını istedi.

"SEKİZ- ON YILDIR AYNI SORUNLARI YAŞIYORUZ"

Çiftçilerin her yıl aynı sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Yörükoğlu, yaşanan durumu "dejavu" kavramıyla anlattı. Yörükoğlu, "Dejavu, yaşadığınız bir olayı daha önce yaşamış gibi hissetmektir. Biz çiftçiler olarak bunun gerçeğini her yıl yaşıyoruz. Bir yıl anlattığımız sorunlar gelecek yıl da devam ediyor. Sekiz-on yıl önce dile getirdiğimiz meseleleri bugün yine konuşuyoruz. Böyle bir çözümsüzlük ortamı olabilir mi? Çiftçinin dilinde tüy bitti, anlata anlata bitiremedik" diye konuştu.

Üreticinin elde ettiği gelirle artan maliyetleri karşılayamadığını vurgulayan Yörükoğlu, pamuk üzerinden verdiği örnekle tablonun giderek ağırlaştığını belirtti. Geçen yıl pamuğun 24-25 lira, mazotun ise litre başına yaklaşık 30 lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Yörükoğlu, bu yıl pamuğun 35-40 lira arasında satılmasına karşın mazot fiyatının 100 liraya ulaştığını kaydetti. İlaç maliyetlerinin de arttığını belirten Yörükoğlu, "Geçen yıl dönüm başına 50 lira olan ilaç masrafı bu yıl 100 liraya çıktı. Rakamlar yükseliyor gibi görünüyor ama üreticinin kazancı aynı oranda artmıyor. Bu maliyetlerin altından kalkmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"NAZİLLİ'DE PAMUK ÜRETİMİ GİDEREK AZALIYOR"

Pamuk üretiminin geçmişte bölge ekonomisinin temel taşlarından biri olduğuna işaret eden Yörükoğlu, "Aydın Ovası, Nazilli Ovası pamuk için çok elverişli bölgeler. Ancak bugün tarlalara baktığımızda pamuk ekiminin çok azaldığını, birçok yerde yonca ve yem bitkilerinin ağırlık kazandığını görüyoruz. Sümerbank gibi pamukla özdeşleşmiş bir geçmişi olan Nazilli'de pamuk üretiminin bu duruma gelmesi düşündürücü. Bu topraklarda pamuk yetiştiriliyor, sanayiye ham madde sağlanıyordu. Bugün ise üretici aynı ürünü ekmekte giderek daha fazla zorlanıyor" dedi.

Pamuk hasat döneminin geçmişte Nazilli'de yalnızca üreticiler için değil, esnaf ve kent ekonomisi için de hareketlilik anlamına geldiğini anlatan Yörükoğlu, bugün aynı heyecanın yaşanmadığını söyledi. Yörükoğlu, "Eskiden pamuk zamanı Nazilli'de bayram havası olurdu. Çiftçi ürününü toplar, parasını kazanır, esnafın yüzü gülerdi. Gelinler, damatlar olur, düğünler yapılırdı. Şimdi çiftçi, hak ettiği parayı alamayacağını düşünüyor. Ürün tarlada kalsa da biçilebilse de kazancının ne olacağı belli değil. O eski coşku kalmadı" diye konuştu.

"MAZOT GÜBRE VE İLACA ÜRETİM MİKTARI ÜZERİNDEN DESTEK VERİLMELİ"

Tarımda yaşanan sorunların çözümü için üreticinin gerçek maliyetlerini esas alan bir destek sistemine ihtiyaç olduğunu belirten Yörükoğlu, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden üretim alanlarının ve ekilecek ürünlerin belirlenebildiğini hatırlattı. Yörükoğlu, şunları kaydetti:

"Pamuğun, buğdayın veya mısırın dekara ne kadar mazot, gübre ve ilaç gerektirdiği de hesaplanabilir. Üreticinin ihtiyacı olan miktar belirlenerek mazot, gübre ve ilaç desteği verilebilir. Örneğin 50 dönüm pamuk eken bir çiftçinin ne kadar gübre kullanacağı hesaplanır ve bu miktar sübvansiyonlu fiyatla karşılanabilir. Mazotta ve ilaçta da aynı yöntem uygulanabilir. Böylece destek, gerçekten üretim için kullanılan girdiye yönelir."

Kaynak: ANKA
ÇiftçilikNazilliEkonomiGüncelAydınYerelSon Dakika

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