Nazım Hikmet\'in İzleri Bursa\'da Sergileniyor

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Nazım'ın İzleri Bursa'nın hafızasında

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, memleket şairi Nazım Hikmet'in Bursa'ya kazandırdığı eserleri Kent Müzesi arşivine dahil ederek, büyük ustanın 123. doğum yılında ziyarete açtı.

Bursa'da 2025'i 'Nazım Hikmet Yılı' ilan eden Büyükşehir Belediyesi, büyük usta Nazım Hikmet'in izlerini yaşatmak için önemli bir çalışmaya daha imza attı. Usta sanatçının Bursa'ya kazandırdığı nadide eserler ve özel eşyaları, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından bir zamanlar Bursa Ağır Ceza Mahkemesi olarak hizmet veren ve 31 Mayıs 1933'te Nazım Hikmet ve arkadaşlarının da yargılandığı Bursa Kent Müzesi arşivine dahil edildi. Nazım'ın Koza Kooperatifi'ne çizdiği broşürler, Bursa Cezaevi'nde resim yaparken kullandığı paletler, eşi Piraye hanıma yaptığı oyma tahta çekmece ile birlikte hapis yattığı ve resmini çizdiği Eyüp Gültekin'in tablosu, Bursa'nın belleği olan Kent Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Memleket şairi Nazım Hikmet'in 123. Doğum yılı dolayısıyla hazırlanan "Nazım'ın İzleri Bursa'nın Hafızasında" programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Yıldız, Mehmet Tözün Bingöl, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan Barış Aybay ve vatandaşlar katıldı.

"Nazım Hikmet'i yerli ve yabancı turistlere anlatmalıyız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, büyük usta Nazım Hikmet'i anmanın ve Bursa'daki izlerini gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Nazım Hikmet'in Bursa hikayelerinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, eser bağışçılarına teşekkür ederek 2025 yılını 'Nazım Hikmet Yılı' ilan ettiklerini ifade etti. Yıl sonuna kadar çalışmaların devam edeceğini dile getiren Başkan Bozbey, "Nazım Hikmet, İbrahim Balaban gibi ressamların yetişmesine de öncülük etti. Bursa Cezaevi'ndeki mahkumların hem gelir elde etmelerine hem de gelişimlerine katkı sağladı. Koza Kooperatiflerinin tasarımlarını da Nazım Hikmet yaptı. Bursa, Nazım Hikmet'in hayatının ve eserlerinin önemli bir parçası olmuştur. Bu değerleri en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Nazım Hikmet'in Bursa'da geçirdiği dönemi yerli ve yabancı turistlere anlatmalıyız" dedi.

"Bursalı Nazım"

"Dünya çapında tanınan şairimiz, bence kente bıraktığı izlerle Bursalı Nazım'dır, Bursa'nın bir değeridir" diyen Başkan Bozbey, büyük ustanın her yönüyle tanıtılması gerektiğini söyledi. Nazım Hikmet'in Bursa'da 11 yıl boyunca birçok alanda insan yetiştirdiğini ifade eden Başkan Bozbey, "Şu anda bulunduğumuz binada Nazım Hikmet yargılanmıştır. Bu yüzden bu mekan da büyük öneme sahiptir. Bu değerlerimize sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Nazım Hikmet'le ilgili çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Bursalıların öncelikle kendi değerlerini bilmelerini ve sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ise Nazım Hikmet'in Bursa Kent Müzesi binasında çok fazla izlerinin bulunduğunu anlattı. 'Nazım Hikmet Kültür Rotası' oluşturmak için çalışma yaptıklarını belirten Özkılınç, usta şaire ait eşyaları kente kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Vakfı'ndan Barış Aybay ise Türkçe'nin büyük şairini gençlerle buluşturmaya devam edeceklerini, Bursalıların Nazım'a sahip çıkmasının da mutluluk verici olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Başkan Bozbey ve beraberindekiler, Nazım Hikmet'e ait eserleri yakından inceledi.