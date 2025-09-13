Nepal\'de Yeni Geçici Başbakan: Sushila Karki

Nepal'de sosyal medya yasakları ve hayat pahalılığına karşı başlayan protestolar hükümetin devrilmesine yol açtı. Yeni başbakan ise bir Discord toplantısında belirlendi.

SOSYAL MEDYA YASAKLARI PROTESTOLARI ATEŞLEDİ

Eski Başbakan KP Sharma Oli'nin Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Twitter gibi platformları yasaklama girişimi ülke genelinde büyük tepki çekti. Protestoların büyümesiyle birlikte Oli ve kabine üyeleri istifa etti.

GENÇLER DİSCORD'DA SANDIK KURDU

Ordunun sıkı güvenlik önlemlerine rağmen, gençler Hami Nepal adlı sivil grubun açtığı Discord sunucusunda bir araya geldi. 100 bini aşkın katılımcı adaylarla çevrimiçi görüşmeler yaptı. Oylama sonucunda, yolsuzluk karşıtı duruşuyla bilinen eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak seçildi.

NEPAL'İN İLK KADIN BAŞBAKANI

Cumhurbaşkanı Paudel'in huzurunda yemin eden 73 yaşındaki Karki, Nepal tarihinin ilk kadın başbakanı oldu. Karki'ye, ülkeyi 6 ay içinde seçime götürme yetkisi verildi. İlk kabine toplantısında meclisin feshedilmesinin gündeme gelmesi bekleniyor.

"YOLSUZLUĞA SIFIR TOLERANS"

2016'da Yüksek Mahkeme Başkanlığına getirilen ilk kadın olan Karki, "yolsuzluğa karşı sıfır tolerans" yaklaşımıyla tanınıyor. Göreve başlamasının ardından sınırlı bir kabine açıklaması bekleniyor.

PROTESTOLARDA CAN KAYBI

Nepal Sağlık Bakanlığı'na göre, hükümeti devirmek için sokaklara çıkan Z kuşağı protestolarında en az 51 kişi hayatını kaybetti, 1368 kişi yaralandı.