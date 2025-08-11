Nevşehir'de Kültür Yolu Festivali Büyüledi - Son Dakika
Yerel

Nevşehir'de Kültür Yolu Festivali Büyüledi

Nevşehir\'de Kültür Yolu Festivali Büyüledi
11.08.2025 13:23
3. kez düzenlenen festival, esnafın işlerini %70 artırdı, oteller doldu, katılım yoğun oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivaline bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yapan Nevşehir'de yerli ve yabancı misafir yoğunluğu yaşandı. Festival süresince şehrin otel ve restoranlarında doluluk oranı artarken yerli esnaf; satışların beklentilerinin de üzerinde olduğunu söyledi. Bir aylık satışı 10 günde yaptıklarını anlatan esnaf, "İşler yüzde 70 arttı" dedi.

Nevşehir'de festival kapsamında, 2-10 Ağustos tarihleri arasında, tam 9 gün boyunca, 40 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlendi. Etkinliklere çevre illerden ve yurt dışından katılım yoğun oldu. Festival süresince otellerde doluluk oranları artarken, esnaf da şehirdeki hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl üçüncü kez Nevşehir'de düzenlenen festivalin kent ekonomisine büyük katkı sağladığı vurgulandı. Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla, birbirinden ünlü şefler Nevşehir'de belirlenen 12 'Lezzet Noktası'nda yöresel yemekler yaptı. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, Nevşehir'de unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneksel lezzet de misafirlerle buluştu.

İşler yüzde 70 arttı

Göreme Kadın Kooperatifi Mutfak Şefi Feray Gülnaz Sönmez; "Festival doluluk oranlarımızı yüzde 70 etkiledi. Yabancı müşterimiz arttı. Lezzet Noktası olduğumuzu görenler akın akın gelmeye başladı. Daha fazla sipariş almaya başladık." diye konuştu. Restoran şefi Korhan Büyüksuda ise "Bu festivalle beraber bölgeye yeterince Türk misafirlerimiz de geldi. Türk misafirlerin doluluk oranımızı artırdığını söyleyebilirim" dedi.

Bir aylık işi 10 günde yaptık

Nevşehir'de esnaflık yapan Mustafa Elma; "Bölge tamamen dolu. Çok yoğun. Festivalin bize katkısı da çok fazla. Festival zamanında bir aylık işimizi 10 gün içerisinde yaptık." ifadelerini kullandı. Turizmci Yavuz Demir; "Kültür Yolu Festivali'nin Kapadokya'ya çok ciddi anlamda bir katkısı var. Rezervasyonlara çok olumlu yansımasını net bir şekilde görebiliyoruz. Yapılan adımların ne kadar doğru olduğu aşikar. Bölge turizmi açısından baktığımızda, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'ne yakın illerden Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Niğde keza Adana ve Mersin'den çok yoğun bir katılım oluyor. Kendi otelimizin özelinde doluluk oranları festivalle beraber yüzde 74 civarında diyebilirim." açıklamalarında bulundu. Güray Müze'nin Kurucusu Güray Tüysüz, "Festival ile Kapadokya'ya canlılık geldi. Normalde deniz sezonunun açılmasıyla bu aylar sakin geçerdi. Şu an bütün bölgemiz dolu. Ziyaretçilerimiz yüzde 150 arttı" diye konuştu. Mustafa Çiçekli ise; "Doluluk oranlarımızda yüzde 20 ile yüzde 30 arasında bir artış meydana geldi. Bu tabii şehir ekonomisine uzun vadede bir katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında her akşam konserlerin düzenlendiği ve on binlerce kişinin katıldığı Göreme Festival Alanı'ndaki esnaf da satışların artmasından memnun. Satışların beklentilerinin de üstünde olduğunu dile getiren esnaf, "Festival 10 numara. Katılım güzel, işler de güzel" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir'de Kültür Yolu Festivali Büyüledi

