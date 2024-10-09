NEVÜ Akademisyenlerinden TÜBİTAK Proje Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

NEVÜ Akademisyenlerinden TÜBİTAK Proje Başarısı

NEVÜ Akademisyenlerinden TÜBİTAK Proje Başarısı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akpınar'ın yürütücüsü olduğu "Yetenek Seçiminde Programlanabilir, Kablosuz ve Renkli Panelli Sezinleme Zamanı Ölçüm Sistemi Tasarımı ve Uygulaması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve...

09.10.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akpınar'ın yürütücüsü olduğu "Yetenek Seçiminde Programlanabilir, Kablosuz ve Renkli Panelli Sezinleme Zamanı Ölçüm Sistemi Tasarımı ve Uygulaması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde açılan "Spor Araştırmaları" çağrısı çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde başlatılan ve spor araştırmalarına yönelik özel bir çağrı olan 'TÜBİTAK 1001' programı dahilinde değerlendirildi ve iki aşamalı bir süreçten başarıyla geçti. İkinci aşama değerlendirme sonucunda kabul edilen proje, yetenek seçimi ve sportif performansın objektif bir şekilde ölçülmesi amacıyla yenilikçi bir teknoloji geliştirmeyi hedeflemekte.

Proje çerçevesinde geliştirilecek olan sezinleme zamanı ölçüm cihazı, sporcuların yeteneklerini değerlendirme süreçlerinde kullanılacak ve ülkemizin spor bilimleri alanında teknoloji üretme çerçevesinde katkı sunmayı amaçlamakta.

Projede NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akpınar'ın yanı sıra Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Settar Koçak, NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suad Başbuğ ve NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Özcan araştırmacı olarak görev alacak. NEVÜ Teknoloji Transfer Ofisi Öğr. Gör. Ekrem Aydın'ın da yazım aşamasında önemli katkılar sağladığı projenin iki yıl içerisinde tamamlanması planlanmakta.

TÜBİTAK 2237-A Projesi

NEVÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ozan Atsız ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Burcu Şimşek Yağlı'nın yürütücü oldukları TÜBİTAK 2237-A projeleri de TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

NEVÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ozan Atsız yürütücülüğünde olan "Turizm Eğitimi Alanında Lisans Eğitimi Gören Öğrencilere Nitel Araştırma Yönteminin Projelerde Yazımı ve Yürütme Deneyiminin Kazandırılması" adlı proje NEVÜ Turizm Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. İbrahim Akın Özen ve Doç. Dr. Şule Ardıç Yetiş, Iğdır Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Demirel İli ve Pamukkale Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Mehmet Tahir Dursun tarafından 25-28 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

NEVÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Burcu Şimşek Yağlı'nın yürütücüsü olduğu "Turizm Alanındaki Lisansüstü Öğrenciler İçin Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Eğitimi" adlı proje NEVÜ Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eda Özgül Katlav, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Karakuş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Topal, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Günay ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Eyüp Akçetin tarafından 30 Ekim 2024 - 01 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK projeleri desteklenen akademisyenleri tebrik eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, bu tür nitelikli projelerin hem üniversitenin bilimsel başarısına hem de ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aktekin "Bu başarı, üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalara katkıda bulunma hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağlayarak sonuçları ise bilimsel bilgi birikimine ve uygulamalı teknolojik alana önemli katkılar sunacaktır" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Tübitak, Selçuk, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel NEVÜ Akademisyenlerinden TÜBİTAK Proje Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Yer: İstanbul Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi Yer: İstanbul! Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 16:32:07. #1.11#
SON DAKİKA: NEVÜ Akademisyenlerinden TÜBİTAK Proje Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.