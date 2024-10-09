NEVÜ Akademisyenlerinden TÜBİTAK Proje Başarısı

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akpınar'ın yürütücüsü olduğu "Yetenek Seçiminde Programlanabilir, Kablosuz ve Renkli Panelli Sezinleme Zamanı Ölçüm Sistemi Tasarımı ve Uygulaması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde açılan "Spor Araştırmaları" çağrısı çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde başlatılan ve spor araştırmalarına yönelik özel bir çağrı olan 'TÜBİTAK 1001' programı dahilinde değerlendirildi ve iki aşamalı bir süreçten başarıyla geçti. İkinci aşama değerlendirme sonucunda kabul edilen proje, yetenek seçimi ve sportif performansın objektif bir şekilde ölçülmesi amacıyla yenilikçi bir teknoloji geliştirmeyi hedeflemekte.

Proje çerçevesinde geliştirilecek olan sezinleme zamanı ölçüm cihazı, sporcuların yeteneklerini değerlendirme süreçlerinde kullanılacak ve ülkemizin spor bilimleri alanında teknoloji üretme çerçevesinde katkı sunmayı amaçlamakta.

Projede NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akpınar'ın yanı sıra Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Settar Koçak, NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suad Başbuğ ve NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Özcan araştırmacı olarak görev alacak. NEVÜ Teknoloji Transfer Ofisi Öğr. Gör. Ekrem Aydın'ın da yazım aşamasında önemli katkılar sağladığı projenin iki yıl içerisinde tamamlanması planlanmakta.

TÜBİTAK 2237-A Projesi

NEVÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ozan Atsız ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Burcu Şimşek Yağlı'nın yürütücü oldukları TÜBİTAK 2237-A projeleri de TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

NEVÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ozan Atsız yürütücülüğünde olan "Turizm Eğitimi Alanında Lisans Eğitimi Gören Öğrencilere Nitel Araştırma Yönteminin Projelerde Yazımı ve Yürütme Deneyiminin Kazandırılması" adlı proje NEVÜ Turizm Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. İbrahim Akın Özen ve Doç. Dr. Şule Ardıç Yetiş, Iğdır Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Demirel İli ve Pamukkale Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Mehmet Tahir Dursun tarafından 25-28 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

NEVÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Burcu Şimşek Yağlı'nın yürütücüsü olduğu "Turizm Alanındaki Lisansüstü Öğrenciler İçin Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Eğitimi" adlı proje NEVÜ Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eda Özgül Katlav, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Karakuş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Topal, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Günay ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Eyüp Akçetin tarafından 30 Ekim 2024 - 01 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK projeleri desteklenen akademisyenleri tebrik eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, bu tür nitelikli projelerin hem üniversitenin bilimsel başarısına hem de ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aktekin "Bu başarı, üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalara katkıda bulunma hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağlayarak sonuçları ise bilimsel bilgi birikimine ve uygulamalı teknolojik alana önemli katkılar sunacaktır" dedi. - NEVŞEHİR