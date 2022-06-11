Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı'ndan Görkemli Tanıtım

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle kurulan Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı'nın lansmanı ile "Kayıp Roma Başkenti Nikomedia'nın Renkli Rölyefleri" adlı kitabın tanıtımı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kayıp Şehir Nikomedia'yı dünya mirasına kazandırmak üzere ilk adımı atan ve 2022'yi Nikomedia Yılı ilan eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle başlayan çalışmalar sonucunda Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı'nın resmi tescili 21 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti. Vakıf yönetimi, Antik adı ile Nikomedia'da bağımsız, kurumsal ve tek bir çatı altında çalışmak üzere kurulan vakfın Kocaeli Arkeoloji Müzesi Bahçesi'nde (Eski tren garı) lansmanı yapıldı. Programda İzmit Kent Orkestrası sahne alırken, Sahne İzmit Halk Dansları ekibi 'Lirik Dans Gösterisi' sahneledi.

GENİŞ KATILIM

Lansman ve kitap tanıtım programına, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Yavuz Ulugün, Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Hakime Özgüven, Numan Gülşah, Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk, Sertaç Turgut, Emel Aracı, Müzeyyen Ünal, Fuat Biçici, EMEP il Başkanı Arzu Erkan, CHP İl Başkan Vekili Nazım Gençtürk, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Derince İlçe Başkanı Elvan Sarım, CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Özcan Çakır, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ali Elma, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy, Kocaeli Doğa Sporları Kulübü Başkanı Berna Ayakta Şerifi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Kocaeli Şube Başkanı Yüksel Öztürk, İç Mimarlar Odası, çok sayıda STK ve dernek yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"İDEALİMİZDEN VAZGEÇMEDİK"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, lansman programında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Biz bugün heyecanlıyız, bir o kadar mutlu ve gururluyuz. Çünkü 2 yıl önce çok inanarak, büyük bir kararlılıkla 'Zor, yapılamaz, ikna edemezsiniz, çok zorlanacaksınız' demelerine rağmen biz kararlılığımızdan, inancımızdan, bu kente olan sevgimizden ve bu kente aşkımızdan bu kente daha fazla nasıl katkı sunabiliriz idealimizden vazgeçmedik.

-CİDDİ EMEK VERİYORUZ

2 yıl önce başladığımız çalışmaların bugün yavaş yavaş meyvelerini almaya başladık. Bu kenti seviyoruz ve bu kentin klasik belediyeciliğin ötesinde kültür, sanat, tarih, turizm, her anlamda öncü olmasını istiyoruz. Bu konuları da tabana yaymak, halkla paylaşmak istiyoruz. Kentin ilerlemesi için, bunu kıymetli bir varlık haline getirmek için arkadaşlarımızla birlikte çok ciddi emek veriyoruz.

-BU KENT İÇİN BÜYÜK BİR KAYIPTI

Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın ve vakfımızın mütevelli heyetinde yer alan Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk'ün hazırladığı 'Kayıp Roma Başkenti Nikomedia'nın Renkli Rölyefleri' adlı kitabın tanıtımına öncelikle hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. İzmit'in 3 bin yıllık tarihini ortaya çıkarmak için göreve geldiğimizden beri üzerinde duruyoruz. Böylesine ihtişamlı bir tarihin, ayaklarımızın altında yatıyor olması, üstünün örtülü olması bu kent için büyük bir kayıptı.

-ROMA İMPARATORLUĞUNUN BAŞKENTİ

İzmit yıllar içerisindeki gelişmelerle sanayi ile anılıp durdu. Sanayi kenti dendi. Elbette bu İzmit ve İzmitliler için kötüydü, olmaması gerekiyordu demek istemiyorum. Ama sanayi için yapılan yatırımın 3'te 1'i bile kültür ve turizm için yapılmadı bu kent için. Oysa çok zengin bir kültürü ve tarihi var bu kentin. Türkiye'de bulunan antik kentlerin pek çoğundan daha büyük, daha görkemli ve pek çoğundan daha gizemli bir kent yatıyor ayaklarımızın altında. İstanbul'dan önce Büyük Roma İmparatorluğu'na tam 46 yıl başkentlik yapmış olan Antik Nikomedya'dan bahsediyoruz. Hani taşı toprağı altın derler ya. Aslında İzmit'in taşı toprağı altındı.

-TARİHE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYORDU

Bizler de bu tablonun farkında olarak seçimlerden önce bir söz verdik. Sanayi kenti İzmit'i; sözde değil özde olarak, tarih ve turizm kenti haline getirmek için kollarımızı sıvadık. 'İzmit'in tarihine sahip çıkmak, İzmit'e sahip çıkmaktır' diyerek bunun için defalarca Turizm ve Kültür Bakanlığıyla görüşmelerimiz oldu. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Daire Başkanlığına ziyaretlerde bulunduk. 3000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan ama sanayiyle Körfeze sıkışmış bir şehrin tarihine sahip çıkmamız gerekiyordu.

-PROTOKOLE İMZA ATTIK

Çukurbağ kazı alanı, Paşa Suyu antik su kemerleri, Karaburç gibi pek çok tarihi alanı ayağa kaldırmak istiyoruz. Bu amaçla çıktığımız yolda hepinizin bildiği gibi bir sene önce yine burada; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Müze Müdürlüğü ortaklığında bir protokole imza atmıştık. Bu vesileyle Bakanlığa, Sayın Bakana, Müzeler Genel Müdürlüğüne, Kocaeli Müze Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu protokole sorumluluk bilinciyle imza attık.

-ANKARA İLE TEMASA GEÇTİK

Hatta açılışımıza katılan Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan şunu demişti ve gerçekten de çok anlamlıydı bizim için. 'Keşke tüm il ve ilçelerimizde sizler gibi kültür varlığına bu kadar kıymet veren, her şeyi sadece Ankara'dan beklemeyip, şehrin tüm yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kültür varlığına kıymet veren yöneticilerimiz olabilse' demişti. Bizler de gerçekten bu protokol öncesinde gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretlerinin ne kadar önemli olduğunu, İzmit için gerçekleştirdiğimiz çalışmaların Ankara'dan nasıl göründüğünü bir kez daha anlamış olduk.

Pekiyi, Çukurbağ Kazıları protokolü imzaladıktan sonra neler yapıldı. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum; Öncelikle kazı alanının temizliği ve düzenlemesi yapıldı. Kazı evi onarıldı. Kazı alanında farklı parsellerde oluşan moloz ve çöpleri el yordamıyla ve titizlikle temizlendi. Kazı Başkanlığı tarafından, alanda orijinal mermer döşemeleri koruma altına alındı.

-BÜYÜK BİR ADIM

Alan tespit haritaları hazırlandı. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Oruç ve Doç. Dr. Ertan Pekşen ile kıymetli ekibi, Çukurbağ ve kazı alanı çevresi arkeo jeofizik çalışmalarını tamamladı. Ekip tarafından büyük bir özenle toprak altının manyetik dalgalarla röntgeni çekildi. Ayrıca mevcut kazı alanında yapılacak kazı süreci planlandı. Şimdi de bugün burada; bir sonraki büyük adımı atıyoruz. Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'mızın Lansmanı'nı gerçekleştiriyoruz. Bu gerçekten İzmit için, İzmit'in tarihi ve aynı zamanda geleceği için gerçekten büyük bir adım.

-KÜLTÜREL ZENGİNLİK DUYURULMALI

Bizler bu Vakıfla birlikte; kentimizin sosyal, ekonomik ve kültürel zenginliğinin duyurulmasını, Antik Nikomedia arkeolojik kazılarının desteklenmesi, Nikomedia antik mirasının UNESCO Dünya Tarihi Miras Listesinde yer alabilmesini, Antik kentimizin manevi mirasları olan Hoşgörü Fermanı gibi kültür, sanat, tarih, eğitim ve kent turizminin gelişmesi için herkesi bir idealde buluşturacak projelerin hayata geçirilmesini amaçlıyoruz.

-KENTLİ BİLİNCİ GELİŞTİRİLMELİ

Ayrıca Nikomedia isminin sadece yurt içerisinde değil, yurt dışında da daha kapsamlı ve kurumsal bir biçimde tanıtılmasını çok önemli görüyoruz. Bunun için de; Nikomedia'nın yurtiçi ve yurt dışında kültür turizmi ve tanıtımı ile ilgili yeni kültür rotalarının oluşturulması, Nikomedia hakkında yapılan akademik çalışmaların arttırılması, desteklenmesi ve eğitimin özendirilerek tümüyle tarih ve kültürüyle bütünleşen kentli bilincinin geliştirilmesini hedefliyoruz.

-VAKFIMIZIN TESCİLİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Nikomedia antik mirasının 'UNESCO Dünya Tarihi Miras Listesi'nde yer alabilmesini gerçekten çok arzuluyoruz ve Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'mızın en önemli çalışma sahalarından biri de bu olacak.

Vakfımızda görevli isimler İzmit için gerçekleştirdikleri çalışmalarla kentimizi marka yapmak için bu Vakıf çatısı altında çalışmalarını sürdürecek. Hepsine burada huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Vakfımızın mütevelli heyetinde de yer alan Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk'ün hazırladığı 'Kayıp Roma Başkenti Nikomedia'nın Renkli Rölyefleri' isimli çok değerli bir eserin de tanıtımı için buradayız.

2001 ve 2009'da çıkan rölyeflerin renk analizlerinin incelenmesi ve o rölyeflerin nereye ait olduğunu anlattığı kitabı. İmparatorluk sarayı olduğunu değerli hocamız buldu. Daha öncesinde sporcu yetiştirilen Cimnasyum olduğu zannediliyordu burasının. Nikomedia'nın arkeolojik, kültürel ve tarihi mirasının UNESCO Dünya Tarih Miras Listesinde yer alabilmesini ideal edinerek, amaçlarımız ve vizyonumuzu gelecek kuşaklarla buluşturacak olan Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'mızın İzmit'e hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

ESERLERİN DETAYLI İNCELEMESİ

Başkan Hürriyet'in ardından söz alan Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk ise kitabının tanıtımını yaparak, şöyle konuştu:

"Bu kitap yaklaşık 9 yıllık bir çalışmanın ürünü. Kitabın aslı İngilizce olarak 1 yıl önce yayınlandı. Kitap dünyanın birçok köşesinde tanıtıldı. Nihayet kitap Nikomedyanın gerçek sahipleriyle Türkçe olarak buluşuyor. Kitapta Çukurbağ Kurtarma Kazılarında ortaya çıkarılan eserlerin çok detaylı incelemesi bulunuyor.

Yaptığımız çalışmalarda bu eserlerin aslında Nikomedya'nın altın çağında inşa edilmiş bir kompleksin parçası olduğunu anladık. Bu kompleksin küçük bir avlusundayız henüz. Bu avluyu süsleyen rölyefler tüm dünya kültür mirası için büyük bir öneme sahip. Rölyefler Nikomedyanın altın çağında nasıl yaşadıklarını öğrenebiliyoruz. Nikomedya rölyefleri şimdiye kadar renkleri en iyi korunmuş Roma heykelleri."

"BUGÜN BİR RÜYA GERÇEK OLUYOR"

Programda konuşan Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Yavuz Ulugün ise "Hiç rüyanızın gerçek olduğunu gördünüz mü? Böylesi bir tarihe sahip olup da bunu çok da değerlendiremeyen bir kentiz. Bunu değerlendirememek bizim ayıbımız. Bugün bu rüyanın gerçekleşmesinin tek sebebi sevgili başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet. Hep birlikte kutlayalım. Kıymetini bugün de anlıyoruz ama yarınlarda çok daha fazla anlayacağız. Çünkü kentin çehresi değişecek. Burada turistik hareketlilik başlayacak ve bu ciddi bir ekonomidir. Bu kentin Bitinya Başkenti olarak bir iddiası olması lazım. Buradaki arkeoloji müzesinin de bir iddiası olması lazım. Bitinya Bölge Müzesi olmalı" dedi.