- Nilüfer 22. Uluslararası Spor Şenlikleri başlıyor
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Nilüfer 22. Uluslararası Spor Şenlikleri'nin açılış törenine katıldı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Spor Şenlikleri'nin Nilüfer'de yaşayan tüm vatandaşların sahiplenmesiyle sürdürülebilir hale geldiğini söyledi.
Nilüfer Kaymakamlığı himayelerinde, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi işbirliği ile 2001 yılından bu yana gerçekleştirilen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nin açılış töreni Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapıldı.Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altınok, Bursaspor Kulüp Başkanı Sinan Bür, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP il ve ilçe teşkilatları yöneticileri, meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"Nilüferliler sahip çıktı"
Etkinliğin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nin bugüne kadar süregelmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Etkinliği tüm Nilüfer tarafından sahiplendiğinin altını çizen Başkan Bozbey, "24 yıl önce başlattığımız, 'Sporun Kenti Nilüfer' kimliğini oturtma adına başlattığımız Spor Şenlikleri aileler tarafından, gençler tarafından tüm Nilüferliler tarafından sahiplendi ve sürdürülebilir hale geldi. Onun için tüm Nilüferlilere, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri kutluyorum. En önemlisi başlayan bir etkinliği sürdürülebilir olmasıdır. Siz bu etkinliği sürdürülebilir hale getirdiniz. Yurt dışından gelen konuklarımız hem bizim kültürümüzü tanıyacaklar hem de bizim gençlerimizle bir araya gelerek dostluk bağları kurulmuş olacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, öğretmenlerimiz yıllarca bu projeye destek verdiler ve Spor Şenlikleri uluslararası bir düzeyde gerçekleşiyor. Emeği, katkısı olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
"Aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek istiyoruz"
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'de etkinlik süresinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi iki önemli günü kapsadığını hatırlatarak, "Uluslararası Spor Şenlikleri'nin bu yıl 22'incisini düzenlemenin heyecanı içindeyiz. Biz sağlıklı, aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek istiyoruz. Atatürk gençliğine yakışır bir centilmenlik ruhuyla, çocuklarımızı hem sporla, hem dayanışma ve kardeşlik duygularıyla buluşturmak istiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da şenlikler çerçevesinde, Atatürk'ün emanetini devralan çocuk ve gençlerimizle birlikte kutlayacağız. Bu dev organizasyonun gerçekleşmesinde emek harcayan herkese, özellikle gönüllülük esasıyla şenliklerde yer alan öğretmenlerimize ve öğrencilerimizin ailelerine de yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. Şadi Özdemir ayrıca şenliklerin pandemi döneminde ve geçen yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketleri sebebiyle yapılmadığını hatırlattı.
Nilüfer İlçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Altınok ise "Kurumsallaşmış bir şenliğe sahibiz. Güzellikler paylaştıkça çoğalır. Umarım bundan sonra tüm Bursa'nın desteğiyle spor şenliklerini daha etkin, daha verimli şekilde yaparız. Bu şenlikler öğrencilerimizin başarılarına önemli yönde katkı yapacaktır, buna yürekten inanıyorum" dedi.
"Sporun peşini hiç bırakmayacağız"
Nilüfer 22. Uluslararası Spor Şenliklerinin açılış töreni sunuculuğunu yapan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz ve Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Gönüllüsü Arda Yıldırım'da, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk!ün ülkesinde 'Beden Eğitimi' dersini zorunlu kılan ilk lider olduğunu hatırlatırken " Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olarak Atamıza söz veriyoruz. Sporun peşini hiç bırakmayacağız. Ülkemizi hep ileriye taşıyacağız. Ay-yıldızlı bayrağımızı hep gururla dalgalandıracağız" diye konuştular.
Konuşmaların ardından 22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri açılış töreni minik sporcuların branş ve dans gösterileriyle devam etti.
20 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında sürecek spor şenliklerine Nilüfer ilçesinde eğitim gören öğrenciler 24 branşta spor etkinliklerine katılarak sporla iç içe günler yaşayacak. Nilüferli öğrencilerin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Almanya, Polonya ve Kosova'daki ve Türkiye'nin farklı illerindeki kardeş şehirlerden de öğrenciler farklı branşlarda şenliklerde yer alarak kültürlerin buluşmasına aracılık edecek.
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