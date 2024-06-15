Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Alaaddinbey Kurban Pazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Alaaddinbey Kurban Pazarı'nı ziyaret etti

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kurban Bayramı öncesi Alaaddinbey Kurban Pazarı'nı ziyaret etti. Hayvan yetiştiricilerinin satış olmamasından yakındığı ziyarette, Başkan Özdemir ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

15.06.2024 10:30
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kurban Bayramı öncesi Alaaddinbey Kurban Pazarı'nı ziyaret etti. Hayvan yetiştiricilerinin satış olmamasından yakındığı ziyarette, Başkan Özdemir ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bayrama kısa süre kala Alaaddinbey Kurban Pazarı'nı gezdi. Başkan Şadi Özdemir'e Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zerrin Güleş ve Emre Karagöz'ün yanı sıra CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de eşlik etti. Önce kesimhaneleri inceleyen Başkan Şadi Özdemir, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışlarının yapıldığı yerleri de gezdi. Hijyenik şartlara uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesini isteyen Başkan Şadi Özdemir, bayram öncesinde alınan tedbirler hakkında da bilgi aldı.

Kars, Tokat, Ağrı, Bayburt, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Erzurum gibi Türkiye'nin çeşitli illerinden Nilüfer'e gelen hayvan satıcılarıyla da görüşen Başkan Şadi Özdemir, onların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Satışların durgunluğundan şikayet eden satıcılar, fiyatları düşürmelerine rağmen alıcı çıkmamasından yakındı. Alaaddinbey Kurban Pazarı'nda aldıkları hizmetten memnun olduklarını dile getiren pazar esnafı, bölgenin tanıtımının artırılması yönünde talepte bulundu.

Alaaddinbey Kurban Pazarı'nın tanıtımı konusunda gerekli desteği vereceklerini belirten Özdemir, kentin farklı yerlerinde tabelalarla tanıtım yapacaklarını dile getirdi. Kurban satışlarıyla ilgili yaşanan sıkıntıların uygulanan yanlış politikalar sonucu oluşan olumsuz ekonomik şartlardan kaynaklandığını belirten Başkan Şadi Özdemir, üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle kooperatifleşmenin önemine dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'de üreticileri ve tarımı bu yöntemle geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi. Hayvan yetiştiricilerinin ve kurbanlık alan vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Şadi Özdemir, huzur ve sağlık içinde bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Alaaddinbey Kurban Pazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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