Nilüfer\'de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Yıl Dönümü Kutlandı

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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümünde düzenlenen programda konuştu. Kadınları her zaman desteklediklerini ve yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, kadınların iş ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını istedi.

Nilüfer Belediyesi, Türk Kadınlar Birliği (TKB), Nilüfer Kent Konseyi ve Bursa Barosu iş birliğinde düzenlenen "İnsan Kadın" başlıklı konferansın 3'üncüsü Nilüfer Nikahevi Safir Salon'da yapıldı. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Bursa Barosu Başkanı Avukat Metin Öztosun, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, TKB Bursa Şubesi Başkanı Tijen Sözleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile kadınlar katıldı.

Programın açılışında konuşan TKB Bursa Şubesi Başkanı Tijen Sözeri, Cumhuriyetin bir kadın devrimi olduğunu belirterek, aynı zamanda eşit yaşamanın da bu yönetim şeklinde yer aldığını hatırlattı. Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından birisinin kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi olduğunu vurgulayan Sözeri, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle andı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise kadınlar, dezavantajlı gruplar ve gençlerin hakları ile tarım alanlarının korunmasında hassas olduklarının altını çizdi. Kadınların yer aldığı çalışmalarda güzel neticeler alındığını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Kadınların olmadığı yerde hiçbir şey güzel olmaz. Bir yerde, bir işte kadınlar varsa orada her zaman her şey çok güzel olur" dedi.

Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinden 11 yıl sonra Fransa ve İtalya'da, İsviçre'de ise 36 yıl sonra bu hakkın tanındığını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, bugün ise bu ülkelerin demokratik şartlarının konuşulduğunu dile getirdi.

Kadınların özgürlük alanlarını genişletebilmek için kreş sayısını 25'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, kadınları her alanda desteklediklerini belirterek, iş ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını istedi.

Bugün Türkiye'de 81 ilin 11'inin kadınlar tarafından yönetildiğini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Bu sayı yavaş yavaş artıyor. Kadın büyükşehir belediye başkanlarının sayısı hızla artıyor. Aydın, Eskişehir, Tekirdağ gibi önemli kentleri kadınlar yönetiyor. Kıymetli ilçelerimizde de kadın yönetimi var. Nilüfer Belediyesi'nde de 45 meclis üyemizin 15'i kadın. Bu oranın çoğalması lazım. Nilüfer'de 64 muhtarın 19'u kadın. Bir sonraki dönem fazla olacak" diye konuştu.

Belediyedeki çalışmalardan da bahseden Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi'nde 'Eşitlik Birimi' kurduklarını da hatırlatarak, bu birimin kadınlara destek olabilmek için çalıştığını aktardı. Başkan Şadi Özdemir, Kadın Dayanışma Merkezi'nde de kadınlara sosyolog ve psikolog desteği verdiklerini dile getirdi.

Kadınların seçme hakkını kullanırken, seçilme hakkını ne kadar kullanabildiğini sorgulayan Bursa Barosu Başkanı Avukat Metin Öztosun ise bu sorunun eğitim ile aşılabileceğini vurguladı. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, kadın temsilinin birçok alanda yeterli boyutta olmadığını dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi de toplumda kadın erkek olarak değil insan olarak değerlendirilmenin önemini vurgularken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ise dünyada kadının adı yokken bu konunun önemi ve değerini ortaya koyan Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle andı.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen konferansta, TKB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Tokman "Mobbing ve İLO 2019/190 Nolu Şiddet ve Taciz Sözleşmesi" konulu önemli bir sunum gerçekleştirdi. Günümüzde kadınların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan mobbing ve iş yerindeki şiddet konularına değinen Tokman, uluslararası sözleşmeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde bu sorunlarla mücadele yollarını katılımcılarla paylaştı. - BURSA