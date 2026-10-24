NYPD Müslüman Polisler Derneği'nin gecesinde Türk Teğmen Ali Hammutoğlu Kur'an okudu - Son Dakika
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NYPD Müslüman Polisler Derneği'nin gecesinde Türk Teğmen Ali Hammutoğlu Kur'an okudu

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NYPD Müslüman Polisler Derneği\'nin gecesinde Türk Teğmen Ali Hammutoğlu Kur\'an okudu
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NYPD Müslüman Polisler Derneği\'nin gecesinde Türk Teğmen Ali Hammutoğlu Kur\'an okudu
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NYPD Müslüman Polisler Derneği'nin yıllık ödül töreni New York'ta yaklaşık 700 davetlinin katılımıyla düzenlendi. Türk Teğmen Ali Hammutoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başarılı polis memurlarına ödülleri verildi.

ABD'de New York Polis Teşkilatı bünyesindeki Müslüman Polisler Derneği'nin düzenlediği geleneksel yıllık ödül töreninde farklı Müslüman toplulukların temsilcileri bir araya geldi. Türk Teğmen Ali Hammutoğlu Kur'an-ı Kerim okurken, başarılı polis memurlarına ödülleri takdim edildi.

ABD'nin New York kentinde New York Polis Teşkilatı (NYPD) bünyesinde görev yapan müslüman polisleri temsil eden Müslüman Polisler Derneği, geleneksel yıllık ödül törenini gerçekleştirdi. Yaklaşık 700 davetlinin yer aldığı geceye NYPD Emniyet Müdürü Jessica Tisch başta olmak üzere teşkilatın üst düzey yöneticileri, farklı Müslüman ülkelerden toplum liderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Müslüman polislerin başarılarının ön plana çıktığı organizasyonda birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma mesajları verildi.

Türk Teğmen Ali Hammutoğlu Kur'an-ı Kerim okudu

Ödül gecesi, NYPD Müslüman Polisler Derneği Başkanı Waheed Akhter'in açılış konuşmasıyla başladı. Akhter'in konuşmasının ardından İmam Tahir Kukaj tarafından dua edildi. Program, derneğin başkan yardımcısı Türk Teğmen Ali Hammutoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Jessica Tisch'ten birlik ve beraberlik mesajı

NYPD Emniyet Müdürü Jessica Tisch birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. New York'un farklı kültür ve inançlardan oluşan toplumsal yapısında, polis teşkilatı ile vatandaşlar arasında güçlü ilişkilerin kurulmasının önemine dikkat çeken Tisch, Müslüman Polisler Derneği tarafından gerçekleştirilen organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu özel geceyi düzenleyen dernek yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür eden Tisch, farklı toplulukların ortak değerler etrafında bir araya gelmesinin önemine işaret etti.

NYPD'nin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı organizasyon, Müslüman polislerle teşkilat yönetimi arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir buluşma oldu.

Başarılı polis memurlarına ödülleri takdim edildi

Konuşmaların ardından program, başarılı polis memurlarının ödüllendirildiği törenle devam etti. NYPD bünyesinde görev yapan ve meslek hayatlarında gösterdikleri başarılarla öne çıkan çok sayıda polis memuruna ödülleri takdim edildi. Görevlerindeki özverili çalışmaları ve kamu güvenliğine sağladıkları katkılar dolayısıyla ödüle layık görülen polisler, davetliler tarafından alkışlandı. Farklı rütbelerden emniyet mensuplarının başarılarının takdir edildiği gecede, polislerin toplumla kurdukları ilişkiler ve kamu hizmetindeki sorumlulukları da ön plana çıktı.

Müslüman toplum liderlerinden yoğun katılım

Yaklaşık 700 davetlinin katıldığı gece, New York'ta yaşayan farklı Müslüman toplulukların temsilcilerini de bir araya getirdi. Çeşitli ülkelerden toplum liderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve emniyet yetkilileri, organizasyon kapsamında buluşarak karşılıklı iletişim ve dayanışmanın önemini ortaya koydu. New York'un çok kültürlü yapısını yansıtan organizasyon, Müslüman toplumlarla polis teşkilatı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturdu.

Müslüman polislerin teşkilat içindeki rolü ön plana çıkıyor

New York Polis Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Müslüman Polisler Derneği, Müslüman polislerin mesleki dayanışmasını artırmak, teşkilat içindeki temsilini güçlendirmek ve farklı toplum kesimleriyle iletişimi geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Dernek, düzenlediği sosyal etkinlikler ve ödül programlarıyla başarılı polis memurlarının çalışmalarını görünür kılarken, farklı inanç ve kültürlerden toplum temsilcileri ile NYPD arasında köprü oluşturmayı hedefliyor. Ödül gecesinde başarılı polis memurlarının onurlandırılıyor ve toplumun farklı kesimleri bir araya geliyor.

Kaynak: İHA
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