Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: "Geleceği Gençlerle İnşa Ediyoruz"

Kazım Kurt yönetimindeki Odunpazarı Belediyesi, gençlerle ilgili çalışmalarını 3 gençlik merkezi ile sürdürüyor. "Geleceği Gençlerle İnşa Ediyoruz" sloganı ile çalışmalarını sürdüren belediye, bugüne kadar 250 atölye ile 99 bin gence hizmet verdi. Gençlere hizmet vermenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Kazım Kurt, "geleceği gençlerle birlikte inşa ediyor, Odunpazarı'nda birlikte büyüyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, gençlerle ilgili çalışmalarını "Geleceği Gençlerle İnşa Ediyoruz" anlayışı ile sürdürüyor. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediye Başkanı seçildiği 2014 yılından sonra Odunpazarı'nın çeşitli mahallelerine 3 gençlik merkezi kazandırdı. Gençler biraraya gelerek sosyalleşsin, fikir üretsin; açılan atölyeler ile de kişisel gelişimlerine katkıda bulunsun diye Emek Gençlik Merkezi, Gelecek Atölyesi ve Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'ni açan Odunpazarı Belediyesi, bu güne kadar yaklaşık 99 bin gence hizmet verdi.

EMEK GENÇLİK MERKEZİ 125 ATÖLYE İLE 7 BİN 500 ÖĞRENCİYE HİZMET VERDİ

2014 yılında Odunpazarı Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Kazım Kurt, 2015 yılının Ağustos ayında Emek Mahallesi'nde Emek Gençlik Merkezi'ni açtı. Sosyo ekonomik durumu yetersiz gençlerin ve çocukların vakit geçirdiği, atölyelere katılarak derslerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulduğu Emek Gençlik Merkezi'nde gençlerin yetersiz kaldığı dersler için etütler de düzenleniyor. Emek Gençlik Merkezi'nde açıldığı günden bu güne kadar; Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Edebiyat, Tarih, Biyoloji, Kimya, Sosyal Bilgiler gibi derslerin yanı sıra Temel Bilgisayar, Bilgisayar Yazılımı Kodlama, Resim ve Bağlamanın da aralarında bulunduğu 125 atölye açıldı. Yaklaşık 7 bin 500 gencin hizmet aldığı Emek Gençlik Merkezinde atölyelerin dışında gençlerin sosyalleşmesi ve birlikte zaman geçirmesi için 165 de etkinlik düzenlendi.

GELECEK ATÖLYESİ 2 BİN GENCE HİZMET VERDİ

Odunpazarı Belediyesi 2018 yılında Yıldıztepe, Göztepe ve Büyükdere Mahallesinin kesişme noktası olan 75. Yıl Parkı'nda Gelecek Atölyesini hizmete açtı. Gençlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak için Tiyatro, Temel Fotoğrafçılık, Temel Video, Diksiyon, Grafik Tasarım, Metin Yazarlığı, Şan, Vurmalı Çalgılar, Gitar, Görsel Sanatlar, Etkili İletişim, Bağlama ve İngilizce'nin de aralarında bulunduğu 40 atölye açıldı. Yaklaşık 2 bin gencin faydalandığı Gelecek Atölyesi, Demokratik Kitle Örgütleri, öğrenci kulüplerinin etkinlik ve toplantılarına da ev sahipliği yapıyor.

CEREN ÖZDEMİR GENÇLİK MERKEZİ 90 BİN GENCE HİZMET ETTİ

Odunpazarı Belediyesi 3 üniversitenin öğrencilerinin de yoğun olarak zaman geçirdiği Adalar Mevkiinde 2020 yılının Mart ayında 5 katlı bir gençlik merkezi açtı. Gençlik merkezine kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Ordu'da öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in adı verildi. İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak'ta bulunan Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, gençlerin sosyal, kültürel ilişkilerini geliştirdiği, ders çalıştığı; kişisel gelişimlerine ve derslerine katkıda bulunacak atölyelerin bulunduğunu bir merkez. Bu güne kadar yaklaşık 80 atölyenin açıldığı Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, bugüne kadar 90 bin gence hizmet verdi. Gençlerin ders çalışabildiği, kitap okuyabildiği ve ödünç alabildiği Önder Baloğlu Kütüphanesi'nin de bulunduğu Ceren Özdemir Gençlik Merkezi bugüne kadar 95 öğrenci kulübü, 78 demokratik kitle örgütü, 7 dans okulu ve 17 tiyatro topluluğuna da ev sahipliği yaptı.

"GENÇLERE HİZMET VERMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"

Odunpazarı'nda gençlere hizmet vermenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 3 gençlik merkezi ile gençlerin yanında olduklarını belirtti. Gençlerin bir araya gelerek sosyalleşmesi ve fikir üretmesinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Kurt, "Biz gençlerin bir araya gelmesinden korkmuyoruz. Aksine onlar buluşsun, sosyalleşsin, fikir üretsin hatta fikirlerini tartışsın istiyoruz. Bu nedenle Odunpazarı'nda 3 gençlik merkezi açtık. Uluslararası Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali'ni düzenliyoruz. Tüm bunların yanı sıra Dilek Mercan Kız Öğrenci Misafirhanesi, 28 Halk Kütüphanesi, 18 Halk Merkezi, spor atölyeleri, ücretsiz spor merkezi ve halı sahalarımızla da gençlerimizin yanındayız. Odunpazarı Belediyesi olarak; geleceği gençlerle birlikte inşa ediyor, Odunpazarı'nda birlikte büyüyoruz" dedi.