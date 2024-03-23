Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: Türkiye'nin ekonomisi batmış durumda - Son Dakika
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: Türkiye'nin ekonomisi batmış durumda

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: Türkiye\'nin ekonomisi batmış durumda

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen söyleşide Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını dile getirerek, kadınların siyasete ve sivil toplum örgütlerine daha çok katılmasını istedi.

23.03.2024 16:47  Güncelleme: 16:53
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MELTEM KARAKAŞ

Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen söyleşide ekonomik sıkıntılara dikkati çeken Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, " Türkiye'nin ekonomisi batmış durumda. Bu batık ekonomide hiç kimsenin mutlu olma şansı yok diye düşünüyorum" dedi.

Odunpazarı Kent Konseyi tarafından gazeteciler Yazgülü Aldoğan ve Lube Ayar'ın konuşmacı olduğu "Siyasette Kadının Rolü" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Kadınların siyasete ve sivil toplum örgütlerine daha çok katılması ve müdahale etmesinin önimine işaret eden Kurt, "Odunpazarı'nda kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı diyoruz yıllardan beri. Bunu 31 Mart'tan sonra da geliştirerek sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ BÜTÜN ESKİŞEHİR'E DAĞITTIK"

Kurt, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kadın erkek eşitliğini her koşulda vurgulayan bir belediyeyiz. İnatla ve iddiayla her zaman İstanbul Sözleşmesi'ni savunduk. İstanbul Sözleşmesi'ni bütün Eskişehir'e dağıttık ama ne yazık ki bir tek adam dünyanın imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı, vazgeçti, Türkiye'yi çekti. Şu anda Türkiye dünyada ya da Avrupa'da artık geri kalmış ülkeler arasında gösteriliyor. Geçen hafta dünya mutluluk anketi diye bir yazı okudum. Türkiye'nin mutluluğu biraz artmış. 98'inci sıradayız. Ama Iraklılar bizden daha mutlu. Irak 30 yıldır devleti olmayan bir ülke. Ama Iraklılar orada yaşamaktan mutlu. Türkiye'de yaşayanlar, Türkiye'de yaşamaktan mutlu değil. Bunun sebebi tek adam yönetimidir. Baskıcı bir rejimdir. Demokrasiden uzaklaşmış, hukuktan uzaklaşmış bir rejimdir. Bunlar yoksa zaten kadın da yoktur.

"KADINLAR DAHA ÇOK SİYASETE VE SİVİL TOPLUMA GİRMELİ"

Biz son haftalarda 8 Mart'tan bu yana kadınlarla ilgili bazı konuşmalar yaptığımız zaman şunu söylüyorum: Biz öyle bir toplumuz ki Yunuslardan, Hacı Bektaşlardan, Mevlanalardan gelmiş bir toplumuz. Neşet Ertaş; 'kadınlar insandır biz de insanoğluyuz' demiş. Ben bunu çok önemsiyorum. Eşitliği her ortamda vurgulamalıyız, savunmalıyız ve onlar için hukuki hakları teslim etmeliyiz. Bunu yaparsak ancak o zaman Türkiye belki mutluluk tablosunda biraz daha yukarlarda olabilir. Biz bu nedenle Odunpazarı'nda kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı diyoruz yıllardan beri. Bunu 31 Mart'tan sonra da geliştirerek sürdüreceğiz. Şu ana kadar 17 tane kreş açtık, bin 200 tane öğrencimiz var kreşlerimizde. Gençlik merkezlerimizde 2 bin gencimiz bizimle birlikte çalışıyor. Halk merkezlerimizde de ortalama biner kadın orada çalışıyor. Yani biz neredeyse Odunpazarı'nda 50 bin kişiye her gün dokunan bir hizmet veriyoruz. Kurs veriyoruz, ders çalıştırıyoruz, sınav yaptırıyoruz, meslek atölyeleri kurduruyoruz. Bunların tamamı onların sosyalleşmesi adına. Bunu da umarım büyüterek geliştiririz ama Türkiye'nin ekonomisi batmış durumda. Bu batık ekonomide hiç kimsenin mutlu olma şansı yok diye düşünüyorum. Kadınların daha çok siyasete girmesini, daha çok sivil toplum örgütlerine müdahale etmesini istiyorum. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: Türkiye'nin ekonomisi batmış durumda - Son Dakika

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