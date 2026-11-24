HABER: Gençağa KARAFAZLI

(TRABZON) - Trabzon'un Of ilçesinde 25 Kasım öncesi kadınlar şiddete karşı sokağa çıkmaya hazırlanıyor. 21 yıl boyunca şiddet gördüğünü anlatan bir kadın "Ben yaşadım, başka kadınlar ezilmesin. Sesimi dünya duysun" diye konuştu. Kadınların yürüyüş çağrısına Of'lu erkekler de destek verdi.

Trabzon'un Of ilçesinde kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Sessizliğe değil, dayanışmaya ses ver. Hiçbir kadın yalnız yürümeyecek" sloganıyla yürüyüş düzenlemeye hazırlanıyor. Yürüyüş öncesinde bir araya gelen kadınlar, şiddete karşı dayanışma çağrısı yaparken, 21 yıl boyunca şiddete maruz kaldığını anlatan bir kadının sözleri dikkati çekti.

"21 YIL ŞİDDET GÖRDÜM, KADINLARIN EZİLMESİNİ İSTEMİYORUM"

Yürüyüşe katılacağını belirten Of'lu bir kadın, 21 yıl boyunca şiddete maruz kaldığını anlatarak, başka kadınların aynı acıları yaşamamasını istedi. Kadınların özgürce yaşaması ve şiddete maruz kalmaması gerektiğini söyleyen kadın, şöyle konuştu:

"60 yaşındayım. Zamanında çok ezildik, şiddete maruz kaldık, susturulduk. Gençlerimiz çok akıllı, kendilerini ezdirmiyorlar ama hala kadın ölümleri ve şiddet devam ediyor. Biz özgür değil miyiz, insan değil miyiz? Bizim haklarımız yok mu? Biz de sokağa rahat çıkmak, gezmek, bir kahve içmek istiyoruz. Kadınların ölmesini, şiddet görmesini istemiyorum. Ben çok şiddet gördüm, 21 yıl şiddete maruz kaldım. Boşanalı 18 yıl oldu. Kadınların ezilmesini istemiyorum. Sesimi dünya duysun. Hepimiz birlik olalım, el ele verelim, sesimizi yükseltelim. İnsanlar çığlığımızı duysun."

"OFLU KADINLAR OLARAK GÜÇLÜ BİR SES ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

Of Folklor Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nokta Hacıbektaşoğlu da aile içinde başlayan eğitimin ve toplumsal duyarlılığın önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bir erkeğin kadının hayatı üzerinde söz sahibi olduğunu düşündüğünü görüyoruz. Ancak toplum olarak da bu tür olaylara sessiz ve duyarsız kalıyoruz. Kesinlikle duyarlı olmak zorundayız. Oflu kadınlar olarak 25 Kasım'da belediyenin önünde toplanarak bu duyarlılığı bir kıvılcım olarak başlatmak istiyoruz. Bu ikinci yürüyüşümüz olacak. Kadınlarımızın desteğini bekliyoruz. Her gün kadınlar öldürülüyor, çocuklar istismara uğruyor. Önce değişim aile içinde başlar. Bir erkek çocuğuna erkek egemenliğini dayatırsanız, büyüdüğünde bu anlayışla kadınları baskı altına alır. Önce bilinç ve eğitim gerekiyor. 25 Kasım'da Oflu kadınlar olarak sokağa çıkıyoruz. Kadına şiddete hayır diyerek Of'tan güçlü bir ses çıkarmak istiyoruz."

Bir başka kadın yurttaş da kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınların değil, tüm toplumun sorunu olduğunu belirterek, "Kadına şiddet sadece kadınlara değil, tüm insanlara karşı şiddettir. Önce evde yetiştirdiğimiz çocukları ve çevremizi doğru şekilde eğitmemiz gerekiyor. Şiddeti önlemek için birlik ve beraberlik içinde olmalı, hemcinslerimize destek vermeliyiz" dedi.

"KADINLARA ŞİDDETİ EN ÇOK UYGULAYAN ERKEKLERDİR"

Kadınlara yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğini belirten bir başka yurttaş, erkek çocuklarının yetiştirilmesinde eğitimin önemine dikkati çekti. Yurttaş, "Hiçbir kadın şiddeti hak etmez. Kadınlara en çok şiddet uygulayan erkekler. Ancak erkekleri de yetiştiren kadınlardır. Çocuklarımıza küçük yaşta doğru eğitimi verebilirsek şiddetin önüne geçebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Şiddetin yalnızca kadınlara yönelik olmadığını, hayvanların ve doğanın da şiddete maruz kaldığını ifade eden bir başka kadın, erkeklerin de dayanışmaya katılması gerektiğini söyledi. Kadınların çalışma hayatında ve toplumsal yaşamda desteklenmediğini belirten yurttaş, "Kadınlarımızın yanında erkekleri de görmek istiyoruz. Kadınlar yalnız bırakılmamalı. Hep birlikte bu yürüyüşe destek verelim. Kadınlar geceleri dışarı çıkmaktan korkuyor. Eğitim ve toplumsal bilinçle bunların üstesinden gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Balıkçı esnafı kadın, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "Sadece kadına değil, bütün canlılara yönelik şiddete hayır diyoruz. Hiçbir canlı şiddeti hak etmiyor. İnsan olduğumuzu hatırlayalım, kimse kimseye zarar vermesin. Haberleri izlediğimde psikolojim bozuluyor. İnsan gibi yaşayalım, üretelim ve insanlığa faydamız olsun. Sesimiz ne kadar çok çıkarsa o kadar çok şeyin önüne geçebiliriz. 25 Kasım'da herkesi yürüyüşe bekliyorum" dedi.

OFLU ERKEKLERDEN DE DAYANIŞMA DESTEĞİ

Kadınların çağrısına destek veren Of'lu erkek yurttaşlar da şiddetin önlenmesinde aile içi eğitimin ve toplumsal politikaların önemine dikkati çekti.

Bir yurttaş, erkeklerin çocuklarına örnek olması gerektiğini belirterek, "Öncelikle aile içinde şiddeti ortadan kaldırmak gerekiyor. Son yıllarda giderek artan bir şiddet düzeyi var. Şiddet bir çözüm değil. Sorunları konuşarak, gerektiğinde uzmanlardan destek alarak çözmek mümkün. Şiddete yönelmeden önce değerlendirebileceğimiz pek çok yol var" diye konuştu.

Bir başka yurttaş ise kadına yönelik şiddetin önlenmesinde kadınların ekonomik ve toplumsal gücünün artırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'de kadınların sosyoekonomik açıdan yeterince güçlenememesinin şiddet karşısında daha savunmasız kalmalarına neden olduğunu ifade eden yurttaş, "Kadına şiddetin önlenmesinin en önemli anahtarı, kadının toplum içindeki rolünün ve ekonomik gücünün yükselmesidir. Toplumda öfke kontrolü ve dürtüsel davranma sorunu var. Bunun aşılması için eğitim, bilinç ve duygu disiplini gerekiyor. Sadece kadına yönelik şiddet üzerinden değil, toplumun genelindeki şiddet eğilimini de ele almalıyız" dedi.