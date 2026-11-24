Rusya'da 15 yaşındaki bir çocuk, ormanda uğradığı korkunç ayı saldırısından cep telefonunun patlaması sayesinde kurtuldu. Hayvanın saldırısı sırasında çocuğun arka cebinde bulunan telefonun alev alarak patladığı ve çıkan ateşin ayıyı korkutup uzaklaştırdığı bildirildi.

Ancak genç çocuk, ölümle burun buruna geldiği saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu. Vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yaralar oluşan çocuk, hastanede yaklaşık üç saat süren bir ameliyata alındı.

Rus yetkililerin açıklamasına göre çocuk, saldırıdan kurtulabilmek için bir ağaca tırmandı. Ancak peşini bırakmayan boz ayı, onu ağaçtan aşağı çekerek yere düşürdü.

Ardından çocuğa saldıran hayvan, vücudunu pençeleriyle yaraladı ve ısırdı. Tam bu sırada, ayının çocuğun arka cebindeki telefona zarar vermesiyle cihazın alev aldığı ve patladığı öne sürüldü.

Telefonun aniden alev almasıyla ortaya çıkan ateşin ayıyı korkuttuğu ve hayvanın saldırıyı bırakarak uzaklaştığı belirtildi.

SALDIRIYA TANIK OLAN KİŞİ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Saldırı sırasında çocuğun yanında bulunan 24 yaşındaki bir görgü tanığı, yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Genç adam, çocuğun çığlıklarını duyduğunda arkasını döndüğünü ve ayının onu ağaçtan aşağı çektiğini gördüğünü söyledi. Bunun üzerine yanındaki köpekleri serbest bırakarak hayvanı uzaklaştırmaya çalıştı.

Görgü tanığı, "Çocuğun çığlık attığını duydum. Başımı çevirdiğimde ayının onu çoktan ağaçtan aşağı çektiğini gördüm. Bunun üzerine köpekleri serbest bıraktım" dedi.

Ayrıca telefonun, ayının çocuğun kalçasını ısırdığı sırada patlamış olabileceğini öne sürdü.

Telefonun bataryasının patladığına ilişkin ayrıntılar bağımsız olarak doğrulanmasa da yetkililer, saldırı sırasında cihazın zarar gördüğünü ve alev aldığını doğruladı.

Patlama ve yangın nedeniyle küçük çocuğun vücudunda yanık da oluştu.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÜÇ SAAT AMELİYATTA KALDI

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı.

Rusya'daki Biysk Merkez Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun durumunun ciddiyeti nedeniyle doktorlar acil müdahalede bulundu.

Hastanenin başhekimi Sergei Kovyazin, çocuğun başında, kafa derisinde, yüz kemiklerinde ve boynunda çok sayıda yaralanma bulunduğunu açıkladı.

Kovyazin, özellikle bu bölgelerdeki yaralanmaların tedavi sürecinde en büyük zorluğu oluşturduğunu belirtti.

Çocuğun göğüs ve karın bölgesinde de ciddi yaralanmalar olduğu bildirildi. Yaklaşık üç saat süren ameliyatın ardından tedavisine devam edildi.

Yetkililer, saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin açıklamalarında çocuğun ağaca tırmandığını ancak ayının onu aşağı çekerek vücudunda ve başında çok sayıda yaraya neden olduğunu doğruladı.

Saldırı sırasında çocuğun yanında bulunan 24 yaşındaki kişinin ise yara almadan kurtulduğu açıklandı.

AİLELERİNİN ARILARINI KONTROL ETMEK İÇİN ORMANDA GİTMİŞLERDİ

Olayın, 15 yaşındaki çocuk ile yanındaki kişinin ailesine ait arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla ormana gittikleri sırada yaşandığı öğrenildi.

Korkunç saldırı, Rusya'daki ücra Solton köyünün yaklaşık 19 kilometre uzağında meydana geldi.

Olayın ardından yetkililer, çocuğa saldıran ayıyı bulmak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Bölgeye üç hızlı müdahale ekibi gönderilirken, hayvanı bulmak amacıyla en az 12 avcı da arama çalışmalarına katıldı.

Yetkililer, saldırgan ayının bulunarak etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ancak olumsuz hava koşulları arama çalışmalarını zorlaştırdı.

Ekiplerin hafta sonu boyunca aramaya devam etmesi planlandı.

RUSYA'DA AYI SALDIRILARI ENDİŞE YARATIYOR

Yaşanan korkunç olay, Rusya'da ayı saldırılarının yol açtığı can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Ülkede son dönemde ayı saldırılarında onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.

Son olay da özellikle ormanlık ve ıssız bölgelerde vahşi hayvanlarla karşılaşmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ailesinin arı kovanlarını kontrol etmek için çıktığı yolculukta ölümle burun buruna gelen 15 yaşındaki çocuk, ağır yaralanmasına rağmen hayatta kalmayı başardı.

Telefonunun saldırı sırasında alev alması ise korkunç olayın en sıra dışı ayrıntılarından biri olarak kayıtlara geçti.