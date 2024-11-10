Öğrencilerin 'Atatürk Oratoryosu' ayakta alkışlandı - Son Dakika
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Öğrencilerin 'Atatürk Oratoryosu' ayakta alkışlandı

Öğrencilerin \'Atatürk Oratoryosu\' ayakta alkışlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yılı dolayısıyla düzenlenen törende Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin 'Atatürk Oratoryosu' uzun süre ayakta alkışlandı.

10.11.2024 12:03  Güncelleme: 12:07
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yılı dolayısıyla düzenlenen törende Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin 'Atatürk Oratoryosu' uzun süre ayakta alkışlandı.

Her yıl ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 86. ölüm yıldönümünde anıldı. Aydın Valiliği Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreninin ardından program Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Töreni ile devam etti. Törende kısa bir konuşma yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu, istiklal ve istikbal mücadelemizin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, minnet ve özlemle bir kez daha anıyor, yüreğimizdeki hüznü bir kez daha paylaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin var olma mücadelesinin sürdüğü en zor zamanlarda umudun ve azmin sembolü olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı olarak milletimizi ayağa kaldırmış, nihayetinde en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere emanet etmiştir. Bizler de Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, bu büyük ideallerin bayrağını zirvelere taşıma kararlılığı içinde geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı en donanımlı şekilde yetiştirmeyi kendimize görev addediyoruz. Güçlü Türkiye'nin ancak güçlü bir eğitimle mümkün olacağına inanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma arzusunu bilimin, aklın ve irfanın ışığında geleceğe taşıma sorumluluğumuzu tüm yüreğimizle hissediyoruz. Eğitimde, sanatta, sporda, teknolojide ve daha nice alanlarda öncü olacak nesiller yetiştirme azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin bu kutlu mirasını daha da yücelteceğimize, milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller yetiştirme kararlılığımızı daima sürdüreceğimize olan inancımı bir kez daha ifade ederek Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat, Atatürk'ü Anma ve Anlatma konulu şiir, resim, kompozisyon, afiş ve mektup yarışmalarında dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi ve hediyelerini takdim etti.

Uzun süre ayakta alkışlandı

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nin Atatürk Oratoryosu ile devam ederken, öğrencilerin performansı ise takdir topladı. Hazırlanan oratoryada bazı izleyenler gözyaşlarına hakim olamazken, öğrenciler uzun süre ayakta alkışlandı.

Gerçekleştirilen törene Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler ile veliler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrencilerin 'Atatürk Oratoryosu' ayakta alkışlandı - Son Dakika

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