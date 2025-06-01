Öğretmen Metin Lokumcu Katledişinin 14. Yılında Hopa\'da Yapılan Yürüyüşle Anıldı

UĞUR İSTANBULLU/ARTVİN

(ARTVİN)- Hopa'da, öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümünün 14. yılında anma yürüyüşü ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasını okuyan Zeliha Yıldırım, Lokumcu'nun ölümünün üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen hala adaletin sağlanamadığını söyledi ve Reşit Kibar'ın davasında da adaletin geciktirildiğine dikkat çekti.

Artvin Hopa'da, 31 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen bir miting sırasında HES projeleri ve çay tarımı politikalarına karşı yapılan basın açıklamasına yönelik polis müdahalesi sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden öğretmen Metin Lokumcu, ölümünün 14. yılında yürüyüş ve basın açıklamasıyla anıldı."Hopa'dan Gezi'ye, Bu Dava Bizim" sloganıyla Hopa Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Hopa Parkı'nda sona erdi. Yürüyüş boyunca "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" ve "Metin Lokumcu ölümsüzdür" sloganları atıldı.

Yürüyüşe CHP, SOL Parti, Halkevleri, DEM Parti, Umut-Sen, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve Hopa halkı katılarak destek verdi. Katılımcılar adına konuşma yapan Zeliha Yıldırım şunları kaydetti:

"Bu coğrafya bizim hem yurdumuz hem kaderimizdir"

"Biz bu toprağın çocuklarıyız. Rüzgarı yüzümüzü yalayan dağların, sisin ardında maviye göz kırpan ormanların, derenin uğultusuna uyanan köylerin evlatlarıyız. Suyun şavkı alnımıza vurdukça, toprağın kokusu ciğerimize doldukça biliriz: Bu coğrafya bizim hem yurdumuz hem kaderimizdir. Ama şimdi, bu yurdu parçalayan bir el var. Betona, madene, ranta tapan doymak bilmez bir hırs var. ve biz, bu hırsa karşı direnen, toprağına sarılan, ağacın dallarını kardeşi gibi görenleriz.

Bugün, Metin Lokumcu'nun polis şiddetiyle katledilişinin 14. yılında, Hopa sokaklarında bir kez daha haykırıyoruz: Bu memleket sahipsiz değil.14 yıl önce "Çayda kota ve kontenjana son", "Suyumuzu sattırmayacağız" diyerek derelerini, ormanlarını ve yaşam alanlarını savunan halkın ön saflarında, bir öğretmen olarak halkıyla kol kola nefes alan Metin Lokumcu, devletin copuyla, gazıyla, baskısıyla susturulmak istendi. Ama onun sesi öyle bir yankılandı ki dağlarda, Karadeniz'in bütün vadilerinde bir çağrıya dönüştü: Hayde alın beni, kurtarın memleketi! Bu haykırış, halkın vicdanı, bu toprağın sesi oldu. Susturulmak istendi ama biz milyon olduk; Gezi olduk, Cerattepe olduk, İkizdere olduk.

"Gezi tutsak değildir, bir halktır!"

Gezi Direnişi; bir halkın doğasına, yaşamına, özgürlüğüne sahip çıkma çığlığıydı. ve ne yazık ki, bu iradeden korkanlar bugün hala Gezi'nin yoldaşlarını tutsak ediyor! Hala Gezi davası üzerinden milyonların onurlu direnişi cezalandırılmak isteniyor. Osman Kavala hala tutsak!Can Atalay hala tutsak!Mine Özerden hala tutsak! Çiğdem Mater hala tutsak!Daha nice Gezi yoldaşı, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin pençesinde rehin tutuluyor. Ama bilsinler: Gezi tutsak değildir. Gezi bir halktır, bir iradedir, bir onurdur.

Biz, buradan Karadeniz'in dağlarından, derelerinden, bu meydandan bir kez daha haykırıyoruz: Gezi tutsaklarına özgürlük.Bu halkın iradesine yönelik baskının, zulmün hesabı sorulacak.Metin Hoca'nın haykırışı, Reşit Kibar'ın direnişinde yankı buldu. 2024'te Cankurtaran'da ağaç kesimine karşı duran Reşit Kibar, tıpkı Metin Lokumcu gibi, doğası, suyu ve halkı için yaşamını ortaya koydu. O da Karadeniz'in yeşilini, derelerini, halkın geçim kaynaklarını savunurken kurşunla susturulmak istendi. Tıpkı Metin Hoca gibi, deresi için, ağacı için, çocukların geleceği için can verdi.

"Reşit Kibar Doğa için yaşamını ortaya koydu"

Reşit'in katledilişi, yalnızca bir insanın değil, doğanın, vicdanın, yaşam hakkının hedef alınmasıdır. Susturulan onun sesi değil, hepimizin nefesidir. Bu halkın iradesidir.Biz bu sesi yitirmeyeceğiz. Bu çığlığı duymaktan vazgeçmeyeceğiz."

Kamil Ustabaş: "Saldırılar sürüyor, gençler gözaltında"

Hopa halkı adına konuşan bir diğer isim Kamil Ustabaş ise şunları kaydetti:

"Hopa Meydanı'nda, o gün geleceğine, suyuna ve ülkesine sahip çıkanlara saldırdılar. Bir canımızı aldılar. Bugün de Reşit Kibar'ın canını alanlar, ormanına ve doğasına sahip çıkan bir insanı susturanlar, dün mahkeme salonunda katilleri yargılamak yerine, Reşit Kibar'a sahip çıkmak için oraya gidenlere hakaret etti.Ve bu hakaret karşısında 'Bize hakaret edemezsiniz!' diyen iki genç arkadaşımız Armağan ve Deniz gözaltına alındı.Biz bu ülkede, geleceğimizi savunmak için; özgürlük ve barış mücadelesini sürdürdüğümüz sürece bu karanlığı yeneceğiz. Biz örgütlü durdukça, birlikte durdukça, bu baskıyı yeneceğiz."

"Reşit Kibar, bir ağacın yerine canını verdi"

Metin Lokumcu'nun mezarı başında konuşan Güneş Altunkaya ise Kibar'ın ölümünü şu sözlerle hatırlattı:

"Biliyoruz ki Metin Hocamız, bu memlekette doğasına, suyuna, deresine, ormanına sahip çıktığı için öldürüldü. Aynı şekilde, yıllar sonra, Reşit Kibar'ın da canı alındı. Reşit Kibar şöyle demişti: 'Eğer bir ağaç kesilirse, benim cenazemi kaldırırsınız.'Ve öyle oldu. Öyle bir iktidar var ki dün mahkeme salonunda ne yazık ki bunu hep birlikte gördük. Bizlere parmak sallandı. Ama bilsinler: Bizleri asla ezemeyecekler.Bizler doğamıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz!"