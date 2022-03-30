Okula giden küçük kız köpek saldırısından son anda kurtuldu! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Son Dakika
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Okula giden küçük kız köpek saldırısından son anda kurtuldu! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

30.03.2022 17:56

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okula giden küçük kıza boş arazide bekleyen başıboş sokak köpekleri saldırdı. Genç kız, üzerine koşan köpeklerden yaklaşık 1.5 metre yüksekliğindeki duvardan atlayarak kurtuldu. Büyük korku yaşayan genç kızın köpeklerin saldırısından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okula giden bir kız çocuğunun sokak köpeklerinin saldırısından duvardan atlayarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan yaklaşık 20 gün önce de ortaokul öğrencisi olan Azra Kuru isimli kız çocuğu ile arkadaşının site içerisinde aynı köpeklerin saldırısına uğradığı ve yaralandığı öğrenildi.

Genç kızın korku dolu anları! Okula giderken karşılaştığı köpeğin saldırısından duvardan atlayarak kurtuldu

"APARTMANDAN AYAKKABISIZ NASIL İNDİĞİMİ BİLMİYORUM"

Kızının yaşadığı olayı anlatan site sakinlerinden Esma Kuru, köpek saldırısının kendilerini çok etkilediğini belirterek, "Kızım arkadaşıyla birlikte okuldan gelmişti. Daha sonra onu uğurlamaya gitmek için aşağıya indi. Apartmandan çıkar çıkmaz 7-8 tane köpek bunların üzerine koşmaya başlıyor. Camdan kızlarımı takip ederken 'Anne' diye bağırışından o kadar etkilendim ki apartmandan ayakkabısız nasıl indiğimi bilmiyorum. Anlatırken bile o anı yaşayarak anlatıyorum şuanda.

"KIZIMIN ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYDUM"

Aşağıya indiğimde kızımın çığlık seslerini duydum. Daha sonra köpekleri arkadaşının babası kovalamaya başladı. Baktığımda kızım yerde çığlıklar içerisinde, arkadaşı da sürünerek tekerleğin altına doğru giriyor. Onun bacağı mosmordu, kızım da yerden kalkamıyordu. Kızıma korkudan mı kalkamadığını sorduğumda ayağı üzerine basamadığını söyledi. Kızımı sırtıma alarak eve taşıdım. Bacağı aşırı şişmeye başladı hastaneye kaldırdık hemen" dedi.

'Röntgende çok ödem topladığı, yere basmaması gerektiği söylendi' diyen anne Kuru, 'Bu süre içerisinde ne okula gidebildi, ne ayağı üzerine basabildi. Derslerinden de geri kaldı. Dersi, okulu geçtim o psikolojiyi nasıl atlatacağız bilmiyorum. Bir anne olarak halen korkmaktayım. Bakkala veya markete gidemiyorum. Köpek sesi duysam hemen pencere koşuyorum, acaba birini mi ısırdı diye" ifadelerini kullandı.

Genç kızın korku dolu anları! Okula giderken karşılaştığı köpeğin saldırısından duvardan atlayarak kurtuldu

"BACAĞINI BÜKEMİYOR, MERDİVEN GÖRDÜĞÜ ANDA KAÇIYOR"

Kuru, kızının bacağında halen sıkıntı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Bir haftadır babası götürüp getiriyor. Bacağı dümdüz bir şekilde merdiven inip çıkamıyor. Okulda öğretmenlerinin asansörünü kullanıyor. Bacağını bükemiyor, merdiven gördüğü anda kaçıyor. O bacağın çaresine nasıl bakacağız, nasıl düzelecek bilmiyorum."

Köpek saldırısının ardından korkudan dışarıya çıkamadığını söyleyen Kuru, komşusunun kızının da dün köpeklerin saldırısına uğradığını, duvardan atlayarak kurtulduğunu kaydetti.

"HAYVANLARI BEN DE ÇOK SEVİYORUM"

Köpek saldırılarından korkan ve yetkililerden yardım beklediğini aktaran Kuru, "Hayvanları bende çok seviyorum, kedi, köpek görsem hemen kucaklarım ama bende şimdi korku oluştu. Köpek görsem kaçacak haldeyim şuanda. Televizyonda izliyoruz, sürekli ölüm haberleri. Çocukların canı yanmasın. Her gördüğümde insanlar kaçıyor, çocuklar anneleri ile iniyor köpekler korkularına. Yetkililerden rica ediyorum. Hayvanlara zarar vermeden toplansın bu hayvanlar. Gerekirse maddi, manevi yardım yaparız" diye konuştu.

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Safranbolu, Karabük, Köpek, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Okula giden küçük kız köpek saldırısından son anda kurtuldu! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Son Dakika


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