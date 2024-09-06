Eğitim Sen: Okullarda Temizlik Sorunu Devam Ediyor

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(ESKİŞEHİR) - Okulların hizmetli görevlisi olmadan açıldığını söyleyen Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, "Okullardaki temizlik sorunu 3 gün çalışacak personel ile nasıl çözülecek? Pandemiden ders çıkarmadınız mı?" dedi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi 9 Eylül'de başlayacak. Okullarda yaşanan temizlik sorunu ile ilgili açıklama yapan Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, İŞKUR tarafından yürütülen İş Gücü Uyum Programı kapsamında günlük 566 TL'ye haftada 3 gün çalışacak personel ile okullarda yaşanan temizlik sorununun çözülemeyeceğini ifade etti.

Demirkol, şunları kaydetti:

"Okullar hizmetli görevlendirmesi olmadan açılıyor. Okullardaki temizlik sorunu 3 gün çalışacak personel ile nasıl çözülecek? Pandemiden ders çıkarmadınız mı? Okullardaki temizlik görevlileri İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendiriliyordu. İŞKUR TYP programını sona erdi. Yerine gelen yeni sistemin adı İş Gücü Uyum Programı (IUP) oldu. İŞKUR tarafından yürütülen İş Gücü Uyum Programı kapsamında günlük 566 TL'ye okullarda haftada 3 gün çalışacak personel alınacak. Bu ücret sadece çalıştığı günler için ödenecek.

"Okullardaki temizlik sorunu bir an önce çözülmelidir"

9 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim yılı başlayacak, okullardaki temizlik sorunu bir an önce çözülmelidir. Söz konusu program genç işçiler için ucuz iş gücü, daha fazla yoksulluk, işçi emeği derdi, haksızlık, adaletsizlik demektir. Haftada 5 gün, kimi okullarda ise Destekleme ve Yetiştirme Kursları nedeniyle 7 gün eğitim öğretim devam ederken haftada 3 gün çalışacak personel ile okulların temizliği nasıl yapılacak? Geçici personel atama anlayışı ile temizlik sorununda aşama kaydedilemez. Gerçek ve kalıcı çözüm kadrolu hizmetli alımı sağlanacağı için her okula yeteri kadar kadrolu hizmetli ataması yapılmalıdır.

"Mali külfet veliler üzerine adeta, bağış adı altında yıkılmaktadır"

Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay süreyle çalıştırılıp asgari ücret oranında maaş alan personel yerine, İş Gücü Uyum Programı (IUP) üzerinden personel alımı yapılacak. Yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süre ile uygulanacak programlar; ilk dört hafta eğitimler nedeniyle haftalık 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) üzerinden yapılacak. Söz konusu program kapsamında eğitimini tamamlayanlar, haftada 3 gün kamu kurumlarında çalışacak ve günlük 566 TL cep harçlığı alacak. Aylık verilecek ücret, asgari ücretin yarısı bile değil. Yol ve yemek parası yok. Sadece Genel Sağlık Sigortası primi yapılacak, sigorta emekliliğe yansımayacak. Program kapsamında ilk uygulama Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden başlatılacağı duyurulmuştur. Yetersiz personel nedeniyle okul idareciler ağır işlerden muzdarip hizmetli bularak karşılama yoluna gitmekte ve bu mali külfet veliler üzerine aidat, bağış adı altında yıkılmaktadır. Bu duruma kalıcı ve kesin çözüm bir an önce bulunmalı, kadrolu yardımcı hizmetliler okullara hemen görevlendirilmeli ve eğitim ortamının kesintisiz temiz ve hijyenik olması sağlanmalıdır."