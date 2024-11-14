Onursal Adıgüzel'den İBB Meclisi'ne damga vuran konuşma: "Aklınızdan bile geçirmeyin gök kubbeyi başınıza yıkarız" - Son Dakika
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Onursal Adıgüzel'den İBB Meclisi'ne damga vuran konuşma: "Aklınızdan bile geçirmeyin gök kubbeyi başınıza yıkarız"

Onursal Adıgüzel\'den İBB Meclisi\'ne damga vuran konuşma: "Aklınızdan bile geçirmeyin gök kubbeyi başınıza yıkarız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in konuşması gündeme damga vurdu.

14.11.2024 17:49  Güncelleme: 17:56
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in konuşması gündeme damga vurdu.

Onursal Adıgüzel, Ahmet Özer'in bu zamana kadar aldığı görevleri sıralayıp, Adalet Kalkınma Partisi'nin her sıkıştığında terör kartını kullanmasının artık inandırıcılığını kaybettiğini belirtti.

İmamoğlu'nun kimseye hakkını yedirmeyeceğini kimsenin de hakkını yemeyeceğinin altını çizen Adıgüzel, "Hakkımızı yemeye kalkarsanız gök kubbeyi başınıza yıkarız" dedi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in konuşmaları İBB Meclisi'nde uzun süre alkışlandı.

"Hakkımızı yedirmeyiz"

15 gün önce Cumhuriyet'in 101. yılının ilk gününde başlayan bu sürecin, hukuksuz ve haksız bir uygulama olduğunu vurgulayan Adıgüzel, kayyum atamalarının Türkiye'nin demokratik yapısına zarar verdiğini belirtti. Konuşmasına, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleriyle başlayan Adıgüzel, "Hak yemeyiz, hakkımızı yedirmeyiz" diyerek, adaletin ve hukukun üstünlüğünün her şeyin önünde olduğunu ifade etti.

"Esenyurt halkı yanlışı görüyor"

Esenyurt'ta 227 bin kişinin oylarıyla seçilen Ahmet Özer'in, yargı kararı olmaksızın suçlu ilan edilmesini eleştiren Adıgüzel, "Masumiyet karinesi ihlal ediliyor, ortada yargı kararı yok. Ancak siz sadece seçim sonuçlarını hazmedemeyip, Esenyurt'a kayyum atıyorsunuz" dedi. Ayrıca, kayyum atamasının Esenyurt'un demokratik yapısını bozan, halkın iradesini yok sayan bir uygulama olduğunu da ifade etti. Geçmişteki kayyum atama uygulamalarına da değinen Adıgüzel, "Yıllarca kayyumlarla yönetilen belediyelerde halk, sandık başında gerekli mesajı verdi. Urla, en çok oy aldığımız ilçe oldu. Esenyurt'ta da aynı şey yaşanacak. Kayyumlar bir çözüm değil, halkın iradesini yok saymak demektir" diye konuştu.

"Aklınızdan bile geçirmeyin gök kubbeyi başınıza yıkarız"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı istenen "ahmak" davasıyla ilgili konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sert sözlerle yargı sürecini eleştirdi.

Adıgüzel "Kime söylendiği belli olan dönemin İçişleri Bakanı'yla bir atışmanın sonucu ortaya çıkmış bir diyaloğu bugün yargı sopası olarak gösteriyorlar. Ben her fırsatta söylüyorum yine söyleyeceğim. Aklınızdan bile geçirmeyin. Ekrem İmamoğlu milyonlarca İstanbullunun milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gönlüne taht kurmuş bir siyasetçidir. Kimseye hakkını yedirmez. Kimsenin hakkını yemez. Ama hakkımızı yemeye kalkarsanız gök kubbeyi başınıza yıkarız" dedi.

"CHP, terörle ilişkilendirilemez"

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik algı operasyonu yapıldığını ifade eden Adıgüzel, sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle ilişkilendiremez. Hem bu ülkede hem de dünyada barışa katkı sunacak bu ülkede terörü bitirecek bir parti varsa o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında dünyada ve yurtta barışı savunur. Her fırsatta da bunu ifade ederiz."

Onursal Adıgüzel şunları söyledi:

"Şimdi değerli arkadaşlar daha çok alkışı Adalet Kalkınma Partisi sıralarından bekliyorum. Size bir paragraf okuyacağım. Dikkatlice beni dinlemenizi isterim. 'Görüyoruz ki yargı gerçekten de bağımsız değil. Kararlarının onanması bu durumu tescil etmiştir. Böylece yargının işleyişinde adalet ülkesinin değil siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz güç ve çıkar odakları seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını önümüzü kesemeyeceklerini iyiden iyi anlamış olmalıdırlar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek, yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacak' Bu söz nerede söylenmiş? Saraçhane'de söylenmiş. Kim söylemiş bu sözü? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söylemiş. Onun için önce siz alkışlayın. Sizden bir alkış bekliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kıymetli sözlerine. Siyasi rakiplerimiz güç ve çıkar odakları seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını anlayınca bu tür yollara başvuruyorlar" dedi.

"İktidarın yaptığı yanlıştan, dönmesi gerekiyor"

Onursal Adıgüzel, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Bu kayyum kararları, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bizler, halkın iradesine saygı gösterilmesini, yerel yönetimlerin adaletle ve halkla buluşmasını istiyoruz. Demokrasi dışı yollarla hiçbir iktidar başarılı olamaz. Adaletin ve hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Onursal Adıgüzel'den İBB Meclisi'ne damga vuran konuşma: 'Aklınızdan bile geçirmeyin gök kubbeyi başınıza yıkarız' - Son Dakika

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