Ordu\'da 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106'ncı yıl dönümü, Ordu'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Ordu Valiliği'nce hazırlanan, Büyükşehir ve Spor İl Müdürlüğü katkısı ile düzenlenen kutlama programı çerçevesinde ilk tören, Şarkiye Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Sonrasında ise Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti.

Törende konuşan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel bir konuşma gerçekleştirerek, bu anlamlı günün 106'ıncı yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren ödüllerinin protokol üyeleri tarafından takdim edilmesinin ardından şiir ve türküler okundu, öğrenciler ve gençler tarafından hazırlanan halk oyunları, spor ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Kutlama programı kapsamında, 1992 yılında düzenlenen Barcelona Olimpiyatları'nda judoda Türkiye'ye ilk kez madalya kazandıran Hülya Şenyurt, 19 ilçeden gelen sporcular ile birlikte Türk bayrağını Vali Muammer Erol'a teslim etti.

Kutlama programına Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. - ORDU