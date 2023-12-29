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Ordu'da Şehitlerimize Dua, Filistin'e Vefa Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Ordu'da Şehitlerimize Dua, Filistin'e Vefa Programı Düzenlendi

Ordu'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anma ve Filistin'e destek için program düzenlendi. Altınordu Belediyesi tarafından, İl Müftülüğü, Altınordu İlçe Müftülüğü ve Ordu Din Görevlileri Derneği işbirliğiyle 'Şehitlerimize Dua, Filistin'e Vefa' programı düzenlendi. Programda şehitler için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, Filistin'e destek gösterildi.

Ordu\'da Şehitlerimize Dua, Filistin\'e Vefa Programı Düzenlendi
29.12.2023 - 10:35,
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Ordu'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anma ve Filistin'e destek için program düzenlendi.

Altınordu Belediyesi tarafından, İl Müftülüğü, Altınordu İlçe Müftülüğü ve Ordu Din Görevlileri Derneği işbirliğiyle 'Şehitlerimize Dua, Filistin'e Vefa' programı düzenlendi. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda şehitler için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, Filistin'e destek gösterildi.

"Bu toprakların her bir karışında bir şehit duası ve şehit mezarı vardır"

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören programda yaptığı konuşmada tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ve uzun ömürler diledi. Tören, "Bu vatan, kahramanların canları ve kanları ille yoğrulmuş bir emanettir. Biz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den biliriz ki aslında onlar diridirler. Onun için rahmet ve bereket dahi onların yüzü suyu hürmetine yeryüzüne ve bizlere iner. Onlara ne kadar dua etsek az ama emanetlerine sahip çıkarsak, onların aziz hatıralarını hem kendimizde yaşayıp hem de çocuklarımıza, gelecek nesillere aktarabilirsek bir nebze de olsun haklarını ödemiş sayılırız. Bu toprakların her bir karışında bir şehit duası ve şehit mezarı vardır. Bu duaya 12 civan daha katıldı. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, daha güçlü ve büyük Türkiye hep birlikte var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, "Türk milleti olarak tarih adına, din adına, şühedanın muazzez ruhları Filistinli çocuklar adına biz dimdik duracağız ve zulme karşı insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından ilk olarak tasavvuf musiki sunuldu. Sonrasında ise Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer, İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Metin Çakar, Diyanet Akademisi Eğitim Görevlisi Muhammet Fatih Dölen ile Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında Türkiye birincisi olan Süleyman Şimşek ile Mustafa Öztürk ve Türkiye ikincisi olan Ercan Efiloğlu Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Programa Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
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