Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya: Çalışamamamız, Kent Lokantaları'nı Kapatmamız İçin, Bir El Her Gün Bizim Gırtlağımızı Sıkıyor

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ama inanın bir belediye başkanı olarak söylüyorum, ben de burada gözaltındayım! Bir el, her gün gırtlağımı sıkıyor. Bir kuşatma altındayım. Bu şehrin hak ettiği parayı bu şehre göndermemek için, bizim hizmet edemememiz için, çalışamamamız için, Kent Lokantalarını kapatmamız için, maaş ödeyemememiz için bir el, her gün bizim gırtlağımızı sıkıyor" dedi.

CHP Ortahisar İlçe Danışma Kurulu Toplantısı, Ortahisar Belediyesi Orhan Karakullukçu Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP MYK üyesi, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP PM Üyesi Baki Aydöner, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Gümüşhane İl Başkanı Özgür Deniz Demir, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP MYK Gençlik Kolları Üyesi Emre Er, CHP MYK Gençlik Kolları Üyesi Oğulcan Çavuşoğlu, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan ve çok sayıda partili katıldı.

" Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak hepimize ayrı bir umut veriyor"

CHP PM Üyesi Baki Aydöner, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in 19 Mart'tan beri liderlik ruhu sergilediği ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadığı son korkutan davranış ve tutumuyla da bir cenaze töreninde bir meczup tarafından lanet olası saldırıya uğramasına rağmen 'Bir santim bile eğilmeyeceğiz asla şüpheniz olmasın' dediği için onunda selamını getirmiş olayım. Onun liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak hepimize ayrı bir umut veriyor. Ama tabi şu bir gerçek o kadar sert bir dönemden geçiyoruz ki, o kadar anlamsız bir dönemden geçiyoruz ki bir gecede 19 Mart sabahı kalktığınızda 3 yıllık ekonomik paket uygulanırken 58 milyar dolar kasadan yok olup gidiyor. 58 milyar doları genel başkanımız söylüyor diyor ki 'Emekli maaşını 30 bin liraya çıkarsanız bugün ki emeklinin 9'da 1'irinin maaşını karşılamış oluyorsunuz' diyor. Ona rağmen yine de hiçbir şekilde anlam veremediğimiz durumda Sayın İmamoğlu 19 Mart sabahında gözaltına alındı. Anlam veremediğimiz dediğimiz şu iddianamesi hazır değil şirketlere kayyum atanıyor, dava soruşturması başlamış ailesiyle uğraşılıyor."

"Kent Lokantalarını kapatmamız için, maaş ödeyemememiz için bir el, her gün bizim gırtlağımızı sıkıyor"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, hizmet yapamamak için önlerinin kesildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu topraklar çok zulüm gördü, çok haksızlık gördü. Ama bu toprakların yiğit ve yürekli insanları, hiçbir zaman boyun eğmedi. Biz de o gelenekten gelen, Kuvayı Milliye ruhundan gelen, Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşları olarak asla boyun eğmedik, zalimin önünde boyun eğmedik, eğmeyeceğiz de. Bugün Ekrem İmamoğlu başkanımız haksız hukuksuz bir biçimde Silivri'de tutuluyor. Ama inanın bir belediye başkanı olarak söylüyorum, ben de burada gözaltındayım! Bir el, her gün gırtlağımı sıkıyor. Bir kuşatma altındayım. Bu şehrin hak ettiği parayı bu şehre göndermemek için, bizim hizmet edemememiz için, çalışamamamız için, Kent Lokantalarını kapatmamız için, maaş ödeyemememiz için bir el, her gün bizim gırtlağımızı sıkıyor. Bu şehrin hakkı olan parayı bu şehre göndermiyor. Sonrasında utanmadan, 'Ortahisar'ı 1 yıl önce aldınız, 1 yılda ne yaptınız?' diye de sorabiliyorlar! İnsan biraz samimi olur, vicdanlı olur, insan utanır! İnsanı insan yapan temel değerlerden bir tanesi utanmasıdır, vicdanıdır, merhametidir, ahlakıdır. Şimdi sen bir belediyeyi kuşatma altında tutacaksın, bir ilçenin hak ettiği paranın yarısını ona göndermeyeceksin, keseceksin, yazdığı hiçbir yazıya cevap vermeyeceksin, kredi taleplerini görmezden geleceksin, AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne 4 milyar TL kredi verirken, bize 4 milyon TL kredi bile vermeyeceksin 'Silkeleyin' diye bütün muhalif belediyeler için talimat vereceksin… 'İyi silkeleyin, silkeliyor musunuz?' diye soracaksın... Ondan sonra da, "1 sene oldu, ne yaptılar?" diye de soracaksın. İnsan utanır! Çok şey yaptık arkadaşlar, siz tanıksınız. Bu kadar kuşatmaya rağmen, bu kadar nefes aldırmamaya rağmen, bu kadar baskıya rağmen çok şey yaptık."

"Bizlerin korkmamayı istiklal marşımızın ilk kelimesinden öğrendiğimizi hesaba katmadılar"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez "Şimdi bu kötü iktidar, bu karanlık iktidar ne yaptığını bilmiyor mu? Bence çok iyi biliyor. Çok iyi planlama yapıyorlar ama bilmedikleri bir şey var bunu hesaba katmadılar o da bizlerin korkmamayı istiklal marşımızın ilk kelimesinden öğrendiğimizi hesaba katmadılar. İşte o noktada bütün hesapları çöktü. Korkmak insani bir duygudur ama siz bu korkunuzu başkalarını korkutmak için, başkalarını yok etmek için kullanırsanız bu artık insani bir duygu olmaktan çıkar. Eğer bunu bir rejim olarak yapmaya kalkarsanız bu da artık demokratik bir rejim olmaktan çıkar otoriter bir rejimin göstergesi haline gelir. O yüzden biz bugün bir kez daha buradan Trabzon'dan korkmadığımızı söylemek isteriz." şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise Türkiye'deki bütün belediyelerin üzerinde bir baskı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Ahmet başkan çok haklı belediyelerin üzerinde aşırı derecede bir baskı var sadece Ortahisar'da değil ülkemizdeki tüm belediyelerimizin tamamının üzerinde bir baskı oluşturuluyor. Çünkü kendilerinin yapamadıkları hizmetlerin birçoğunu aslında merkezi iktidarın yapması gereken hizmetlerin yapamamış hizmetlerin tamamını bizim belediyelerimiz yapıyor. Büyükşehir belediyelerimiz kırsal hizmetlerin tarım daire başkanlıklarının normalde Tarım Bakanlığı'nın yapacağı işleri tamamını daire başkanlıkları yapıyor. Diyorlar ya 'Ortahisar'da 1 sene oldu ne yaptın?' diye valla ben Trabzon'u iyi bilirdim de Ortahisar'ı çok duymazdım Türkiye'de tanımayan kalmadı şu an Ortahisar'ın müthiş bir reklamını yaptı."