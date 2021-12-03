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Ortahisar'da Engelsiz İletişim Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Ortahisar'da Engelsiz İletişim Merkezi hizmete açıldı

03.12.2021 19:15
Ortahisar'da Engelsiz İletişim Merkezi hizmete açıldı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Pazarkapı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Engelsiz İletişim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Pazarkapı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Engelsiz İletişim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışla birlikte Ortahisar'da faaliyet gösteren 11 engelli derneğiyle şehit ailelerine yönelik faaliyet gösteren iki dernek Pazarkapı'da yeni hizmet merkezlerine kavuştu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Engelsiz İletişim Merkezi'nin açılış törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, MHP Ortahisar İlçe Başkanı Murat Gedikli, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Ortahisar Belediye Meclis üyeleriyle engelli derneklerinin üyeleri ve aileleri katıldı. Açılışta işitme engelliler horon, down sendromlular ise halay ve zeybek oynadı. Görme engelli kız çocuğunun söylediği şarkı herkesi duygulandırdı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçede faaliyet gösteren engelli derneklerine yer tahsisi sözünü 2014 yılında göreve geldikten sonra dernekleri ziyaretlerinde verdiğini dile getirdi. Engelli derneklerinin bugüne kadar müsait olmayan şartlarda faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Genç, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde böyle anlamlı bir günde teşrif ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 2014 yılında göreve geldiğimizdeki şehrimizdeki engelli derneklerimizi ziyaretlerimizde derneklerimizin namüsait şartlarda hizmet ettiklerini, kendi imkanlarını kullanarak çalışmaya gayret ettiklerini gördüm buna bir yerel yönetici olarak, bunun da ötesinde bu şehrin bir evladı, bir makamı kullanan kişi olarak buna duyarsız kalamazdık. Bu vesileyle engelli derneklerimizle önce kendi mekanlarında sonra belediyemizde bir araya geldik, toplantılar yaptık. Onlara şu sözü verdim. O zaman bizim belediye binamızda yapılmamıştı. Dedim ki, bizim belediyemizle birlikte şehit ailelerimiz başta olmak üzere ondan sonra engelli derneklerimize kendi faaliyetlerini yürütebilmeleri için mekanlar sağlayacağız sözümüzü vermiştik. Bu sözümü Cenabı Allah'ın izniyle hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yönetim anlayışının engellilere yönelik algının değişmesinde çok büyük rol oynadığına vurgu yapan Başkan Genç, "Hazreti Peygamber gözü görmeyen sahabesine meclisinde yer vermek için cübbesini çıkarmış ve yere sermiştir. O nedenle engelli veyahut engelsiz herkesle birlikte yaşamak konusundaki engelleri de bertaraf etmemiz lazım. Şunu da her fırsatta söylüyorum. Fiziksel engeli olan vatandaşlarımıza yönelik olarak biz 'özürlü' ifadesini kullanıyorduk. Cumhurbaşkanımızın sayesinde ve onun yönetim anlayışının gereği olarak bu durum değişti. Aslında Cenab-ı Allah'ın takdirini biz özürlü olarak ifade ediyorduk. Yani iradesiyle özürlü kavramını ortadan kaldıran ve engelli kardeşlerimizin eğitiminden istihdamına kadar büyük olanaklar sağlayan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ortahisar'da faaliyet gösteren derneklerimizi burada teşekkül ettirdik. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Ampute Futbol Takımımız da çok büyük başarıla imza attı. İşitme Engelliler Futbol Takımımızda çok iddialı, onlar da başarılara imza attılar. Bireysel sporcumuz Emrah Öztürk her gittiği yarışmadan dereceyle dönüyor. Bu vesilelerle bütün engelli derneklerimize yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Evlere mahkum olmaktan kurtuldular"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise konuşmasında engellilere yönelik olarak son 15 yılda devrim niteliğinde çalışmaların hayata geçirildiğini dile getirerek, "Böyle anlamlı bir günde birlikte sizlerle birlikte olmanın hazzını, mutluluğunu ve gurunu yaşıyorum. Dünya Engelliler Gününüzü tebrik ediyorum. Bu hakikaten hepimizin hayatında ayrı bir yeri olan, hepimizin gururu diyebileceğimiz engelli kardeşlerimiz için çok önemli bir gün. Bugünü kutluyoruz, onlarla beraber eğleniyoruz, onların gözlerinin pırıl pırıl parlaması, yüzlerinin gülmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım, her birimiz aslında bir engelli adayıyız. Bunun idrakinde olmamız gerekiyor. Yerel yönetimlerimizin öncülüğünde yapılan bu organizasyonlar yataklarına mahküm olmuş, evlerine mahkum olmuş engelli kardeşlerimizin hayata tutunmalarına ön ayak oluyor. Cumhuriyet tarihimizde gerçekten de devrim diyebileceğimiz nitelikte engellilere yönelik reform çalışmaları oldu. İnanın bu tip mekanlar 15-20 yıl öncesinde hiç yoktu. Devletimizin imkanları sayesinde adeta yataklara mahkum olmuş ve ailelerin de aynı şekilde onlarla birlikte evlere hapsolduğu zamanlardan çok şükür bugünlere kavuştuk. Emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Kamu kurumlarında da asansörleri, tuvaletleri ve merdivenlerimizi buna göre düzenliyoruz. Allah'a şükür ki, yerel yönetimlerimizin altyapı çalışmalarında da bu noktalara riayet etmesi onların önünden engelleri kaldırdı. Vatandaşlarımıza buradan sesleniyorum. Engelli yollarına araçlarını park etmesinler. Onların ulaşım imkanlarını kısıtlamasınlar. Bu vesilelerle yerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi Ustaoğlu ve Başkan Genç ve beraberindeki heyet açılıştan sonra engelli dernekleri üyeleri tarafından üretilen eserlerin görücüye çıktığı sergiyi gezdi.

Öte yandan, Ortahisar'da faaliyet gösteren Trabzon Otizm Derneği, Trabzon Down Sendromlular Derneği, Doğu Karadeniz MS Özel Bireyler Derneği, Lösemili ve Engelli Gönüllüleri Derneği, Trabzon Umuda Destek Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği Trabzon Şubesi, Trabzon Kamu Yararına İşitme ve Konuşma Engellileri Koruma ve Yardımlaşma Derneği, Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, Trabzon Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Ortahisar Belde Spor Kulübü Derneği'ne hizmet ofisi tahsis edildi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Trabzon Şubesi ile Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ise hizmet bürolarının 18 Mart'ta teslim edileceği bildirildi. - TRABZON

Ortahisar'da Engelsiz İletişim Merkezi hizmete açıldı
Ortahisar'da Engelsiz İletişim Merkezi hizmete açıldı
Ortahisar'da Engelsiz İletişim Merkezi hizmete açıldı
Ortahisar'da Engelsiz İletişim Merkezi hizmete açıldı
Ortahisar'da Engelsiz İletişim Merkezi hizmete açıldı
Ortahisar'da Engelsiz İletişim Merkezi hizmete açıldı
Ortahisar'da Engelsiz İletişim Merkezi hizmete açıldı

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Engelli, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ortahisar'da Engelsiz İletişim Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika


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