Osmangazi'de Hacı Remziye Bakgör Kreşi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Osmangazi'de Hacı Remziye Bakgör Kreşi'nin Temeli Atıldı

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Osmangazi Belediyesi, Bakgör ailesinin desteğiyle Küçükbalıklı Mahallesi'nde yeni bir kreş inşa etmeye başladı. Kreş, çağdaş eğitim standartlarına uygun olarak tasarlanırken, çalışan anneler için de önemli bir hizmet sunacak.

21.12.2024 14:53  Güncelleme: 15:06
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından Bakgör ailesinin desteğiyle inşa edilecek Hacı Remziye Bakgör Kreşi'nin temeli, Küçükbalıklı Mahallesi'nde atıldı.

Osmangazi Belediyesi, okul öncesinde çocukların eğitim ihtiyacını karşılayacak ve çalışan annelere kolaylık sağlayacak kreşlere bir yenisini daha ekliyor. Hamitler, Yunuseli ve Küplüpınar mahallelerinin ardından ilçeye kazandırılan dördüncü kreşin temeli de Küçükbalıklı Mahallesi'nde atıldı.

Hacı Remziye Bakgör'ün isminin yaşatılacağı kreş, çağdaş eğitim standartlarına uygun olarak tasarlandı. Kreş, toplam 666 metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilecek. Kreşin ilk katında, derslikler, yemekhane, etkinlik ve oyun alanları gibi çocuklar için oluşturulan bölümler yer alacak. Binanın ikinci katı ise çok amaçlı salon olarak hizmet verecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen temel atma törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldız, iş insanı Veysel Bakgör, siyasi parti temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen temel atma töreninde konuşan Başkan Aydın, şunları söyledi:

"Çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz"

"Göreve başlamamızın ardından beşinci temel atmamızı gerçekleştiriyoruz. İlçemize kazandıracağımız dördüncü kreşin temelini atıyoruz. İlk kreşimizin temelini Mayıs ayında Hamitler mahallesinde attık ve inşaatını kısa sürede tamamlayarak Ekim ayında hizmete açtık. İkinci kreşimizin temelini Yunuseli mahallemizde attık. Küplüpınar mahallesinde üçüncü, bugün de Küçükbalıklı mahallemizde dördüncü kreşin temelini atıyoruz. Yılbaşından sonra da Türkan Saylan Kız Öğrenci Yurdu'nun temelini atacağız. Yapmış olduğumuz temel atmaları ve açılışları, şova yönelik hareket olarak algılayanlar olabiliyor. Ancak şunu bilsinler ki 5 yılın sonunda bu kreşlerde onlarca çocuk eğitim görecek. Vatanına milletine hayırlı işler yapacak çocuklar yetişecek. O yüzden ilçemize kreşler kazandırmayı önemsiyoruz. Daha önce tanışıklığımız olmamasına rağmen, kreş projemizden bahsettiğimizde hayırsever iş insanı Veysel bey, bizlere desteklerini sundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu kreşte, rahmetli anneleri Hacı Remziye Bakgör'ün ismi yaşatılacak. Osmangazi Belediyesi olarak, çalışmaya ve hizmet üretmeye de devam edeceğiz."

İş insanı Veysel Bakgör de şöyle konuştu:

"Seçimin ardından Erkan Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretine gittiğimizde bizlere kreş projesinden bahsetti. Biz de çocuklarımız için büyük önem taşıyan bu projeye destek verme kararı aldık. Sosyal projelere olan desteklerimiz devam edecek. Çocuklarımızın bu kreşte iyi eğitim almalarını ve donanımlı bir şekilde buradan ayrılmalarını temenni ediyorum. Bugün temelini attığımız kreşimizin Bursa'mıza ve Osmangazi'ye hayırlı olmasını, faydalar getirmesini dilerim. Firmam ve ailem adına da böyle güzel bir fırsatı bizlere verdiği için Erkan Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Küçükbalıklı Mahalle Muhtarı Cemil Aksu ise "Mahallemizde kreş ihtiyacı vardı. Bu kreşin mahallemizde inşa edilecek olmasından ve önemli bir eksikliği giderecek olmasından dolayı Erkan Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Erkan Başkanımızın ilçemize daha nice güzel hizmetlerde bulunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın ve protokol üyelerinin butona basmasıyla kreş temeline ilk harç döküldü.

Osmangazi\'de Hacı Remziye Bakgör Kreşi\'nin Temeli Atıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'de Hacı Remziye Bakgör Kreşi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

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