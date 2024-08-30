Osmangazi'de "Zafere 1 Kala" gösterisi - Son Dakika
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Osmangazi'de "Zafere 1 Kala" gösterisi

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Osmangazi Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluğu, harika bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteriye Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve Osmangazili yurttaşlar katıldı. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun performansı büyük beğeni topladı.

30.08.2024 16:43  Güncelleme: 16:57
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Osmangazi'de "Zafere 1 Kala" gösterisi

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluğu, harika bir gösteri gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un yıl dönümünü coşku içerisinde kutluyor. İki gün sürecek olan Zafer Bayramı kutlamaları, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun 'Zafere 1 Kala Anadolu Rüzgarı' adlı muhteşem dans gösterisi ile başladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen gösteriye; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve Osmangazili yurttaşlar katıldı. Geceye katılanlar ellerinde bayraklarla zafer coşkusunu doyasıya kutladı. Osmangazili vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin Osmangazi Salonu tamamen doldu. Ayrıca gecede geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları da unutulmadı. Memişoğulları'nın fotoğrafı Başkan Aydın'ın oturduğu koltuğun yanına konularak gecede bir kez daha saygıyla anıldı.

Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, sahneye ilk olarak Büyük Taarruz Meydan Muharebesi'ni canlandırdıkları 'Zafere 1 Kala' adlı kurtuluş mizanseni ile çıktı. Gösteri, programa katılan vatandaşlar tarafından beğeni topladı. 150 kişilik Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, sahne şovuna daha sonra Bursa, Adana, Kosova ve Fethiye yöresi danslarının yanı sıra potpori, modern dans, roman ve seromoni ile devam etti. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun performansı büyük beğeni toplarken, vatandaşlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

"Emperyalizm, bin yıl önce ne hedeflediyse bugün de aynı düşüncede"

Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun Zafere 1 Kala Anadolu Rüzgarı' adlı gösterisini izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "102 yıl önce tam da bugünlerde geriye dönmeyi asla düşünmeden ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyerek ölümü bir saniye bile düşünmeden gidip canları pahasına ülkeyi kurtarıp bizim bugün burada özgür ve bağız bir şekilde bu kutlamaları yapmamızı sağlayan başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerin önünde saygı, rahmet ve minnetle eğiliyorum, ruhları şad olsun. Biz, bugünleri gerektiği gibi anmazsak, yaşatmazsak, emin olun tek dişi kalmış canavar yani emperyalizm, bin yıl önce ne hedeflediyse bugünde aynı hedefler doğrultusunda güzel Anadolu'muza ve topraklarımıza göz dikmiş ve bu haçlı zihniyetinden bir saniye olsun vazgeçmemiş durumdadır. Büyük önder, bunu çok iyi biliyordu. Çünkü Selçuklu'nun nasıl yıkıldığını çok iyi özümsemişti. Osmanlı'nın yıkılışına bizzat bir Osmanlı paşası olarak şahitlik etmişti, bütün bunları öngörerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. İnşallah ilelebet yaşayacak, yaşatacak olan da sizlersiniz. Ben bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gecenin sonunda marşlar eşliğinde Türk Bayrakları sallanarak zafer coşkusu doyasıya yaşandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'de 'Zafere 1 Kala' gösterisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi'de "Zafere 1 Kala" gösterisi - Son Dakika
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