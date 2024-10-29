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Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi açıldı

BURSA - Osmangazi'de kültürel ve sanatsal etkinliklerin yeni adresi olmasının yanı sıra evlenmek isteyen çiftlerin mutlu başlangıçlara imza atacağı Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim gibi anlamlı bir günde açılışını yaptığı Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu taçlandırıldı. Bursa'nın kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunacak olmasının yanı sıra evlenmek isteyen çiftlerin de mutluluğa 'evet' diyecekleri mekan olan Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi, Osmangazililerin hizmetine sunuldu. Osmangazi Meydanı'nda yer alan Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi'nin açılış törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

"Cumhuriyeti, bizler hep birlikte yaşatacağız"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i o kadar sağlam temellere oturttu ki emperyalistler 101 yıldır yıkıp, parçalamaya çalışsa da başarılı olamıyor. Atatürk, 29 Ekim'i tesadüfen seçmedi. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandığında Avrupalılara ve Emperyalistlere Türkiye Cumhuriyeti 5 yıl işgal atında kaldı dedirtmemek için bir gün öncesinde yani 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. Emperyalistlere, onların anladığı dilde cevap verdi. Nüfusun neredeyse yüzde 99'u okuma yazma bilmeyen, sanayisi olmayan, her tarafı işgal edilmiş bir toplumu kurtardı. Yetmedi, daha büyük hedeflere taşıdı. Bundan sonra da o hedefleri böldürmeyecek, yıprattırmayacak, zaruriyete uğrattırmayacak olanlar da gençlerimiz ve bizleriz. Cumhuriyeti onlar kurdu, bizler de hep birlikte yaşatacağız. Bir kez daha Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

"Az zamanda çok işler yaptık"

Atatürk'ün de dediği gibi 'az zamanda çok işler' yaptıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Vakit çok hızlı geçiyor. Ülkemiz son 22 yılda büyük bir yıpranma ve tahrip yaşadı. Cumhuriyet değerleri yok edilmek istendi. Cumhuriyetin değerlerini tekrardan yaşatmamız gerekiyor; öyle de yapıyoruz. Gülbahçe Mahallesi'nde gerçekleştirilen fener alayına katıldım. Kalabalık ve coşku, geleceğe dair içimizdeki umudu daha da yeşertti. Bu ülkede ne yaparlarsa yapsınlar içimizdeki Atatürk sevgisini silemeyeceklerine bir kez daha şahit oldum. Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolculuğunda Osmangazi Belediyesi olarak 21'inci açılış ve temel atmamızı gerçekleştiriyoruz. 7 ay gibi bir sürede hızlı aksiyon alarak ve eksikleri tespit ederek bunu başardık. Bundan sonra da aynı hızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Beş yıl dediğiniz, beş gün gibi geçiyor. O yüzden işimiz çok. Bugün açılışını yaptığımız Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi'nin yapılmasında emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bursamıza, Osmangazimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni ikinci kez biz kurtarmak zorundayız"

Cumhuriyet'in ilelebet yaşatılması için sonsuza kadar mücadele edeceklerini belirten CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bizlere bu güzel ülkeyi ve Cumhuriyeti emanet bırakan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Bizler geçmişten ders alarak, 86 milyon insanın özgür, eşit, demokratik ve laik bir ortamda yaşamasını sağlamamız gerekiyor. Kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan, ayrıştırmadan bir arada olmak zorundayız. Demokratik, laik ve sosyal adaletin egemen olduğu, bağımsız ve tarafsız yargıya sahip, eşit yurttaşlığın egemen olduğu bir ülke kurmak görevi, bizlere ve siz değerli yurttaşlarımıza yüklendi. Bundan sonra bunun için mücadele etmek zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni ikinci kez biz kurtarmak zorundayız. Yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlük" ifadelerini kullandı.

"Atatürk'ün emanetini gelecek nesillere taşımak bizim borcumuz"

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hep birlikte nice bayramlar kutlamayı diliyorum. 100 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, önce bir kurtuluş mücadelesi verdi. Cepheden cepheye koşup savaşarak, bizlere bağımsız bir ülke bıraktı. Atatürk, savaştan savaşa koştururken bir yandan da nasıl bir ülke kuracağını tasarlıyordu. Her alanda büyük hamleler yaptı. Ülkenin her bir köşesine fabrikalar kurdu. Ülkeyi demir ağlarla ördü. Ekonomik olarak ülkeyi bağımsızlaştırdı. Eğitimde, sosyal alanda, sanatta, kültürde, tarımda çok büyük devrimler gerçekleştirdi. Kadınlara seçilme hakkını vererek, bizleri dünyadaki birçok ülkedeki kadınlardan daha önde kıldı. Biz de, Atatürk tarafından emanet edilen bu ilkeleri gelecek nesillere bırakmak sorumluluğunu taşıyoruz. Cumhuriyeti ve devrimlerini yaşatmak hepimizin borcu. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a gerçekleştirdiği açılışlar için teşekkür ediyorum. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nice açılışlarda buluşmak dileğiyle."

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz"

"29 Ekim, ne bedeller ödeyerek bu ülkeye ve Cumhuriyete sahip olduğumuzu hatırlamamız ve de kıymetini bilmemiz gereken bir gün" diyen CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, "Bizler, ya istiklal ya ölüm diyerek vatanı kurtaran, savaş sırasında bile milletin iradesine inanan, Türkiye Millet Meclisi'ni açan, arkasından yönetimi Cumhuriyet ile taçlandıran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının askerleriyiz. Ne mutlu onun yolunda bu vatana hizmet edene. Bizim yapmamız gereken en önemli şey, onun bize gösterdiği gibi ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyetler çıkaracak yolu izlemektir. Osmangazi Belediye Başkanımız az zamanda çok anlamlı işler yaptı. Yaptığımı hizmetler çok değerli. Kendisine teşekkür ediyorum. Önceden milli bayramlar Nilüfer'de kutlanırdı. Şimdi Bursa'nın kalbi Osmangazi'de de coşkulu bir şekilde kutlanıyor. Erkan Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi'nin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile birlikte Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Başkan Aydın ve protokol üyeleri, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk etkinlik olan Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası tarafından gerçekleştirilen Senfonik Türküler Konseri'ni izledi.