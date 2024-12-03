Otizmli Genç İsmail, Şiirleriyle Hayran Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Otizmli Genç İsmail, Şiirleriyle Hayran Bıraktı

Otizmli Genç İsmail, Şiirleriyle Hayran Bıraktı

Osmangazi Belediyesi'nde KPSS'ye hazırlanan otizmli İsmail Öz, Cemal Süreya'nın şiirini okuyarak büyük beğeni topladı. İsmail'in şiir okuma yeteneği ve sesi sosyal medya üzerinde geniş yankı buldu.

03.12.2024 16:23  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Emek Yetenek Evinde KPSS'ye hazırlanan otizmli İsmail Öz, seslendirdiği şiirle herkesi kendine hayran bıraktı.

Şiire ve okumaya büyük merak duyan İsmail Öz'e 4 yaşında otizm teşhisi konuldu. Hayata sıkı sıkı tutunan İsmail Öz, (21) şiire ve okumaya büyük merak duydu. Sürekli şiir ve kitap okuyan İsmail'in KPSS sınavına hazırlanmak için gittiği Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Emek Yetenek Evi'nde şiir okuma yeteneğinin farkına varıldı. Şiir okuma konusunda yetenekli ve sesinin çok güzel olduğu fark edilen Öz'den 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü için şiir okuması istendi. Bu isteği geri çevirmeyen İsmail Öz, Osmangazi Belediyesi Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde Cemal Süreya'nın "Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı" şiirini seslendirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi Belediyesi, sosyal medya hesaplarında paylaşılan İsmail'in şiir okuduğu görüntü, izleyenler tarafından büyük ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Sosyal Medya, Osmangazi, İsmail Öz, Eğitim, Otizm, Otizm, Medya, Yerel, Yaşam, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otizmli Genç İsmail, Şiirleriyle Hayran Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Onlarca araç yola çıktı Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:39 Türkiye’nin En Acı Biberi Samandağ Biberi Hasat İçin Gün Sayıyor Türkiye'nin En Acı Biberi Samandağ Biberi Hasat İçin Gün Sayıyor
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 17:09:12. #1.12#
SON DAKİKA: Otizmli Genç İsmail, Şiirleriyle Hayran Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.