Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Aküzüm güven tazeledi - Son Dakika
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Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Aküzüm güven tazeledi

Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu\'nda Mehmet Aküzüm güven tazeledi

Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Aküzüm güven tazeledi. Genel kurulda konuşan Aküzüm, İsrail'in Filistin'deki sivilleri hedef almasını kınadı. Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert ise taşeron işçilerin sendika olma hakkını vurguladı.

25.03.2024 19:04
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Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Aküzüm güven tazeledi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na Genel Başkan Devlet Sert, Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, STK temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı. Genel kurulda konuşan Şube Başkanı Aküzüm, İsrail'in Filistin'deki sivilleri hedef almasını şiddetle kınadığını belirtti. Aküzüm, "Deprem felaketinde kaybettiğimiz teşkilat mensuplarımız, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca terör örgütü İsrail tarafından Filistin'de sivil vatandaşlarımıza yönelik yapılan katliamları şiddetle kınıyorum. Şehit edilen Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için, demokrasi şöleninde bizlerle bir arada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı, şahsım ve teşkilatım adına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert ise şunları kaydetti:

" Türkiye'nin 81 vilayetini toplayarak yaklaşık 6 bin taşeron işçisini Ankara Bilkent'e davet ettik. İlk üyelik startımızı orada verdik. O tarihi günü asla unutmayacağız. Orada Türkiye'de kamudaki yaklaşık 800 bin çalışanın 400 bini Hak-İş ve Hak-İş'e bağlı sendikalarımıza üye kayıtlarını yaptılar. Birileri oradan seyrediyor. Çünkü taşeron sisteminde çalışanların sendika olma hakkı nereden çıktı diye yaygara çıkardı. Ama Hak-İş ve Hak-İş'e bağlı sendikalar bunu yapmadılar arkadaşlar. Bunlara şahidiz değil mi? Onun için geçmişimizi unutmayacağız." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Aküzüm güven tazeledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Aküzüm güven tazeledi - Son Dakika
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