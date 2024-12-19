Özgür Özel: Ahmet Özer İçin 50 Gündür İddianame Yazamıyorlar - Son Dakika
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Özgür Özel: Ahmet Özer İçin 50 Gündür İddianame Yazamıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde ziyaret ettiği tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in durumuna ilişkin basın açıklaması yaptı. Özel, Ahmet Özer'in 50 gündür iddianamesinin yazılmadığını belirterek, geçmişteki telefon konuşmalarının şüpheli olarak değerlendirilmesini eleştirdi.

19.12.2024 23:22
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: " Ahmet Özer'in tam 12 yıl boyunca geriye gitmişler"

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı' Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel, "Ahmet Özer için 50 gündür iddianame yazamıyorlar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ardından tutuklananının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve hükümlü avukat Selçuk Kozağaçlı' Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben Silivri Cezaevinde Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'i Gezi davasından tutuklu parti üyemiz Tayfun Kahraman'ı Gezi davasından tutuklu Can Atalay'ı ve Osman Kavala'yı ayrıca Soma davasının avukat Selçuk Kozağaçlı'yı ayrı ayrı ziyaret ettim. Türkiye'nin en büyük belediyesinin seçilmiş belediye başkanını tutukluluğunun 51'inci gününde ziyaret etmenin büyük üzüntüsü içerisindeyim. Ahmet Özer için 50 gündür iddianame yazamıyorlar. Ahmet Özer'in tam 12 yıl boyunca geriye gitmişler. Telefon görüşmelerinin hepsini çıkarmışlar içlerinde geçmişte suç işlemiş her hangi bir örgütle irtibatlı olabilecek 12 kişiyi seçmişler ve 12 kişiden suç icat etmeye çalışıyorlar. O 12 kişiden bir tanesi öğrenci velisi kayıt için yardım istedim Ahmet Özer'den ve 7 yıldır da bir daha görüşmedim diyor. Bir tanesi Ahmet Özer'in yazdığı resmi denetimden geçmiş İSBN numarası olan savcılıkça hakkında bir işlem başlatılmamış bir kitabın kitabını tasarlıyor. Ahmet beyle 2 ay gibi bir sürede 7 kere telefonda görüşmüş. 2 aylık sürede kitabının kapağının tasarlandığı 7 telefon görüşmesiyle suçlanıyor. Birisi var belli günlerde 8,9 kere telefonla görüşmüş. Yazı yazdığı internet sitesinin genç bir editörü yazıyı koyuyor burası böyle olsun buraya resim olsun, başlığı büyük mü yapsanız. Bu görüşmeyle suçlanıyor. Bir tanesi kızının kiracısı. Bir diğeri ise Şanlıurfa'dan gelip de biber salçası satan kişi" diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Özel, "Hep ayın aynı günlerinde kendisini aramış. Üniversiteye geliyor diyor ki ' Ahmet bey ben geldim. Biber salçalarını getirdim. Ahmet beyde salçaları kendi alıyor hatta bazı öğretim görevlilerine de yönlendiriyor. Bu kişiyle yaptığı görüşmeleri şüpheli görüşme olarak sayıyorlar. O biber salçalarını satan gidiyor adliye de savcılara da satıyor. Böyle bir şeyden terör soruşturmasına salça olunur mu? Bütün HTS kayıtlarını çıkarmışlar 2012'den bugüne yaptığı görüşmeler içerisinde bu kişilerin ortak özelliği kürt olmaları DEM Partiye yakın isim olmaları ya da hiç alakasız kişiler" iki tanesi de Van ve Mersin'nin DEM il başkanları. Bir tanesi milletvekilliği adaylığına destek istemiş. DEHAP'da yöneticiyken milletvekilliğine destek istemiş. Bir görüşmede 12 yıl önce aday olsam milletvekili olur muyum diye düşünmüş bakmış ışık alamamış CHP başvurmuş CHP'nden de olamamış ama 12 yıldır da CHP üyesi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özgür Özel: Ahmet Özer İçin 50 Gündür İddianame Yazamıyorlar - Son Dakika

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