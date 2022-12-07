Köftecide yemek yiyen şahsın, hesap ödememek için yaptığı hareket pes dedirtti! Gerçek kamera kaydında ortaya çıktı - Son Dakika
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Köftecide yemek yiyen şahsın, hesap ödememek için yaptığı hareket pes dedirtti! Gerçek kamera kaydında ortaya çıktı

07.12.2022 12:44

Elazığ'daki bir köftecide şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Köftesini yedikten sonra hesap ödememeyi aklına koyuna bir şahıs, başından aldığı saç parçasını köftenin içerisine koydu. Fakat bu esnada dükkanın kameraları kayıttaydı. Şahsın numarası çok geçmeden ortaya çıktı.

Kent merkezinde bulunan Köfteciler Sokağı'ndan bulunan bir dükkanda meydana gelen olaya göre, köfteci dükkanında yemek yiyen bir şahıs, karnını doyurduktan sonra saçından kopardığı kılları yemeğin içine koydu. Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran vatandaş, saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı. Yaptıkları yemekten emin olan iş yeri sahipleri, vatandaşın iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi. İş yeri sahipleri, vatandaşın saçından kopardığı kılları yemeğin içine koyduğunu görünce şoka girdi. Olay aynı zamanda Kemal Sunal'ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

Köftecide şeytanın bile aklına gelmeyecek numara! Hesap ödememek için yaptığı hareket pes dedirtti

"BU EMEK HIRSIZLIĞIDIR"

Şahsın yaptığını doğru bulmayan vatandaşlardan Murat Kuşcu, "Bu bir emek hırsızlığıdır. Esnafa atılan bir iftiradır. Normal şartlarda çıksa dahi bizim Türk milletinde bir hoşgörü beklenir. Türk insanı olarak böyle yaklaşmak daha doğru olur. Ben arkadaşın yaptığını hiç doğru bulmadım. Sırf para vermemek için yanlış bir yol. Para vermemek için atılan iftira ve bu olay çok çirkin bir davranıştır. Gidip kendisi esnaftan istese, ben tüm kalbimle inanıyorum ki o esnaf onun karnını doyuracak ve daha fazlasını da yapacaktı" dedi.

Köftecide şeytanın bile aklına gelmeyecek numara! Hesap ödememek için yaptığı hareket pes dedirtti

"PARALARI YOKSA BİLE SÖYLESİNLER"

Vatandaşlardan Mert Alagöz ise, "Bu olay etik değil. Halkımızdan biraz duyarlı olmasını istiyorum. Emekçi kardeşlerimize bu şekilde yapmaları hiç güzel değil. İnşallah bir daha böyle olaylar olmaz. Emekçi kardeşlerimizin hakkını yemesinler. Normal bir şey değil. Paraları yoksa bile söylesinler. İllaki verirler" diye konuştu.

Köftecide şeytanın bile aklına gelmeyecek numara! Hesap ödememek için yaptığı hareket pes dedirtti
Köftecide şeytanın bile aklına gelmeyecek numara! Hesap ödememek için yaptığı hareket pes dedirtti
Kaynak: İHA
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Kemal Sunal, Emekçi, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köftecide yemek yiyen şahsın, hesap ödememek için yaptığı hareket pes dedirtti! Gerçek kamera kaydında ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köftecide yemek yiyen şahsın, hesap ödememek için yaptığı hareket pes dedirtti! Gerçek kamera kaydında ortaya çıktı - Son Dakika
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