Paraları Türk lirasını 7'ye katladı! Bulgarlardan sonra onlar da Türkiye'ye akın etmeye başladı

Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle Gürcüler başta olmak üzere Rus ve Ukraynalılar, bir süredir alışveriş yapmak için Kemalpaşa ilçesine geliyor. Yoğunluk Kemalpaşa'da yiyecek sektöründe faaliyet gösteren lokanta ve ulaşım sektöründe iş yapan esnafın yüzünü güldürürken en büyük kazancı ise zincir marketler sağlıyor.

"BİRÇOK ALIŞVERİŞLERİNİ BURADAN YAPIYORLAR"

Kemalpaşalı taksici Kubilay Veziroğlu, "Gürcülerin parası 100 lari, bugünkü Türk parasıyla 670 liraya denk geliyor. Bu da Gürcülerin parasını değerli kılıyor. Gördüğünüz gibi, işte birçok alışverişlerini buradan yapıyorlar. Genelde yiyecek tarzı ne varsa zeytinyağı, zeytin, turşu ve una benzer birçok şey. Bir mutfakta ne lazımsa. Bugün önceki günlere göre biraz daha seyrek. Özellikle son aylarda yoğunluk hep böyle. Paramızın değer kaybı ve Gürcistan parasının değer kazanmasından dolayı bu yoğunluk devam ediyor" diye konuştu.

"BURASI UCUZ OLDUĞU İÇİN GELİP BURADAN ALIYORUZ"

Gürcü vatandaş Maya, "Gürcistan'dan alışveriş yapmaya geldim. Burası ucuz diye geldim. Bizden ucuz olduğunuz için alışveriş yapıyoruz. Sizin paranızın değeri düştü. En çok alışverişte tatlı şeyler, yağ vesaire ve sürekli geliyoruz. Kıyafet, yemek öyle şeyler alıyoruz buradan. Bizler, burası ucuz olduğu için gelip buradan alıyoruz. Ucuza alışveriş yapıyoruz. Biz, buraya her hafta geliyoruz. Yemek yemek içinde geliyoruz, aynı zamanda da alışveriş yapıp gidiyoruz buradan" dedi.

"MÜŞTERİMİZİN YÜZDE 99'U GÜRCÜLER"

Kemalpaşa'da tekstil işiyle uğraşan esnaf Mehmet Karamahmutoğlu, şöyle konuştu: "Şu anda cumartesi-pazar ve tatilde olduğumuz için yoğunluğumuz var. Gürcülerde hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk tabii ki burada artıyor. Biz sınır kapısında olduğumuz için normaldir. Müşterimizin yüzde 90'ı, hatta yüzde 99'u Gürcüler diyebilirim. Gürcülerin yoğun gelmesinin sebebi, Gürcülerin paralarının değerli olması. Bizim paramızın değer kaybından kaynaklı fiyatlarımız Gürcülere cazip geliyor. Gürcüler gıda için geliyorlar. Gıdanın yanı sıra bizden de alışveriş yapıyorlar. Ama Kemalpaşa'ya gelen Gürcülerin yüzde 70-80'i gıda alışverişi yapmak için geliyor.

"SADECE DÜKKANI ÇEVİRMEK İÇİN SATIŞ YAPIYORUZ"

Kurlar yükseldiği için biz de ürünleri yüksek alıyoruz ama karımızı düşük tutarak satış yapıyoruz. Gürcülerin iç piyasasında tabii ki fiyatlar yüksek. Biz, kar marjımızı minimuma indirmişiz. Sadece dükkanı çevirmek için satış yapıyoruz. Öyle yüksek kar amacımız yok. Sürümden kazanırken aynı zamanda da metrajlı satmaya gayret ediyoruz. Tabii ki iç piyasamızdaki gibi yüzde 300-400 bir karla para kazanmıyoruz. Sadece kendi içimizde dönmeye çalışıyoruz. Pandemiden çıktık ve işletmem iki sene kapalıydı. Bu süre içerisinde hiçbir iş yapamadık ve sıfırla çıktık. İşler açıldıktan sonra da kendi yağımızla kavrulup gidiyoruz. Şimdilik, şükürler olsun işlerimizden memnunuz."

"YAĞMACILIK VAR ADETA ULUSAL MARKETLERDE"

Kemalpaşalı esnaf Ömer Akbıyık ise şunları söyledi: "Gürcülerin yoğun olduğu caddede bizim de tekstil dükkanımız var. Gürcülerin bize etkisi şöyle; iş açısından güzel oluyor. Ama büyük firmalara ait marketlerin artmasıyla bu da biz küçük esnafları maalesef öldürüyor. Özellikle para ve sermaye daha çok büyük şirketlere doğru yönelmeye başladı. Buna bağlı olarak, evet bize bir getirisi var ama bu tam olarak bu halka yansımıyor. ve biz, burada küçük esnaf olarak para kazanıyoruz diyemeyiz, desek de yalan olur. Önceden Gürcüler bize şöyle yarıyordu; ekonomileri bizden iyi olmadığı dönemlerde çayımızda Gürcü çalıştırıyorduk. O zaman onların bedensel gücünden yararlanıyorduk. Şimdi ise paramızın değeri düşünce bize gelen işçilikte azalma başladı. Hatta artık işçilik için de gelmiyorlar. Şimdi ise alışveriş için geliyorlar ve gördüğünüz gibi yağmacılık var adeta ulusal marketlerde. Burada iki tane büyük firma varken son bir yıl içerisinde yediye çıktı. Hatta yeni firmaların gelmesi için projeler de var. Sonrasında kargoculuk da başladı. Gürcüler burada, böyle gelip küçük esnaftan da almıyorlar. Firmalarla anlaşıp kargolarla gönderiyorlar ki bu da tabii büyük firmalara yaradı. Kemalpaşa'da küçük esnaf ölmeye başladı. Yani bu konuda nasıl bir adım atılmalı, onu da bilmiyoruz ve sadece bekliyoruz. Dediğim gibi, Kemalpaşa'da iki tane varken yedi tane kurumsal mağaza oldu. Halen daha yeni projeler var ki yerli marketler çalışamayacak doğal olarak. Çünkü ucuz malzemeler gelmeyecek buradaki yerli marketlere. Anlayacağınız, sermaye Kemalpaşa'dan aşağıya doğru akıyor."

"GÜRCİSTAN'DA YİYECEK, İÇECEK BİR ŞEY KALMAMIŞ GİBİ DAVRANIYORLAR"

Kemalpaşalı emekli öğretmen Mehmet Yılmaz da "Kemalpaşa'da yoğunluk var. Doğrusu, ticari anlamdaki yoğunluk sadece Gürcüler ve ulusal marketlerin karları açısından olumlu. Ama Kemalpaşa halkı ve küçük esnaf açısından. Bugünden yarına ciddi zararlara uğrayacağı bir ortam yaratılıyor. Çünkü Gürcü vatandaşları, burada yaptığı alışverişlerde kendi paralarına göre daha ucuza mal ettikleri için Kemalpaşa'daki alışverişlerde fiyatların artırılmasına neden oluyorlar. Bu yoğunluğun giderilmesi anlamında ciddi bir şekilde devlet tarafından ve yahut yöneticiler tarafından tedbir alınmaz ise yoğunluğun bizim halkımızın üzerinde, ticari anlamda ve alım gücünde olumsuz etki yaratacağına inanıyorum. Biz karşıdan gelen Gürcü vatandaşlarla görüşüyoruz bu konuları ama sanki Gürcistan'da yiyecek, içecek bir şey kalmamış gibi davranıyorlar. Kemalpaşa'da küçük esnafın dışında ulusal marketlere yöneldikçe buradaki alım gücü ciddi bir şekilde düşüyor. Kendi paraları bizim paramız karşısında değer kazanmış olmasından kaynaklanıyor bu. Bir zamanlar 100 liraya 100 lari alırken şimdi ancak 15 lari alınabiliniyor. Gürcü vatandaşlar da 100 lari bozdurarak 500-600 lira alışveriş yapabiliyorlar" dedi.