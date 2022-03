Pasinler'de şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika

1993 yılında Batman'ın Sason ilçesinde şehit düşen Özel Hareket Polisi İshak Çelik'in Pasinler ortaokulunda kurulan kütüphanede yaşatılacak.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde Şehit Özel Hareket Polisi İshak Çelik'in ismi Pasinler Ortaokulunda kurulan kütüphanenin açılışını Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Recai Akçıl, İlçe Müftüsü Hamza Göksu ve Pasinler Ak Parti Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal yaptı. Açılışı gerçekleştirilen Şehit İshak Çelik kütüphanesi programı saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunmasıyla başladı. İlçe Müftüsü Hamza Göksu tarafından dua edildi.

Programda konuşma yapan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Şehidimiz 1993 yılında biliyorsunuz görevinin başında iken hain terör örgütünün düzenlemiş olduğu saldırıda şehit oldu. Şehidimizin ismini bu kütüphanede yaşatmaya devam edeceğiz. Ama en önemlisi şehitlerimizi şurada yüreğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Tarihine, geçmişine sahip çıkmayan birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayan ve bunu hedefleyemeyen milletlerin başına neler geldi hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla kardeşliğimizi birliğimizi beraberliğimizi güçlendirerek her daim güçlendirip ve bu şehitlerimizin canlarını feda ettiği bu değerler uğruna da sadece sözlerle değil. Yüreğimizde, kalbimizde her an hissederek yaşamak zorundayız" dedi.

Kütüphanenin açılışına Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Recai Akçıl, İlçe Müftüsü Hamza Göksu, Ak Parti Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal, Ülkü Ocakları Pasinler İlçe Başkanı Erkan Yağar, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, Okul Müdürleri, Şehidin annesi ve erkek kardeşinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. - ERZURUM