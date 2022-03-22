Pasinler'de şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Pasinler'de şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

22.03.2022 10:42
Pasinler'de şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

1993 yılında Batman'ın Sason ilçesinde şehit düşen Özel Hareket Polisi İshak Çelik'in Pasinler ortaokulunda kurulan kütüphanede yaşatılacak.

1993 yılında Batman'ın Sason ilçesinde şehit düşen Özel Hareket Polisi İshak Çelik'in Pasinler ortaokulunda kurulan kütüphanede yaşatılacak.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde Şehit Özel Hareket Polisi İshak Çelik'in ismi Pasinler Ortaokulunda kurulan kütüphanenin açılışını Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Recai Akçıl, İlçe Müftüsü Hamza Göksu ve Pasinler Ak Parti Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal yaptı. Açılışı gerçekleştirilen Şehit İshak Çelik kütüphanesi programı saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunmasıyla başladı. İlçe Müftüsü Hamza Göksu tarafından dua edildi.

Programda konuşma yapan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Şehidimiz 1993 yılında biliyorsunuz görevinin başında iken hain terör örgütünün düzenlemiş olduğu saldırıda şehit oldu. Şehidimizin ismini bu kütüphanede yaşatmaya devam edeceğiz. Ama en önemlisi şehitlerimizi şurada yüreğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Tarihine, geçmişine sahip çıkmayan birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayan ve bunu hedefleyemeyen milletlerin başına neler geldi hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla kardeşliğimizi birliğimizi beraberliğimizi güçlendirerek her daim güçlendirip ve bu şehitlerimizin canlarını feda ettiği bu değerler uğruna da sadece sözlerle değil. Yüreğimizde, kalbimizde her an hissederek yaşamak zorundayız" dedi.

Kütüphanenin açılışına Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Recai Akçıl, İlçe Müftüsü Hamza Göksu, Ak Parti Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal, Ülkü Ocakları Pasinler İlçe Başkanı Erkan Yağar, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, Okul Müdürleri, Şehidin annesi ve erkek kardeşinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Suluova Kaymakamı Şen, şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenledi Suluova Kaymakamı Şen, şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenledi

Ahmet Dölekli, Hisarcık, Pasinler, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pasinler'de şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ayrılık kararı aldı!
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
11:12 80 yaşındaki kadın bakıcısı tarafından şiddet gördü! Eve yerleştirilen gizli kamera tüm gerçeği ortaya çıkardı
11:02 İbrahim Kutluay ve oyuncu Gülcan Arslan'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı!
10:58 Gram altının fiyatı yeni günde 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:44:40. #1.13#
SON DAKİKA: Pasinler'de şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement