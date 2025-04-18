Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı - Son Dakika
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Yerel

Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı

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Eskişehir'de madde etkisinde olduğu iddia edilen bir adam, temizlik çalışmaları nedeniyle suları çekilen Porsuk Çayı'na atladı ve balçığa saplandı. Olay yerine gelen sağlık ve AFAD ekipleri, adamı kurtararak hastaneye kaldırdı.

18.04.2025 03:11
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Eskişehir'de temizlik çalışmaları nedeniyle suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atlayan ve balçığa saplanan adam AFAD ekiplerince kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.10 sıralarında Kırmızıtoprak Mahallesi Bütün Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madde etkisinde olduğu iddia edilen bir erkek şahıs, temizlik çalışmaları yapılması nedeniyle suların çekildiği Porsuk Çayı'na balıklama atladı.

Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı

EKİPLER SOLUĞU BÖLGEDE ALDI

Çay yatağındaki balçığa saplanan adamın hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şahsın bulunduğu yerden kurtarılması için AFAD ekiplerince çalışma yapıldı.

Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı

Ekiplerin çalışmaları sonucunda balçığın içerisinden kurtarılan şahsa sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Nefes aldığı görülen ve bilinci kapalı olan şahsın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı

"BİR ANDA ÇİTLERDEN AŞAĞIYA DOĞRU BALIKLAMA ATLADI"

Olay anını anlatan görgü şahidi Can Ayaz, "Biz arkadaşlarımla iskelede oturuyorduk. Vatandaş geldi, üstü başı dağınık bir haldeydi. Yüksek ihtimalle madde etkisindedeydi. Kendinde değildi. Oturttuk, sakinleştirmeye çalıştık ama bizi dinlemedi. Yukarıya doğru koşarak çıktı, bir anda çitlerden aşağıya doğru balıklama atladı. Yuvarlanarak Porsuk Çayı'na düştü. Sonra yürüdü ileride takılıp yine düştü, suyun içerisinde hareketsiz kaldı. Biz 112'yi aradık. Kendisi umarım kurtulur" dedi.

Suları çekilen Porsuk Çayı\'na balıklama atladı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ra71mo19:
    bunun gibi müptezellerin peşine bu kadar insan uğraşıyor bunu kurtarmak için bırakın çamurun içinde ölsün ya 17 5 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Bırakım yüzsün zavadanak 1 1 Yanıtla
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