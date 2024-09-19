Rektör Hacımüftüoğlu'na Ziyaret - Son Dakika
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Rektör Hacımüftüoğlu'na Ziyaret

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.

19.09.2024 16:53
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Ali Yılmaz, AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Hüseyin Güler, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ve Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ile kent konseyi üyeleri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında konuklar, Atatürk Üniversitesinin Erzurum ve bölgesi için taşıdığı önemin altını çizerek, Rektör Hacımüftüoğlu'nun yeni görev döneminde başarılı çalışmalara imza atacağına olan inançlarını dile getirdiler. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeler ve üniversitenin akademik başarılarının da bu süreçte artacağına olan inançlarını yineleyen konuklar, yeni eğitim döneminin hayırlı geçmesi temennisinde bulundular.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bölgemizin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasına Destek Olmayı Hedefliyoruz"

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yapılan bu anlamlı ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu: "Üniversitemiz, yalnızca Erzurum için değil, tüm bölge ve hatta ülkemiz için önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Görevde bulunduğumuz süre zarfında, bilime ve eğitime yaptığımız katkılarla sadece akademik başarıları artırmayı değil, aynı zamanda bölgemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına da destek olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer üniversitelerle iş birliğini güçlendirmek, projeler geliştirmek ve Erzurum'u bir bilim ve inovasyon merkezi haline getirmek öncelikli hedeflerimiz arasında" diye konuştu.

Atılacak her adımın ülke menfaatleri gözeterek atılacağını aktaran Rektör Hacımüftüoğlu: "Yeni dönemde de, geçmişten aldığımız güçle hem eğitim kalitemizi yükseltmeye hem de üniversitemizi uluslararası arenada daha da saygın bir konuma taşımaya kararlıyız. Araştırma-geliştirme faaliyetlerimize hız verecek, öğrencilerimize modern ve donanımlı bir eğitim sunmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, siz değerli paydaşlarımızın desteği bizler için çok kıymetli. Hep birlikte daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rektör Hacımüftüoğlu'na Ziyaret - Son Dakika

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