Rektör Süleyman Kızıltoprak, DPÜ'nün 2023 yılı faaliyetlerini değerlendirdi

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversitenin 2023 yılı faaliyetlerini İHA'ya değerlendirdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü olarak atandığı 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren, 3 uluslararası kongre düzenleyerek şehrin tanıtımı yanında bölgesel ve uluslararası kalkınmada yapabileceklerini ortaya koyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Orta Doğu'da yaşanan soykırımı dile getiren konferanslar başta olmak üzere Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı "Öğretmenlik Mefkuremiz ve Geleceğin Eğitimcileri" başlıklı uzman kişiler tarafından verilen 30 konferans düzenledik. Vali Musa Işın ile başlattığımız söyleşiler serisine, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu gibi önemli isimlerle devam ederek toplam 11 söyleşi gerçekleştirdik" dedi.

"2023 yılında toplam 5 tören düzenledik"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosu'nun aldığı kararla fahri doktora ünvanına layık görülen Türkolog ve Çevirmen Edit Tasndi ve İş İnsanı İsmet Güral için üniversitemizde fahri doktora takdim töreni, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gibi toplam beş tören düzenledik. Üniversitemiz gençlerinin kendilerini geliştirmeleri için "Girişimcilik Hikayeleri", "Kamuda Kariyer Semineri", "Hibrit Elektrikli Taşıtlar Eğitim Semineri", "Uyuşturucuyla Mücadele ve Siber Suçlar" başlıklı bir seminerleri merkez ve ilçe kampüslerimizle, üniversitemiz Meslek Yüksekokullarında başarıyla gerçekleştirdik. Bu etkinliklerden en kapsamlı olanı bu hafta içerisinde düzenlediğimiz 50 bin öğrencimizle birlikte eş zamanlı olarak gerçekleşen bağımlılıkla mücadele eğitim programımızı gerçekleştirdik. Ülkemizde bu boyutta bu konuda eş zamanlı düzenlenen eğitimlerde ilklerden olmuştur" diye konuştu.

"DPÜ'de düzenlenen etkinlik ve sergiler"

Üniversitede düzenlenen etkinlik ve sergilerden de söz eden Rektör Kızıltoprak, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bu yıl kayıt yaptıran öğrencilerimiz için oryantasyon etkinliği yanında Kütahya'nın Ahmet Abisi Ahmet Yakupoğlu'nun maddi ve manevi mirasına sahip çıkarak her ay düzenli olarak onunun anısını yaşatmak için Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde ve onun yaşadığı evde musiki ve sanatsal etkinlikler sürdürülmektedir. "Kütahya I. Ulusal Sosyoloji Sempozyumu" ve "Akademide Üç Kuşak, Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu" adlı iki ulusal bilgi şöleni, Engelsiz Hobi Atölyesi'nin açılışı yanında toplam 4 açılış etkinliği, Cumhuriyetin 100 yılına ithafen düzenlediğimiz "Cumhuriyet Erdemdir" sergisi, Uluslararası resim sergileri gibi toplam 5 sergi, Uluslararası Etkileşimli Sanat Çalıştayı kapsamında farklı ülkelerden 24 sanatçının katıldığı altı günlük etkinlikte şehrimizin tanıtımı yanında sanatçılar birbiriyle tecrübelerini paylaşma fırsatı elde etmiş oldular" şeklinde konuştu.

" Düzenlenen festival ve paneller"

Kızıltoprak, " Üniversitemizde Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak 100. Yıl Spor Şenliği, "Çizgi Film ve Animasyon Festivali", "Güney Asya Ülkeleri ve Türkiye İlişkileri, Stratejik Analizler Paneli", 100. Yılda Genç Yüzlerle İstikbale Yürüyoruz" etkinliği, sanayi esnafını ziyaretler, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlileri, öğrencilerle birlikte sinema izleme etkinlikleri, Türk Dünyası kardeş devletlerin bağımsızlık günü kutlama etkinlikleri düzenledik. Son olarak ta milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılını anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz "Mehmet Akif'in Dilinden" adlı etkinlikle Cumhuriyet'in 100. yılında 100 etkinlik hedefine ulaşmış bulunmaktayız. Şehit topraklarında bulunduğumuzun şuuruyla Cumhuriyetin 100. yılında 100 kitap projesi de üniversitemiz akademisyenleri tarafından başarılı bir şekilde yürütülmektedir" dedi.

"Üniversitede gerçekleştirilecek projeler"

Üniversitede gerçekleştirilecek projelere de değinen Rektör Kızıltoprak, "Kampüsümüzde 1000kw gücünde enerji elde edebileceğimiz güneş enerji santrali kurulumunun onayını aldık yakın zamanda kuruluma başlanacak. Arıtma projemiz onay aşamasında Ankara'dan onay alır almaz ihale sürecine başlayacağız. Böylelikle atık suyumuzu arıtarak tekrar geri kazanacağız. Sürdürülebilir enerjide üniversitemizi dünya üniversiteleri arasında vitrin üniversite haline döndürmeyi amaçlamaktayız. Kendi kendine yetebilen bir kampüs kurma amacımız bulunmakta. Dünya üzerinde su tasarrufu konusunun oldukça önemli olduğu günümüzde sürdürülebilirlik konusu gündemimizde. Üniversitemizde fakültelerimizde 7+1 ve meslek yüksekokullarımızda 3+1 sisteme geçtiğimiz bölümlerimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Üniversite sanayi işbirliği"

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde öğrencilerimiz son dönemlerini sanayi kuruluşlarında staj yaparak geçirecekler böylelikle öğrendikleri bilgileri orada pekiştirecekler. Kimya ve mühendislik fakültemizdeki bazı bölümlerimizde pilot uygulamalarımız başladı. Akademik kaliteyi arttırmak ve dünya sıralamasında yukarılara çıkabilme gayreti içerisinde üniversitemizin en üretken akademisyenleri ile bir araya gelerek akademik üretkenliğimizi nasıl arttırabiliriz bu konuları ele alıyoruz. Hedefimiz yukarlara çıkmak. Hem keyfiyete ait hem de niceliksel olarak artış sağlamayı hedefliyoruz. Akademik çalışmaları tabana yayarak akademisyenlerimizin üretkenliklerini arttıracağız. Bölüm bazlı odak gruplar kuruyoruz. Araştırma odaklı oluşturulan ekipler kaliteli yayınların artmasında etkili olacaktır" dedi.

"Teknokentler üniversitelerin lokomotifi"

Bilimsel projelerin önemine dikkat çeken Kızıltoprak, "Teknokentler arasında endekslerimizi yükselmek için çalışmalar yapıyoruz. Sonuçta teknokentler üniversitelerin lokomotifi. Sanayi ile olan bağı bu alana özel ilgi gösteriyoruz. Ayrıca Teknokent firmalarımızın niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalarımızda bulunmakta. Yine sanayi üniversite iş birliği kapsamında sanayide enerji verimliliğini düşürmek için projeler üretmekteyiz. Sanayi kuruluşlarına bu vesile ile faydalı olma gayreti içerisindeyiz. Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri'nde yenilikler yapmaktayız. Üretkenliği arttıracak, araştırmacıyı motive edecek yenilikler üzerinde çalışıyoruz. Üniversitemizin paydaşı olduğu Avrupa projesinde kurulacak şirkete teknoloji transfer ofisimiz ortak olacak" dedi.

"Şehirle birlik olma şuuruyla hareket ettik"

Göreve geldikleri ilk günlerde de belirledikleri şehirle birlik olma şuuruyla hareket ettiklerini belirten Kızıltoprak," Araştırma odaklı bir kültür ortamı oluşturduk. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin uluslararası akademik sıralamalarda en yüksek puanı elde eden akademisyenlerle bu başarıyı daha da artırmak için toplantılar gerçekleştirdik, uluslararasılaşma çerçevesinde yurt dışı üniversitelerle protokoller imzaladık, kamu ve özel sektör iş birliğine ayrı bir önem verdik. 2023 yılının son günlerini yaşadığımız şu günlerde hepinizin yeni yılını tebrik eder, ülkemizde huzur, barış ve refahın hakim olmasını, Filistin topraklarında devam eden saldırıların son bulmasını, sağlık ve huzur dolu bir 2024 yılı geçirmenizi Cenabı Allah'tan dilerim" diye konuştu.