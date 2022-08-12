Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle, 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin atamaları yapıldı. Bu atamaları çerçevesinde Kocaeli'de 6 ilçenin kaymakamın görev yeri değişirken, iki yeni vali yardımcısı farklı illerden Kocaeli'ye atandı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kocaeli'de 6 kaymakamın görev yeri değiştirildi - Son Dakika

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