Rize\'de Balıkçı Protestosu: Gözaltılar ve Tepkiler

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı Köyü'nde, Zelek Limanı açıklarında kurulmak istenen kafes balıkçılığı tesisine karşı yaklaşık üç aydır sürdürülen protesto nöbetinde sabah saatlerinde gözaltına alınan dört köylü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Köylüler, daha önce kaldırılacağı söylenen kafeslerin yeniden limana indirilmesine tepki gösterdi.

Kafes balıkçılığı projesinin geçim kaynakları olan deniz balıkçılığını tehdit edeceğini belirten köylüler, yaklaşık üç ay önce liman açıklarına yerleştirilen kafeslerin 20 gün içerisinde kaldırılacağı yönündeki yetkililerin sözünün yerine getirilmediğini belirterek çadır kurup protesto nöbeti başlatmıştı.

Jandarmanın sabah saatlerindeki müdahalesi sırasında çocuklarıyla birlikte oturma eylemi yapan Hacer Kanbay, Ahmet Tafralı, İbrahim Oğuz ve Muhammet Yağcı gözaltına alındı. Gözaltına alınan köylüler, Pazar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ifadeleri alınmadan serbest bırakıldı.

Köylülerin serbest bırakılmasının ardından Kuzuoğlu Grup'a ait araçta bulunan kafes malzemeleri, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin eşliğinde limana indirildi. Köylüler, malzemelerin limana indirilmesine tepki gösterdi.

OCAKLI: "BU KADAR KOLLUK GÜCÜYLE BASKI ALTINA ALINMASI HUKUKA SIĞMAZ"

Olayın ardından limana gelen CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, jandarma komutanıyla görüştü ve köylülerin eylemine destek verdi. Ocaklı, şirketin bölgede faaliyet gösterebilmesi için Su Ürünleri Kooperatifi ile kira sözleşmesi yapması gerektiğini belirterek kooperatif yöneticilerinin kiralanabilecek alan bulunmadığını şirkete bildirdiğini söyledi.

Şirketin ise Temmuz 2025'te düzenlenen ve limanın üç aylığına kullanımını gösteren bir belgeyi dayanak gösterdiğini ifade eden Ocaklı, "Bu kadar çok sayıda kolluk gücüyle buraya gelinip de bir baskı altına alınması ne demokrasiye ne hukuk kurallarına sığar. Bütün mesele buradadır" dedi.

KADIN BALIKÇILAR: HALKIN EKMEĞİYLE OYNUYORLAR

Eyleme katılan kadın balıkçılar ise kafeslerin bölgedeki balıkçılığı ve ailelerin geçimini tehdit ettiğini belirtti.

Bir kadın balıkçı, "Çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği burada. Herkes borç etmiş, kayık almış. Herkes para kazanacak ki borcunu ödeyecek. Burada bırakalım mı köyümüzü, nereye gidelim?" diye konuştu.

Bir başka kadın balıkçı da "Bu kadar kayığın rızkıyla oynuyorlar. Biz razı değiliz, gelmesinler. Çoluk çocuğumuz burada yemek yiyor, denizimizi de mahvediyorlar" dedi.

Yetkililerin daha önce verdiği sözleri hatırlatan bir başka kadın ise, "Valimiz söz verdi. 'Ben buradayım, devlet burada, kaldıracağız' dedi. Tarım Bakanı, kaymakam, hepsi söz verdi. Bunların videoları da elimizde" ifadelerini kullandı.

Balıkçıların eylemlerine destek veren EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, "Balıkçılıktan ekmek yiyen binlerce köylünün ekmeğini, emeğini çalmak isteyen bir çiftlik kurulmak isteniyor. Karadeniz'in emekçilerinin ekmeğinden elinizi çekin" dedi.

Alper Taş da, "Devletin jandarmasını, kolluk güçlerini arkasına almışlar. Kimin için almışlar? Bir avuç para babası için almışlar ve bize karşı pozisyon alıyorlar. Bizim yaşam alanımızı savunmamızı engelliyorlar. Bu devran böyle gitmez. Bugünün bir de yarını var. Hukuk hepimize yoksa ne olacak bu memleketin hali? Bize niye müdahale ediyorsunuz? Hukuksuz sizsiniz, yasaları, Anayasa'yı çiğniyorsunuz, buna sesimizi çıkardıkmı da çoluk çocuğumuzu gözaltına alıyorsunuz. Bu zulümdür" diye konuştu.