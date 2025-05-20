Rize'de 'Lazkopter' İlgiyi Çekti - Son Dakika
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Rize'de 'Lazkopter' İlgiyi Çekti

Rize\'de \'Lazkopter\' İlgiyi Çekti

Rizeli işletmeci Sedat Şimşek, ahşap helikopter 'Lazkopter' ile turizmi canlandırmayı hedefliyor.

20.05.2025 12:10
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Rizeli işletmeci "Ben bu dağ başına, işletmemin bahçesine bu helikopteri indireceğim" dedi ve indirdi.

Kıvrak zekası ile tanınan Rizeliler, yine ilginç bir yapı ile konuşulmayı başardı. Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde işletmecilik yapan Sedat Şimşek, işletmesinin önüne yaptığı ahşap helikopter ile ilgi odağı oldu. Yaklaşık 3 aylık bir sürede tamamladığı ahşap helikopter ile dikkat çeken Şimşek, yapısının ismini ise 'Lazkopter' koydu.

Bölgede değişik bir yapı yapmak istediğini ifade eden Şimşek "Yöremizde değişik bir şeyler yapma gereği duydum. 'Herkes zepline vesaire yapıyor ben hiç kimsenin yapmadığı, yöremizde ve Türkiye'de olmayan bir şey yapacağım' dedim. Biz Rizeliyiz, Rizeliye imkansız yoktur ve bir hafta düşündüm ve böyle bir karar verdim. 'Ben bu dağ başına, işletmemin bahçesine bu helikopteri indireceğim' dedim ve indirdim. Lazkopteri bu şekilde ortaya çıkardım. Üç ay gibi kısa bir sürede tamamladım, kar kış demeden müşterilerimize ve yabancı turistlere yaz için biran önce yetiştirmek adına üç ay gibi kısa bir sürede Lazkopteri tamamladık" dedi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntünün sayesinde bölgeye gelenlerden güzel tepkiler aldığını dile getiren Şimşek "Şuana kadar harika tepkiler aldık, yoğun bir talep var hem sosyal medyadan hem de buraya gelenler şaşırıp hayretler içinde kalıyorlar. Biz bu kadar patlayacağını düşünmemiştik sadece turizme Çayeli'mize katkımız olsun biraz daha turist çekelim diye düşünmüştük fakat bu kadar ilgi toplayacağını düşünmemiştik" ifadelerini kullandı.

Yapıyı ilginç bulduğunu ve arkadaşıyla sosyal medyadan gördükten sonra görmeye geldiğini ifade eden Büşra Yılmaz isimli vatandaş ise "Dağın başında ilginç bir fikir olmuş. Genelde yol kenarlarında bırakılan uçakları yaparlardı restoran ama burada dağın üstünde helikopter yapılmış. Rizeliye yakışır bir şekilde, zaten bizim insanımızın özelliğidir. Tamamen buraya gelip çay eşliğinde bu manzarayı izlemenizi tavsiye ediyorum. Biz arkadaşımızın sosyal medya hesabında görmüştük onun sayesinde buraya geldik pişmanda olmadık. Kesinlikle herkese bu manzarayı tavsiye ediyorum" dedi.

Gürkan Erol isimli başka vatandaş ise Lazkopter'in gelipte görülmesi gerektiğini dile getirerek "Gerçekten çok beğendik, sosyal medyada keşfettik burayı. Gelipte görülmesi gereken yerlerden biri burası kesinlikle tavsiye ederiz. İnsanlar buraya ailesiyle, eşiyle, dostuyla gelebilir. Bir Rizeliye yakışır bir şey olmuş değişik ve farklı bir ambiyans oluşturmuşlar" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rize'de 'Lazkopter' İlgiyi Çekti - Son Dakika

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