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RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi - Son Dakika
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RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), şiddeti özendiren ve eleştiri sınırlarını aşan futbol programlarına karşı önlem almak için oy birliğiyle 'ilke kararı' aldı. RTÜK, taraftarları tahrik edici, fanatizm içeren ve şiddete yöneltici ifadelerin yer aldığı programlara geçit vermeyecek.

19.12.2023 - 15:58,  Güncelleme: 17:03
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Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) şiddeti özendiren, eleştiri sınırlarını zorlayan futbol programlarına "dur" demek için harekete geçti.

TFF VE RTÜK MUTABIK KALDI

Sezon başından beni yayıncıları uyaran Türkiye Futbol Federasyonu ile yakın çalışan RTÜK, spor yayınlarına ilişkin "ilke kararı" alma konusunda mutabık kaldı.

"ŞİDDETİ ÖZENDİRECEK PROGRAMLARA GEÇİT YOK"

MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından darp edilmesinden sonra TFF'nin başvurusunu değerlendiren Üst Kurul, taraftarları tahrik edici, sağduyudan uzak, fanatizm içeren, eleştiri sınırlarını aşan, argo ve kaba ifadelere yer verilen programlara geçit vermeyecek. Kitle iletişim araçlarının toplumu etkileme gücü göz önünde bulundurulduğunda, spor programlarında taraftarlar arasındaki gerginliği artıracak, şiddete yöneltici, sporun ruhuna aykırı ifadelerden kaçınılması gerektiğine karar veren RTÜK, bunu önüne geçmek için Üst Kurul'da oy birliğiyle spor yayınlarına ilişkin "ilke kararı" aldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de konuya ilişkin açıklamasında, bazı spor programlarında federasyon yetkilileri, kulüp yöneticileri, futbolcular ile hakemlere yönelik taraftarları kışkırtıcı, sağduyudan uzak, fanatizm içeren, eleştiri sınırlarının ötesinde, argo ve kaba ifadelere yer verildiğinin tespit edildiğini belirtti.

RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi
Kaynak: İHA
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