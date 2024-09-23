Saadet Partisi\'nden Elazığ Belediyesi\'ne İhale Eleştirisi

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(ELAZIĞ) - Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın "Sayın Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları belediye meclis toplantısında, 'Abdullah Akın, dediği fiyatlara araçları alsın, ben koltuğumu ona devredeceğim' şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Buradan Sayın Başkan'a cevap vermek istiyorum; koltuğunuz sizde kalsın, şu büyük kamu zararını engelleyin. Bizim için önemli olan milletimizin ve devletimizin hazinesini zarara uğratan bu ihaleyi durdurmanız ve iptal etmenizdir" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Elazığ Belediyesi'nin temizlik araçları kiralama ihalesi üzerinden kamu zararı tartışılırken, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın bu araçların 539 milyon liraya kiralanmak yerine 127 milyon liraya satın alınabileceğini söyledi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise kiralama rakamlarının normal bir seviyede olduğunu belirterek, iddiaları reddetti.

Bu durumun üzerine bir açıklama yapan Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Akın, 7 aylık ödenen kira parası ile bu araçların satın alınabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Şu an elimde gördüğünüz tabloda Elazığ Belediyesi'nin şu an kullanımında bulunan araçların piyasa değerlerini göstermektedir. Bu temizlik araçlarının piyasa fiyatlarını araştırdık. Karşılarına yazdık. Fiyatlar yüksek tutulmuş olmasına rağmen, bu araçların toplam maliyeti 127 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Yani belediyemiz bunları satın almak istese bu fiyata hatta daha da aşağı bir fiyata alabilir. İhaleye açarsa toplu bir alım olacağı için daha da uyguna alabilir. Ancak Elazığ Belediyesi, bu araçları 3 yıllığına 540 milyon TL'ye 3 yıllığına bu araçları kiralamayı tercih etmiştir. Bunun anlamı şu; bu araçlar 3 yıl sonra buhar olup uçacak. Elazığ Belediyesi'nin elinde hiçbir temizlik aracı kalmayacak manasına gelir. Biz de bunun ciddi bir kamu zararı oluşturacağı konusunda kamuoyunu bilgilendirmiştik. ve delilleriyle de sizlerin huzuruna geldik.

"Koltuğunuz sizde kalsın, şu büyük kamu zararını engelleyin"

Diğer taraftan Sayın Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, belediye meclis toplantısında, 'Abdullah Akın, dediği fiyatlara araçları alsın, ben koltuğumu ona devredeceğim' şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Buradan Sayın Başkan'a cevap vermek istiyorum; koltuğunuz sizde kalsın, şu büyük kamu zararını engelleyin. Bizim için önemli olan milletimizin ve devletimizin hazinesini zarara uğratan bu ihaleyi durdurmanız ve iptal etmenizdir."