Saadet Partisi'nden Elazığ Belediyesi'ne İhale Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Saadet Partisi'nden Elazığ Belediyesi'ne İhale Eleştirisi

Geniş Video İzle

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, belediye meclis toplantısında yapılan temizlik araçları kiralama ihalesinin kamu zararına yol açtığını belirtti. Akın, bu araçların satın alınabileceğini savunarak, bunu engellemeleri gerektiğini ifade etti.

23.09.2024 17:46  Güncelleme: 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ELAZIĞ) - Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın "Sayın Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları belediye meclis toplantısında, 'Abdullah Akın, dediği fiyatlara araçları alsın, ben koltuğumu ona devredeceğim' şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Buradan Sayın Başkan'a cevap vermek istiyorum; koltuğunuz sizde kalsın, şu büyük kamu zararını engelleyin. Bizim için önemli olan milletimizin ve devletimizin hazinesini zarara uğratan bu ihaleyi durdurmanız ve iptal etmenizdir" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Elazığ Belediyesi'nin temizlik araçları kiralama ihalesi üzerinden kamu zararı tartışılırken, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın bu araçların 539 milyon liraya kiralanmak yerine 127 milyon liraya satın alınabileceğini söyledi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise kiralama rakamlarının normal bir seviyede olduğunu belirterek, iddiaları reddetti.

Bu durumun üzerine bir açıklama yapan Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Akın, 7 aylık ödenen kira parası ile bu araçların satın alınabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Şu an elimde gördüğünüz tabloda Elazığ Belediyesi'nin şu an kullanımında bulunan araçların piyasa değerlerini göstermektedir. Bu temizlik araçlarının piyasa fiyatlarını araştırdık. Karşılarına yazdık. Fiyatlar yüksek tutulmuş olmasına rağmen, bu araçların toplam maliyeti 127 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Yani belediyemiz bunları satın almak istese bu fiyata hatta daha da aşağı bir fiyata alabilir. İhaleye açarsa toplu bir alım olacağı için daha da uyguna alabilir. Ancak Elazığ Belediyesi, bu araçları 3 yıllığına 540 milyon TL'ye 3 yıllığına bu araçları kiralamayı tercih etmiştir. Bunun anlamı şu; bu araçlar 3 yıl sonra buhar olup uçacak. Elazığ Belediyesi'nin elinde hiçbir temizlik aracı kalmayacak manasına gelir. Biz de bunun ciddi bir kamu zararı oluşturacağı konusunda kamuoyunu bilgilendirmiştik. ve delilleriyle de sizlerin huzuruna geldik.

"Koltuğunuz sizde kalsın, şu büyük kamu zararını engelleyin"

Diğer taraftan Sayın Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, belediye meclis toplantısında, 'Abdullah Akın, dediği fiyatlara araçları alsın, ben koltuğumu ona devredeceğim' şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Buradan Sayın Başkan'a cevap vermek istiyorum; koltuğunuz sizde kalsın, şu büyük kamu zararını engelleyin. Bizim için önemli olan milletimizin ve devletimizin hazinesini zarara uğratan bu ihaleyi durdurmanız ve iptal etmenizdir."

Saadet Partisi\'nden Elazığ Belediyesi\'ne İhale Eleştirisi
Kaynak: ANKA

Elazığ Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Yerel Haberler, Abdullah Akın, Politika, Ekonomi, Elazığ, Hukuk, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Saadet Partisi'nden Elazığ Belediyesi'ne İhale Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:08 Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya’dan yanıt: Alçakça bir yalan Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
18:07 Lübnan’da ortalık yangın yeri İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor
16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
09:37 Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 18:31:54. #1.12#
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nden Elazığ Belediyesi'ne İhale Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement