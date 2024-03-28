Safranbolu Cittaslow ağına dahil oldu - Son Dakika
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Safranbolu Cittaslow ağına dahil oldu

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Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan girişimlerle han, hamam ve konaklarıyla ünlü Safranbolu, 33 Avrupa ülkesini kapsayan Cittaslow ağına dahil oldu. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu turizminin gelişimine önemli bir katkı sunacağını belirtti.

28.03.2024 12:54  Güncelleme: 13:06
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TUNAKAN YILDIRIM

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan girişimlerle han, hamam ve konaklarıyla ünlü Safranbolu, 33 Avrupa ülkesini kapsayan Cittaslow ağına dahil oldu. Türkiye'de Cittaslow hareketine dahil olan 25 kentten biri olma özelliğine kavuşan Safranbolu ile ilgili konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Safranbolu turizminin gelişimine önemli bir katkı sunacaktır" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse öncülüğünde başlatılan Safranbolu'nun Cittaslow hareketine dahil olma girişimleri 2023 yılı içerisinde başlatılmıştı. Uluslararası Cittaslow Komitesi Türkiye temsilcileri, Safranbolu'ya gelerek incelemelerde bulunmuş ve Safranbolu'nun Cittaslow hareketine giriş süreci başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Belçika'nın Damme kentine düzenlenen sertifika töreni ile Safranbolu, Cittaslow belgesini aldı.

"BU ÜNVANI HAKEDEN KENTLERDEN BİRİYDİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Elif Köse, şunları söyledi:

"Bu belgenin Safranbolu'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geçtiğimiz günlerde Belçika'nın Damme kentinde Safranbolu'ya belgesi takdim edildi. Cittaslow kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkması ve küreselleşmeyle birbirine benzeyen kentlerin olmaması adına kurulmuş böyle bir amacı olan yapı. Özellikle de şunun altını çizmek istiyorum; Safranbolu UNESCO Dünya Miras Listesi'nde. Şimdi bu ünvanının yanına bir de Cittaslow ağına dahil olarak bu ünvana sahip olmuş oldu. Safranbolu kendi kültürüne sahip çıkan, kent ölçeğinde korunan Türkiye'deki tek kent. Bu ünvanı da dahil edilmeyi de en çok hak eden kentlerden biriydi. Değişen ve gelişen dünya düzeninde Safranbolu'nun ve Safranbolu gibi tarihi kimliği olan kentlerin var olan yerel kimliğine sahip çıkması çok kıymetli. Değişmemesi çok kıymetli ve aynı şekilde gelecek nesillere aktarılması çok kıymetli. Biz UNESCO ve Cittaslow'un şartlarını yerine getirerek kendimizi hem geleceğe hazırlıyoruz hem de var olan kimliğimize sahip çıkıyoruz."

"Sakin şehir ünvanıyla özellikle pandemi sonrasında daha dingin, rahat, huzurlu kentlerin tercih edilmesi sebebiyle turizme çok büyük katkısı olacak" diyen Köse, "Özellikle de Avrupa kentlerinden 33 Avrupa kentinin dahil olduğu bu ağda, Safranbolu'nun da bulunması turizmin olumlu yönde gelişmesi ve katma değerini yükseltmesi anlamına gelmektedir. Bunu önümüzdeki günlerde yaşayarak hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Safranbolu Cittaslow ağına dahil oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Safranbolu Cittaslow ağına dahil oldu - Son Dakika

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