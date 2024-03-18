Sağlık Emekçisi Yalçın Mutlu, Keyfi Sürgüne Gönderildi - Son Dakika
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Sağlık Emekçisi Yalçın Mutlu, Keyfi Sürgüne Gönderildi

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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Yalçın Mutlu'nun gerekçe gösterilmeden dış hastanesine sürgün edildiği gerekçesiyle açıklama yaptı. Yalçın Mutlu'nun 31 yıldır verdiği hizmetiyle tanınan bir emekçi olduğunu belirten sendika, sürgünün ESOGÜ Tıp Fakültesi'nin tartışmalı yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti. Yalçın Mutlu ise hukuki yollarla haklarını arayacağını ve adaletin sağlanması için mücadele edeceğini belirtti.

18.03.2024 18:06  Güncelleme: 18:34
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MELTEM KARAKAŞ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Yalçın Mutlu'nun gerekçe gösterilmeden dış hastanesine sürgün edildiği gerekçesiyle açıklama yaptı. Şube Eş Başkanı Özge Yılmaz, "Hayatını sağlık emekçilerinin daha iyi bir yaşama kavuşması için mücadeleyle geçiren Yalçın Mutlu, ne yaptı da sözde geçici görevle keyfi sürgüne gönderildi" dedi.

SES Eskişehir Şubesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nde görev yapan Yalçın Mutlu'nun gerekçe gösterilmeden diş hastanesine sürgün edildiği gerekçesiyle fakülte önünde basın açıklaması yaptı. Şube Eş Başkanı Özge Yılmaz, şunları söyledi:

"Bugün burada eski şube başkanımız Yalçın Mutlu için toplandık. Kimdir Yalçın Mutlu; biz biliyoruz fakat arkamızdaki hastaneyi yönetenler için bir kez daha açıklayalım. Eski şube başkanımız, hayatı boyunca mücadelesi ile, ESOGÜ Tıp Fakültesinde 31 yıldır verdiği hizmetiyle tanınır. Yalçın Mutlu, tüm çalışanlar tarafından sevilen, yaptığı işlerle övgü ve takdir gören, sicili temiz, herhangi bir soruşturma ve cezası olmayan bir emekçidir. Hayatını sağlık emekçilerinin daha iyi bir yaşama kavuşması için mücadele ile geçiren, hiçbir iktidar döneminde yapılan haksızlıklara boyun eğmeyen Yalçın Mutlu ne yaptı da sözde geçici görev ile keyfi sürgüne gönderildi? Bu sorunun cevabını ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yönetiminden talep etmekteyiz.

"YÖNETİCİLER GİDER AMA BİZLER BURADA KALIRIZ"

Bu sürgün ESOGÜ Tıp Fakültesi'nin tartışmalı olan yönetim anlayışına tarihsel bir hata olarak kazınacaktır. Neredeyse her hafta gündeme kadro atamalarıyla, sınav ve mülakatlarda yaşattıklarıyla, adam kayırmalarıyla gelen bir anlayış ile karşı karşıyayız. O kadar ki, hastaneyi yönetmede yaşanılan zaaflar artmış, çözülmez hale gelmiştir ki 3 yılda 4 başhekim değişikliğine neden olmuştur. Bu skandallar ESOGÜ de emek veren çalışanları üzdüğü kadar, Eskişehir kamuoyunu da endişeye sevk etmektedir. Bu üniversite bizimdir. Yöneticiler gider ama bizler burada kalırız. Taşeronlaştırma sistemine karşı mücadelesi mi suç sayıldı? 10 yıl önce başlayan, çalışanların dağıtılması, atölyelerin kapatılması surecinin sonucu olan firmaların egemenliğine boyun eğmemesi mi suç sayıldı? Geçmişi bugüne taşıyan, husumet besleyen başhekimin kendini hukuktan üstün gören anlayışı mı bu sürgüne neden oldu?"

"SAVCILIKLARA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Haklarını hukuki yollarla arayacağını söyleyen Yalçın Mutlu ise "Dilekçemi verdim. Şimdi görev yerime iade edilmezsem çok kısa bir sürede rektörlük makamına başvurarak kişi, kişiler hakkında soruşturma açılmasını talep edeceğim. Daha sonra tekrar hukuki haklarımızı aramak için adli makamlara, savcılıklara suç duyurusunda bulunacağım, davalar açacağım. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Biz başkanımın da dediği gibi bu ülkede iyi yargıçlar var. Hala adalet var. Adalete güveniyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Sağlık Emekçisi Yalçın Mutlu, Keyfi Sürgüne Gönderildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sağlık Emekçisi Yalçın Mutlu, Keyfi Sürgüne Gönderildi - Son Dakika

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