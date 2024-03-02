Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gülbahçe Mahallesi'nde yeni sağlık merkezini açtı

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Sağlık yatırımlarına yeni halka

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, hayırsever işadamı Davut Çalışkan'ın destekleriyle hayata geçirdiği 'Gülbahçe Beyaze Çalışkan aile Sağlığı Merkezi ve 38 Nolu Acil Sağlık Hizmet İstasyonu'nu düzenlenen törenle hizmete açtı.

Ulaşımdan altyapıya, eğitimden spora kadar her alanda Bursa'yı marka şehir yapma yolunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sağlık yatırımlarında hız kesmiyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla mahallelere modern aile sağlığı merkezleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Gülbahçe Mahallesi'nde de benzer yatırımı hizmete aldı. Hayırsever işadamı Davut Çalışkan'ın destekleriyle 640 metrekare alana inşa edilen Aile Sağlığı Merkezi kısmında, 7 doktor muayene odası, 1 engelli odası, 2 gebe izleme odası, 2 aşılama odası, 2 acil müdahale odası, 1 emzirme odası, 1 laboratuvar ve kan alma odası, bekleme salonu, tuvaletler ve diğer birimler yer alıyor. 200 metrekare alana sahip Acil Sağlık Hizmet İstasyonu'nda ise personel dinlenme odaları, depo ve ortak alan, ambulans park alanı mevcut.

Gülbahçe Mahallesi'nde sağlık hizmetlerinin daha nitelikli verilmesini sağlayacak merkezin açılış törenine AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve eşi Sevinç Aktaş, hayırsever işadamı Davut Çalışkan, eşi Beyaze Çalışkan ve ailesi, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Mini hastane gibi oldu"

Davut Çalışkan İlkokulu Halk Oyunları ekibi gösterisiyle başlayan açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Bayezid Han tarafından 1397'de yaptırılan 'Yıldırım Darüşşifası'nın Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesi olarak kabul edildiğini hatırlattı. Darüşşifanın bugün bile şifa dağıtmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Bursa'nın hem sakinlerine hem de misafirlerine sağlık turizmi açısından zengin imkanlar sunduğunu belirtti. Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe zamanında başlayıp, kendi döneminde çalışmaları süren eserin bugün ortaya çıktığını ifade eden Başkan Aktaş, Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren muhtarımız ve mahalle sakinlerinin özellikle ifade ettiği konuydu. Davut Çalışkan daha öncesinde okul yaptırmış bir büyüğümüz. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Allah sayılarını arttırsın. Hayırseverlik için ele cebe tam atmak lazım. Davut Çalışkan bunu başarabilen ve becerebilen hayırseverlerden bir tanesidir. Nihayetinde İl Sağlık Müdürlüğü'nün de destekleriyle hekimlerimiz hizmet vermeye başladığı bir alana dönüştü. Mini hastane gibi oldu desek hiç mübalağa olmaz açıkçası" dedi.

Başkan Aktaş'tan park müjdesi

Bursa büyükşehir Belediyesi'nin çok önemli sağlık hizmetleri sunduğunu anlatan Başkan Aktaş, evde sağlık biriminin 156 personel, 48 binek araç ve 20 ambulansla tam bir sağlık ordusu gibi görev yaptığını dile getirdi. Bursa'nın 17 ilçesindeki evde sağlık hizmetleri çerçevesinde 79 bin doktor muayenesi, 135 bin fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti, 336 bin hemşirelik hizmeti, 235 bin bakım ve refakat hizmeti, 16 bin sosyal inceleme ve 20 bin psikolojik destek hizmeti sunulduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Bunun yanında 12 bin hastanın evine temizlik hizmeti verilirken, bini şehir dışı olmak üzere toplam 178 bin hastanın da ambulansla hastaneye sevki sağlandı. Hikmet Şahin döneminde başlayıp, Recep Altepe döneminde geliştirilmiş, dönemimiz itibariyle de arttırılarak devam eden bu tip projeler var. Bu merkezimiz toplamda 840 metrekare inşaat alanına sahip aile sağlığı merkezi ve acil sağlık hizmet istasyonu, sağlık konusunda hastanelere gitmeden önce ihtiyaca cevap verecek. Davut Çalışkan'a ve evladı Cengiz Çalışkan'a çok teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 18 milyon küsur para harcadık. Helali hoş olsun. Sizin aldığımız paraları size harcıyoruz. Yakınındaki yerde de 10 gün park inşaatına başlıyoruz. Hizmet etmekten onur ve mutluluk duyduğum bu kutlu şehirde Allah bu görev kapısını bizlere nasip etti. Tekrar halkımızın destek vereceğinden şüphem yok. Yeni dönem kentsel dönüşüm dönemidir. Yeni yollar açmak, yeni yeşil alanlar yeni parklar yeni sağlık ve eğitim alanları açmak bizim boynumuzun borcudur. Bu milletin derdiyle dertleniyoruz. Bu güzel mekan hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, güzel eserin mahalleye, ilçeye ve Bursa'ya hayırlı olmasını diledi. Yaptıkları hizmetlerin birer marka olduğunu belirten Ala, "Bir eserin açılışını yaparken öbür eserin müjdesini aynı cümle içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanımız verdi. Bu eserin meydana gelmesinde devlet-millet işbirliği var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye teşekkür ediyorum. Hayırsever Davut Çalışkan'a ise tebrikimi, teşekkürümü, minnettarlığımı sunuyorum. Ne güzel bir memleketimiz var. Hizmet bizim işimiz. Belediye başkanlarımız canla başla çalışıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa'nın güzel bir açılışa daha ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Bu açılışı uzun zamandır beklediklerini anlatan Altepe, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa güzel ve özellikli bir şehirdir. Bursa'da yaşamak bir şans. Bu eserleri bırakmak hepimize nasip oldu. Bundan sonra da buna benzer eserler verilmeye devam edilecek. Hastane ayarında sağlık merkezinin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa'ya, bölgemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçenin neresinde olursa olsun her sıkıntı ve talebe koşturarak orada olduklarını ifade etti. Hayırseverlerin de bu tip hizmetlere destek olmasının sevindirici olduğunu belirten Dündar, merkezin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, sağlık hizmetleri konusunda Türkiye'de her zaman liderlik yapan Bursa'ya bu tesisin çok yakıştığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hayırsever Davut Çalışkan'ın oğlu Cengiz Çalışkan, geçtiğimiz sene temelleri atılan merkezin açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Annesi Beyaze Çalışkan'ın adını taşıyan sağlık merkezinin her vatandaşa kaliteli temel sağlık hizmetleri sunacağını söyleyen Çalışkan, projede emeği olan herkese teşekkür etti.

Gülbahçe Mahalle Muhtarı Bayram Saygılı da yıllardır bekledikleri tesisi mahalleye kazandıran herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, hayırsever Davut Çalışkan ve eşi Beyaze Çalışkan'a günün anısına plaket takdim etti. Sağlık Merkezi'nde çalışan sağlık personeli de günün anısına hayırsever Çalışkan ailesine plaket ve çiçek verdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Aktaş ve beraberindekiler, sağlık merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.