Şahinbey'den kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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Şahinbey'den kan bağışı kampanyası

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Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası bu yıl da gerçekleştirildi. Kampanyaya Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Metin Kalander, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kan bağışının önemine vurgu yapılırken, hedeflenen kan bağışı miktarının aşılmak istendiği belirtildi.

27.05.2024 13:25  Güncelleme: 13:48
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Şahinbey'den kan bağışı kampanyası

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen kan bağışı kampanyası bu yıl da gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen ve bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Metin Kalander, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, Kızılay Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, belediye personelleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kan bağışı sonrası açıklamalarda bulunan Tahmazoğlu, kan bağışının önemine vurgu yaparak, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

"Kan bağışı kampanyamız 2 gün sürecek"

Kan bağışı kampanyasında konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz 14 yıldan beri devam ettirdiğimiz kan bağışı kampanyamız bugünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam ediyor. 2 gün sürecek kan bağışı kampanyamız. Geçen yıl kan bağışı kampanyamızda 12 bin 527 ünite kan toplandı. Bu yıl onun çok daha üzerinde kan bağışı bekliyoruz. Kan bağışı yapmak kendi sağlığımız içinde önemlidir. Aynı zamanda hiç tanımadığımız üç kişiye, hastaya çare oluyoruz. Bu da gayet güzel bir uygulama. Tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

"İnşallah önümüzdeki yıllarda tamamını da karşılayacak hale gelecek"

Kan hizmetleri hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Metin Kalander, "Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, 18 Bölge Kan Merkezleri, 69 Kan Bağışı Merkezi ve onlara bağlı ekipler Türkiye'nin kan hizmetinin yüzde 93'ünü karşılamaktadır. İnşallah önümüzdeki yıllarda tamamını da karşılayacak hale gelecek. Ben tüm belediyelere de bu kampanyayı yapmaları için çağrıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"2 günlük hedefimiz 20 bin"

Bir aylık kan stokunu 2 günde dolacağını söyleyen Kızılay Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, "Bizim için açıkçası Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu bu kampanya çok kıymetli. Her sene edindiğimiz tecrübe ve birikimlerle insanımıza daha özel ve onları rahat ettirebileceğimiz bir kan ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla alakalı bir hizmeti daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Bu yıl 164 yatağımız var. 2 günlük hedefimiz 20 bin. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü bizim bu ayki hedefimiz 8 bin üniteydi. Bugün alınan kan ile bir aylık kan stokumuzu yerine koymuş olacağız" ifadelerini yer verdi.

"Gaziantep'te Şahinbey'de güzel şeyler oluyor"

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı ise "Gaziantep'te Şahinbey'de güzel şeyler oluyor. Şahinbey ülkemize istihdam sağlıyor ve üretim yapıyor. Aynı zamanda Şahinbey'de iyilik büyüyor. Bilmediği ve tanımadığı insanlara iyiliği bulaştırmak adına 15 Temmuz Meydanı'nda bütün Gazianteplilerin oluşturduğu iyilik kervanına el birliğiyle kan bağışı yaparak bugün nasip olursa kendi rekorunu kıracak" diye konuştu.

Şahinbey\'den kan bağışı kampanyası
Kaynak: İHA

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