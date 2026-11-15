Sakarya'da 30 yılı aşkın hizmet veren Katlı Pazar'da kentsel dönüşüm başlatılacak - Son Dakika
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Sakarya'da 30 yılı aşkın hizmet veren Katlı Pazar'da kentsel dönüşüm başlatılacak

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Sakarya\'da 30 yılı aşkın hizmet veren Katlı Pazar\'da kentsel dönüşüm başlatılacak
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Sakarya\'da 30 yılı aşkın hizmet veren Katlı Pazar\'da kentsel dönüşüm başlatılacak
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Katlı Pazar için kentsel dönüşüm süreci başlatılacağı açıklandı. Başkan Yusuf Alemdar, Gar Meydanı ile Mithatpaşa İstasyonu arasının yer altına alınmasıyla çarşıda kesinlikle dönüşüm olacağını söyledi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1990'lı yılların başından bu yana hizmet veren ve kentin ticaret hafızasında önemli bir yer tutan 'Katlı Pazar' için kentsel dönüşüm süreci başlatılacağı açıklandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın ekim ayında kentsel dönüşüme gireceğini açıkladığı tarihi çarşıda esnaf, 30 yılı aşkın süredir yaşadıkları hatıraları ve çarşının şehir kültüründeki yerini anlattı.

1991 yılında Ünal Ozan tarafından hizmete açılan, Adapazarı ilçesinin merkezinde yüzlerce dükkanı ve binlerce çalışanı bir araya getiren dev bir ticaret hacmine sahip olan 'Katlı Pazar' hakkında geçtiğimiz ekim ayında kentsel dönüşüme gireceği açıklandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bu şehrin tamamını dönüştürmek durumundayız. Bunun için topyekun bir seferberlik ilan etmemiz lazım. Katlı Pazar yeriyle ilgili şunu net bir şekilde ifade etmeliyim ki Gar Meydanı ile Mithatpaşa İstasyonu arasının yer altına alınmasıyla birlikte Katlı Pazar yerinde kesinlikle kentsel dönüşüm olacak" ifadeleriyle şehir genelinde ki kentsel dönüşüm çalışmalarında Katlı Pazar'ın da dahil olacağını ifade etti. Pazar alanında yaklaşık 30 yıldır esnaflık yaparak vatandaşın nabzını tutan Yusuf Onbaşıoğlu, pazar yerinin kuruluşundan bugüne uzanan sürecini ve esnaflık kültürünü değerlendirdi.

"20 bin kişiye ekmek veren çok köklü ve ciddi bir kurum burası"

Pazar yerinin şehrin merkezindeki önemine ve istihdama katkısına dikkat çeken Yusuf Onbaşıoğlu, "1992 yılında açılmış olan Katlı Pazar yerinde hemen hemen yaklaşık 30 yıldır ticaret yapıyoruz. Burada yaklaşık 850 tane dükkan var. 850 dükkanın hepsi aynı kişiye ait değil, çoklu dükkan çalıştıranlar var. Üç aşağı beş yukarı en az 700 esnaf vardır. Bunların yanında çalışan personeller, aileleri, buraya gelen mal tedarikçileri derken 20 bin kişiye ekmek veren çok köklü ve ciddi bir kurum burası. Şehrin merkezinde olması vesilesiyle de çok hayati önem taşıyan günlük temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak, etinden sütüne, peynirinden sebze meyvesine, giyiminden terzisine, kuaföründen ayakkabıcısına kadar aklına gelebilecek bir çok temel ihtiyaç malzemelerinin pazarlandığı, orta ve alt gelir grubuna hitap eden çok nadide bir bina" dedi.

"Allah Ünal Ozan'dan razı olsun"

Dönemin belediye başkanı Ünal Ozan tarafından kazandırılan yapının eski günlerini yad eden Onbaşıoğlu, "Allah Ünal Ozan'dan razı olsun. Yattığı yeri cennet etsin. Mükemmel bir yerde mükemmel bir kurumsal bir bina kurdu. Tabi bu kurumsallık ondan sonra bozuldu, bir sürü süreç yaşandı fakat burada ticaret yıllar boyunca süre geldi. Buralar hijyenik ortamlarda, köpüklü sular ile yıkanırdı. Otorite vardı. Herkes istediği yere dükkan açamazdı" diye konuştu.

"Burası sosyalleşmenin ve esnaf ile muhabbet etmenin önemli bir boyutu"

Modern market sisteminin insan ilişkilerini zayıflattığını, Katlı Pazar'ın ise halkın nabzının tutulduğu bir sosyalleşme merkezi olduğunu vurgulayan Onbaşıoğlu, "Benim iki tane oğlum var, hayatımızı buradan geçindirdik. Sadece ben değil burada birçok insan benim gibi bu binada gençliğini, orta yaşlılığını geçirdi. Burada bir ticari hayat oluşturdu. Burası çok ciddi bir gıda temin bölgesi. Şu an Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, bu kadar yoğun market zincirlerinin var olduğu, bu kadar sebze meyve arzının yoğun olduğu bir bölge Türkiye'de görmedim. Akdeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz'in batısı... Gitmediğim yer kalmadı. Ben bu kadar market yoğunluğunun yaşandığı bir alan görmedim. Bu konuda ihtisas görmüş birisi değilim ama kendimizce bir takım tespitlerde bulunuyoruz. İnsanlar bu bölgelere geldiği zaman ruhsal ve psikolojik olarak rahatlıyorlar. Bugün bir alışveriş merkezine gidip boş boş gezersin. Kapalı mağaza ve dükkanlarda sadece gezersin. Burası öyle değil. Burası sosyalleşmenin, esnaf ile muhabbet etmenin çeşitli ürünler görmenin çok önemli bir boyutu. Market sistemi insanların iletişim yeteneğini bozdu. Bir market arabası kadar ciddi bir alışveriş yapıyorsun, hiçbir iletişim kurmuyorsun. Bu korkunç bir şey. İnsanlar asosyal hale geldi. Biz acayip müşteriler ile de muhatabız. Halkın en dip noktasından en tavan noktasındaki insanlarla birebir muhatap oluyoruz. Herkes esnafın yanına gider, esnaf halkın nabzını bilen kendince tespitleri olan bir kitledir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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